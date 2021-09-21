Tag
Business operations

Cos'è l'utilizzo delle risorse?

Macchine agricole per la raccolta del mais per mangimi o etanolo. Viene utilizzata l'intera pianta di mais, senza sprechi

L'utilizzo delle risorse è un'area vitale della gestione dei progetti e del portfolio che può promuovere la crescita, aumentare i profitti, migliorare la produttività e aumentare i margini di un'azienda.

L'utilizzo delle risorse è un KPI che misura le prestazioni e l'impegno in base al tempo (o capacità) disponibile. L'utilizzo ottimale delle risorse consente ai responsabili di progetto di prevedere la disponibilità delle risorse in più categorie. Questi insight consentono ai team di pianificare strategicamente gli orari della forza lavoro e adottare azioni correttive in tempo reale per garantire lo stato di salute ottimale dei nuovi progetti.

 

Formula di utilizzo delle risorse e calcolo delle tariffe

Il monitoraggio dell'utilizzo di un team e il monitoraggio della produttività delle prestazioni individuali offrono ai responsabili di progetto uno dei KPI chiave per una pianificazione efficace delle risorse. Questi calcoli aiutano a determinare se una risorsa a tempo pieno o part-time è sovrautilizzata o sottoutilizzata.

L'eccessivo utilizzo (ad esempio, lavorare più delle ore disponibili) può portare al burnout dei dipendenti. Il sottoutilizzo (ad esempio, lavorare meno delle ore disponibili) può portare a ritardi non pianificati.

Una tipica formula di utilizzo delle risorse viene calcolata dividendo il tempo effettivo o allocato per la capacità delle risorse. I responsabili di progetto possono regolare questa formula per ottenere un tasso di utilizzo che si misura in ore, giorni o percentuale.
Un tasso di utilizzo consente ai responsabili di progetto di monitorare le prestazioni delle risorse e creare un piano di progetto per l'utilizzo delle risorse. I resource manager possono quindi calcolare le attività fatturabili nei nuovi progetti e impegnarsi nella pianificazione strategica della capacità.

I benefici della pianificazione delle risorse

I benefici della misurazione delle prestazioni delle risorse e della visibilità in tempo reale degli utilizzi possono essere usati in tutta l'azienda per ottenere un vantaggio competitivo. Un efficace piano di utilizzo delle risorse può:

  • Ridurre il burnout dei dipendenti prevedendo il sovraccarico e migliorando la gestione dei progetti con l'accesso ai dati sulla produttività.
  • Aumentare la redditività monitorando il tempo di utilizzo fatturabile e sapendo quando e quali risorse mobilitare per attività e progetti fatturabili.
  • Supportare la formazione e la crescita dei dipendenti trasformando il tempo di lavoro disponibile e sottoutilizzato in tempo che aumenta il totale delle ore fatturabili.
  • Migliorare la produttività programmando con maggiore agilità e assegnando le attività che meglio si allineano a un set di competenze specifico.
  • Prevenire lo scope creep e aumentare il ROI con strumenti di gestione delle risorse in grado di definire, documentare e prevedere nuovi requisiti imprevisti del progetto.

Il futuro dell'utilizzo delle risorse

Monitorare la pianificazione delle risorse e calcolare i tassi di utilizzo senza il giusto strumento di gestione delle risorse può far perdere tempo prezioso. Ciò è particolarmente vero quando si cerca di ottimizzare gli ambienti e ottenere manualmente metriche per più risorse.

L'utilizzo tradizionale delle risorse si è evoluto con l'aumentare della complessità degli ambienti delle infrastrutture IT. L'accelerazione verso l'automazione basata sull'intelligenza artificiale in settori quali i servizi finanziari, assicurativi e sanitari, unita alla crescente complessità degli ambienti hybrid cloud, crea applicazioni complesse e distribuite che ormai vanno oltre la portata umana e che non possono essere gestite in modo tradizionale.

I team delle operazioni IT non possono permettersi di dedicare tempo prezioso alla ricerca di problemi causati dal processo decisionale in silos e dall'eccessiva allocazione delle risorse applicative. Le organizzazioni IT, che insieme ad altre stanno attraversando la trasformazione digitale, possono trarre beneficio da uno strumento software intelligente per l'application resource management, in grado di fornire report sugli utilizzi in tempo reale, così come metriche di gestione dei progetti su una scala superiore a quella che gli esseri umani possono ottenere da soli.

L'importanza della application resource management (ARM)

Turbonomic Application Resource Management fornisce una soluzione software basata su AI che risparmia tempo e aumenta la produttività, consentendo ai team di utilizzare i dati delle applicazioni e generare azioni automatizzate intelligenti sulle risorse in un ambiente hybrid cloud full stack.

L'application resource management, un beneficio chiave nella trasformazione di ITOps in AIOps, migliora le prestazioni delle applicazioni e monitora, gestisce e determina il corretto utilizzo delle risorse delle applicazioni.

I CIO e i team DevOps possono ottenere l'utilizzo efficace delle risorse attraverso una soluzione di gestione delle risorse applicative che monitora e ottimizza le applicazioni, gestisce infrastrutture complesse, genera real-time analytics e fornisce gli insight necessari per intraprendere azioni automatizzate intelligenti.

Utilizzo delle risorse e IBM

Garantisci le prestazioni delle applicazioni con AIOps. Approfondisci i temi di rapidità del processo decisionale, gestione più intelligente delle risorse e AIOps predittivi.

Scopri come Turbonomic analizza continuamente le esigenze di risorse delle applicazioni per fornire tempi di risposta mirati, migliorare l'esperienza degli utenti finali e dei clienti ed eliminare gli sprechi del cloud.
