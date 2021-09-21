Cos'è l'utilizzo delle risorse?

Monitorare la pianificazione delle risorse e calcolare i tassi di utilizzo senza il giusto strumento di gestione delle risorse può far perdere tempo prezioso. Ciò è particolarmente vero quando si cerca di ottimizzare gli ambienti e ottenere manualmente metriche per più risorse.

L'utilizzo tradizionale delle risorse si è evoluto con l'aumentare della complessità degli ambienti delle infrastrutture IT. L'accelerazione verso l'automazione basata sull'intelligenza artificiale in settori quali i servizi finanziari, assicurativi e sanitari, unita alla crescente complessità degli ambienti hybrid cloud, crea applicazioni complesse e distribuite che ormai vanno oltre la portata umana e che non possono essere gestite in modo tradizionale.

I team delle operazioni IT non possono permettersi di dedicare tempo prezioso alla ricerca di problemi causati dal processo decisionale in silos e dall'eccessiva allocazione delle risorse applicative. Le organizzazioni IT, che insieme ad altre stanno attraversando la trasformazione digitale, possono trarre beneficio da uno strumento software intelligente per l'application resource management, in grado di fornire report sugli utilizzi in tempo reale, così come metriche di gestione dei progetti su una scala superiore a quella che gli esseri umani possono ottenere da soli.