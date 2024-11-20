Che cos'è la gestione della capacità?

La gestione della capacità comprende gli strumenti, i processi e le strategie necessari a un'organizzazione per mantenere risorse adeguate per soddisfare le richieste di dati attuali e future con la massima efficienza operativa. La gestione della capacità cerca di ridurre i costi, ottimizzare la produttività ed eliminare i vincoli di capacità.
La gestione della capacità viene spesso confusa con la gestione delle risorse. Questo accade in genere per due motivi principali. Innanzitutto, entrambi i termini sembrano descrivere lo stesso tipo di cosa, anche se non è così. In secondo luogo, entrambi i termini descrivono le attività che dovrebbero svolgersi all'inizio della storia di un'impresa, durante le prime fasi di pianificazione concettuale.
Ma gestione della capacità e gestione delle risorse non sono frasi intercambiabili. Sono termini sequenziali ed è importante mantenere la sequenza. Durante la fase di pianificazione, la gestione della capacità è un'attività di pianificazione chiave, così importante che di solito deve precedere la maggior parte delle altre considerazioni.
Ecco la differenza tra le due:
La gestione della capacità tocca aspetti della pianificazione delle risorse e della pianificazione dei progetti, ma riduce le sue conclusioni a un insieme di metriche guida: se l'impresa pianificata sarà in grado di elaborare la sua distribuzione prevista di workload ed eseguire i requisiti aziendali.
Ma questa è solo una parte della gestione della capacità: l'altra parte richiede una certa prognosi sotto forma di forecasting della domanda futura e di come il sistema accoglierà tale crescita prima che si verifichi quel momento e le esigenze future diventino richieste presenti.
Prima di andare avanti, è opportuno delineare i diversi significati del termine "gestione della capacità" per evitare possibili confusioni. Esistono in realtà tre "livelli di ingrandimento" della parola, ognuno dei quali attiene a uno specifico senso di scala:
Ai fini di questa discussione, stiamo considerando tutti e tre i livelli di ingrandimento contemporaneamente perché è così che funzionano gli affari. Di solito tutto accade contemporaneamente e spesso è necessario mantenere più prospettive in contemporanea.
Gestire la capacità non significa semplicemente tenere d'occhio i limiti della capacità di storage e assicurarsi che gli asset abbiano abbastanza spazio per adattarsi. Per affrontare efficacemente i problemi di capacità è necessario implementare tecniche di forecasting e utilizzare dati e intelligenza artificiale (AI) per studiare i progetti passati e pianificarne di nuovi. Di seguito sono riportati i passaggi chiave coinvolti nei processi di gestione della capacità:
Diverse organizzazioni affrontano i problemi di gestione della capacità con vari metodi e strategie. Le seguenti strategie riflettono più livelli di gestione delle prestazioni.
Ci sono diversi modi per affrontare il gioco della gestione della capacità aziendale. Un mezzo è implementare una strategia lag, in cui l'organizzazione adotti una postura aziendale più rilassata rispetto a un approccio più proattivo. Le organizzazioni che utilizzano una strategia lag attendono di aumentare la propria capacità finché la domanda non sia sufficientemente cresciuta.
In questa strategia, l'azienda non cerca di impegnarsi nella previsione della domanda e attende invece i dati solidi che indicano un aumento della domanda. Questa opzione è spesso scelta da aziende con una solida base di clienti, ma che potrebbero avere problemi di budget.
Per le organizzazioni che desiderano perseguire un approccio più impegnato e proattivo alla gestione della capacità, c'è la strategia di capacità principale da prendere in considerazione. Qui, un'azienda aumenterà la sua capacità di produzione in previsione della prossima domanda futura.
Il beneficio ovvio per l'organizzazione è che è meglio preparata a soddisfare la domanda imminente, se dovesse concretizzarsi come previsto. Un esempio di strategia di capacità dei lead comunemente seguita può essere trovato nelle aziende di giocattoli che adeguano la produzione in previsione della stagione dello shopping natalizio. Questo approccio aggressivo si basa in genere su previsioni avanzate della domanda.
In un tipo di approccio ibrido, la strategia della capacità media cerca di occupare una via di mezzo tra un approccio aggressivo (strategia lead) e un approccio reattivo (strategia lag). Di conseguenza, la strategia della capacità media cerca di individuare la capacità che corrisponderà alla domanda media prevista.
In un certo senso, questa può rivelarsi una strategia rischiosa, anche se, in base alle medie generali, questo tipo di "bilanciamento" con la capacità allineata al livello di domanda previsto dovrebbe funzionare se le stime medie dell'azienda si rivelano affidabili. La qualità delle previsioni dell'organizzazione è particolarmente importante.
La strategia match è in realtà una modifica della strategia lead. La differenza fondamentale è l'investimento.
In una strategia lead, l'azienda investe in una maggiore capacità in previsione della domanda futura. La strategia match raggiunge la maggior parte degli stessi obiettivi senza sborsare grandi somme di denaro in anticipo. Al contrario, l'azienda sceglie di monitorare in modo molto dettagliato i dati relativi alla domanda attuale e di adeguarsi sulla base di tali riscontri. La strategia match dipende in larga misura dall'osservazione delle tendenze dei mercati emergenti e in evoluzione e dalla base di azioni rapide sui dati risultanti.
Ci sono almeno una mezza dozzina di motivi per cui le organizzazioni si rivolgono a strategie e soluzioni efficaci di gestione della capacità:
Una gestione efficace della capacità trova il modo di ostacolare alcune sfide persistenti che possono influire negativamente sull'efficienza:
Diversi strumenti di gestione della capacità sono di uso comune, tra cui:
