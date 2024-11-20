Che cos'è la gestione della capacità?

Gestire la capacità non significa semplicemente tenere d'occhio i limiti della capacità di storage e assicurarsi che gli asset abbiano abbastanza spazio per adattarsi. Per affrontare efficacemente i problemi di capacità è necessario implementare tecniche di forecasting e utilizzare dati e intelligenza artificiale (AI) per studiare i progetti passati e pianificarne di nuovi. Di seguito sono riportati i passaggi chiave coinvolti nei processi di gestione della capacità:

Misurazione: studio della capacità attuale delle risorse misurando il totale delle varie risorse dell'azienda e il modo in cui vengono utilizzate.

Monitoraggio: monitoraggio della disponibilità delle risorse, del modo in cui le risorse vengono attualmente utilizzate e di come sono state sfruttate in passato.

Allocazione: dare priorità ai workload e ai workflow e definire l'allocazione delle risorse, in base alla disponibilità delle risorse e alle pressanti esigenze aziendali.

Ricalibrazione: riutilizzo dei dati storici dei progetti passati per aiutare a definire le aspettative di progetto per i progetti attuali e futuri.