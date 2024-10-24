Cos'è la gestione del workload?

Prima di continuare, definiamo i nostri termini in modo più preciso, perché l'espressione "gestione del workload" ha più di un significato. Sebbene queste definizioni non siano mondi a parte e siano, di fatto, leggermente analoghe, sono nettamente diverse.

In un contesto di utilizzo e condivisione del lavoro da parte dei dipendenti, la gestione del workload può riferirsi alla gestione del workload di un team o al modo in cui la quantità totale di lavoro che un'organizzazione intende eseguire è condivisa tra i vari reparti e membri del team di un'azienda.

C'è sicuramente un aspetto di "elemento umano" quando si parla di capacità del team e di come i workload del team sono condivisi da tutti, perché stiamo parlando di come le persone fanno il loro lavoro. Questa dimensione umana permane durante le attività principali della gestione del workload che si svolgono in retrospettiva, tra cui il monitoraggio verificabile delle metriche relative alle prestazioni del team, la produttività del team e la valutazione meno concreta di altri valori immateriali preziosi, come il lavoro di squadra.

Tuttavia, in un altro senso, la gestione del workload affronta la stessa questione della produttività da un punto di vista strettamente informatico. In questo senso, la gestione del workload è un esercizio di gestione del lavoro volto a determinare il totale delle attività del progetto informatico che devono essere completate affinché l'organizzazione possa raggiungere i suoi obiettivi continuativi. L'organizzazione utilizzerà questa cifra compilata per contribuire con precisione alla pianificazione della capacità del progetto e alla gestione delle attività necessarie per realizzarlo. Tutto ciò si traduce poi nella comprensione di come ripartire i workflow collettivi in distribuzioni equilibrate del workload.

C'è poi un terzo e più ampio significato di "gestione del workload" che combina entrambe le discussioni in un'unica conversazione che copre il lavoro di gestione del progetto da svolgere, il personale umano assegnato a eseguire quel lavoro e i sistemi e i processi informatici necessari per realizzarlo. Per studiare questo argomento in modo approfondito, dobbiamo esaminare il significato più ampio di "gestione del workload" e tutto ciò che comporta.