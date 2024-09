Che cos'è l'efficienza operativa?

Nell'economia globale di oggi, le aziende, da quelle manifatturiere a quelle di trasporto, devono far fronte a una crescente pressione da parte degli stakeholder per ottenere una maggiore efficienza operativa. In effetti, raggiungere l'efficienza operativa può essere fondamentale nei mercati competitivi in quanto consente alle aziende di offrire prodotti e servizi di alta qualità a prezzi inferiori mantenendo o aumentando la redditività. In un sondaggio globale condotto tra gli amministratori delegati, il 77% ha dichiarato di voler perseguire l'efficienza operativa per favorire la crescita dei ricavi totali.1

Esiste una varietà di strumenti e piattaforme software, supportati dall'AI e dall'Internet of Things (IoT), disponibili per aiutare le aziende a raggiungere l'efficienza operativa. Questi includono sistemi integrati di gestione del posto di lavoro e software di pianificazione delle risorse aziendali. Attraverso soluzioni software, le organizzazioni possono implementare approcci come l'automazione, la mappatura dei processi e altro per ottimizzare il business.