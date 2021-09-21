Cos'è l'utilizzo delle risorse?

L'utilizzo delle risorse è un KPI che misura le prestazioni e l'impegno in base al tempo (o capacità) disponibile. L'utilizzo ottimale delle risorse consente ai responsabili di progetto di prevedere la disponibilità delle risorse in più categorie. Questi insight consentono ai team di pianificare strategicamente gli orari della forza lavoro e adottare azioni correttive in tempo reale per garantire lo stato di salute ottimale dei nuovi progetti.
Il monitoraggio dell'utilizzo di un team e il monitoraggio della produttività delle prestazioni individuali offrono ai responsabili di progetto uno dei KPI chiave per una pianificazione efficace delle risorse. Questi calcoli aiutano a determinare se una risorsa a tempo pieno o part-time è sovrautilizzata o sottoutilizzata.
L'eccessivo utilizzo (ad esempio, lavorare più delle ore disponibili) può portare al burnout dei dipendenti. Il sottoutilizzo (ad esempio, lavorare meno delle ore disponibili) può portare a ritardi non pianificati.
Una tipica formula di utilizzo delle risorse viene calcolata dividendo il tempo effettivo o allocato per la capacità delle risorse. I responsabili di progetto possono regolare questa formula per ottenere un tasso di utilizzo che si misura in ore, giorni o percentuale.
Un tasso di utilizzo consente ai responsabili di progetto di monitorare le prestazioni delle risorse e creare un piano di progetto per l'utilizzo delle risorse. I resource manager possono quindi calcolare le attività fatturabili nei nuovi progetti e impegnarsi nella pianificazione strategica della capacità.
I benefici della misurazione delle prestazioni delle risorse e della visibilità in tempo reale degli utilizzi possono essere usati in tutta l'azienda per ottenere un vantaggio competitivo. Un efficace piano di utilizzo delle risorse può:
Monitorare la pianificazione delle risorse e calcolare i tassi di utilizzo senza il giusto strumento di gestione delle risorse può far perdere tempo prezioso. Ciò è particolarmente vero quando si cerca di ottimizzare gli ambienti e ottenere manualmente metriche per più risorse.
L'utilizzo tradizionale delle risorse si è evoluto con l'aumentare della complessità degli ambienti delle infrastrutture IT. L'accelerazione verso l'automazione basata sull'intelligenza artificiale in settori quali i servizi finanziari, assicurativi e sanitari, unita alla crescente complessità degli ambienti hybrid cloud, crea applicazioni complesse e distribuite che ormai vanno oltre la portata umana e che non possono essere gestite in modo tradizionale.
I team delle operazioni IT non possono permettersi di dedicare tempo prezioso alla ricerca di problemi causati dal processo decisionale in silos e dall'eccessiva allocazione delle risorse applicative. Le organizzazioni IT, che insieme ad altre stanno attraversando la trasformazione digitale, possono trarre beneficio da uno strumento software intelligente per l'application resource management, in grado di fornire report sugli utilizzi in tempo reale, così come metriche di gestione dei progetti su una scala superiore a quella che gli esseri umani possono ottenere da soli.
Turbonomic Application Resource Management fornisce una soluzione software basata su AI che risparmia tempo e aumenta la produttività, consentendo ai team di utilizzare i dati delle applicazioni e generare azioni automatizzate intelligenti sulle risorse in un ambiente hybrid cloud full stack.
L'application resource management, un beneficio chiave nella trasformazione di ITOps in AIOps, migliora le prestazioni delle applicazioni e monitora, gestisce e determina il corretto utilizzo delle risorse delle applicazioni.
I CIO e i team DevOps possono ottenere l'utilizzo efficace delle risorse attraverso una soluzione di gestione delle risorse applicative che monitora e ottimizza le applicazioni, gestisce infrastrutture complesse, genera real-time analytics e fornisce gli insight necessari per intraprendere azioni automatizzate intelligenti.
Garantisci le prestazioni delle applicazioni con AIOps. Approfondisci i temi di rapidità del processo decisionale, gestione più intelligente delle risorse e AIOps predittivi.
Scopri come Turbonomic analizza continuamente le esigenze di risorse delle applicazioni per fornire tempi di risposta mirati, migliorare l'esperienza degli utenti finali e dei clienti ed eliminare gli sprechi del cloud.
Scopri come i CEO utilizzano l'AI generativa e la modernizzazione delle applicazioni per promuovere l'innovazione e rimanere competitivi.
Supera gli ostacoli e procedi con coraggio e convinzione nell'era dell'AI generativa.
Scopri come United Foods ha aumentato l'efficienza e la produttività aziendale semplificando i principali workflow con IBM Cloud Pak for Business Automation.
Crea un business più resiliente con le soluzioni basate sull'AI per la gestione intelligente degli asset e per la supply chain.
IBM Blueworks Live è un SaaS per la modellazione dei processi aziendali.
Scopri soluzioni di automazione dei processi aziendali che forniscono rapidamente automazioni intelligenti con strumenti a uso limitato di codice.
Trasforma le tue operazioni di business con soluzioni IBM all'avanguardia nel settore. Migliora la produttività, l'agilità e l'innovazione attraverso workflow intelligenti e tecnologie di automazione.