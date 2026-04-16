Come l'agentic AI nella produzione guida la trasformazione

L'agentic AI sta emergendo come forza determinante nella produzione moderna, creando a partire dalle funzionalità dell'AI nella produzione e introducendo un livello più elevato di autonomia e coordinamento.
L'agentic AI nella produzione si riferisce a sistemi di intelligenza artificiale autonomi e orientati agli obiettivi, in grado di pianificare, prendere decisioni e agire in ambienti produttivi con un intervento umano minimo. I sistemi agentici spesso funzionano come agenti AI coordinati, formando un sistema multi-agente che opera attraverso workflow piuttosto che all'interno di compiti isolati.
Gli agenti intelligenti bilanciano continuamente vincoli come la capacità, la manodopera e la disponibilità di materiali, e possono regolare dinamicamente la produzione quando si verificano delle interruzioni. Questo coordinamento permette alle fabbriche di rispondere alle condizioni in evoluzione ottimizzando continuamente le prestazioni.
In pratica, significa che i sistemi agentici possono rilevare le inefficienze e intervenire in tempo reale, spesso senza aspettare l'input. Possono anche automatizzare workflow tra i processi produttivi, riducendo il coordinamento manuale e i ritardi. Le operazioni diventano più adattive e meglio allineate alle esigenze produttive in evoluzione.
Sul piano di produzione, l'agentic AI rafforza anche il processo decisionale combinando dati in tempo reale con il contesto e obiettivi definiti. Invece di segnalare semplicemente un difetto, un sistema può regolare le impostazioni della macchina, attivare controlli di qualità e tracciare le causi principali tra i processi a monte. Algoritmi avanzati, machine learning e ragionamento AI guidano queste azioni. Queste tecnologie creano un ciclo decisionale continuo che considera congiuntamente costi, qualità e tempi di consegna e utilizza il feedback per migliorare i risultati nel tempo.
La manutenzione e la gestione degli asset si stanno evolvendo in modo simile, mentre l'agentic AI passa dalla previsione all'esecuzione. Invece di limitarsi a identificare potenziali guasti, questi sistemi possono Initiate e coordinare le risposte. Possono programmare la manutenzione e allineare il servizio alle priorità di produzione. Queste capacità creano un approccio più proattivo, in cui i tempi di inattività vengono anticipati e gestiti.
Al di là delle fabbriche, l'agentic AI aiuta a sincronizzare la supply chain e le decisioni di produzione. Il 62% dei leader delle supply chain riconosce che gli agenti AI integrati nei workflow operativi accelerano la velocità dell'azione rendendo più veloce il processo decisionale, i consigli e le comunicazioni.1
I sistemi basati sull'AI possono interpretare contemporaneamente la domanda, i vincoli dei fornitori e le condizioni logistiche. Anche l'AI nella logistica svolge un ruolo crescente, consentendo risposte più rapide e informate alle interruzioni. I produttori possono mantenere i livelli di servizio controllando al contempo i costi.
Gartner prevede che, entro il 2028, il 33% delle applicazioni software aziendali includerà l'agentic AI, rispetto a meno dell’1% nel 2024.2 Tuttavia, adottarla richiede un'attenzione attenta alla qualità dei dati, all'integrazione dei sistemi e alla governance.
Le organizzazioni hanno bisogno di un'infrastruttura digitale solida, inclusi sensori IoT (Internet of Things) e MES (sistemi di esecuzione della produzione), per supportare i dati in tempo reale e abilitare la produzione intelligente. Questi sistemi aiutano a garantire che le azioni autonome siano in linea con gli obiettivi aziendali.
La supervisione umana rimane comunque importante, soprattutto in scenari complessi in cui sono richieste capacità di giudizio e responsabilità. Con la crescita dell'adozione, i produttori dovranno bilanciare autonomia e controllo costruendo al contempo la fiducia in questi sistemi.
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L'agentic AI nel settore manifatturiero cambia il modo in cui le decisioni vengono prese ed eseguite tra le operazioni, non solo all'interno di compiti o sistemi isolati. Gli ambienti tradizionali si basano su strutture decisionali stratificate, dove i dati si spostano verso l'alto per l'analisi e le istruzioni tornano verso il basso per l'esecuzione.
I sistemi basati su agenti comprimono questo ciclo integrando direttamente il processo decisionale nei workflow, permettendo alle fabbriche di rispondere alle condizioni mutevoli in tempo reale. I ruoli di software e umani passano dall'esecuzione dei compiti alla supervisione dei sistemi autonomi.
Gli ambienti di produzione sono caratterizzati da elevata variabilità, cicli di vita del prodotto più brevi e supply chain talvolta instabili. L'agentic AI consente ai produttori di gestire questa complessità in modo continuo e coordinato. Questa sincronizzazione migliora la loro capacità di anticipare i cambiamenti e perfezionare i modelli di previsione operativa in tempo reale.
Poiché i sistemi basati su agenti operano su funzioni tradizionalmente separate come produzione, manutenzione e supply chain, riducono i silo. Questo modello operativo unificato permette alle azioni in un'area di essere informate dalle condizioni in un'altra.
In fabbrica, l'agentic AI rimodella il modo in cui le persone lavorano. I dipendenti si stanno spostando dall'esecuzione di compiti predefiniti e si stanno avvicinando alla supervisione dei sistemi e alla presa di decisioni di livello superiore. I ruoli chiave cambiano e sono necessarie nuove competenze, il che influisce sulla formazione, sulla pianificazione della forza lavoro e sulle priorità della leadership.
Più in generale, l'agentic AI riflette un cambiamento nelle tendenze di produzione, poiché le organizzazioni si spostano verso ambienti autonomi e auto-ottimizzati. I primi utenti stanno già lanciando iniziative strategiche per incorporare l'agentic AI nelle operazioni. Le fabbriche diventano sistemi dinamici in grado di adattarsi entro obiettivi definiti, anziché dipendere da una costante supervisione umana. Questo nuovo livello di autonomia aiuta i produttori a costruire un vantaggio competitivo più forte, aumentando al contempo le aspettative di efficienza, reattività e scalabilità.
L'agentic AI può rilevare difetti, prendere misure correttive e tracciare problemi di qualità lungo tutto il processo produttivo. Collega dati provenienti da sensori, sistemi di ispezione e prestazioni storiche. La computer vision è spesso utilizzata per il controllo automatico della qualità, identificando il problema, determinando come correggerlo ed evitando che si ripeta. Queste azioni possono includere la regolazione delle impostazioni della macchina o l'attivazione di ulteriori ispezioni. Migliorando continuamente i processi, questi sistemi aiutano anche a migliorare la qualità dei prodotti.
Per esempio, nella produzione elettronica, se un sistema rileva un difetto di saldatura ricorrente, può modificare automaticamente i parametri di temperatura o di temporizzazione dell'attrezzatura. Allo stesso tempo, può avviare controlli di qualità mirati sulle saldature recenti e identificare le cause a monte, come materiali incoerenti.
L'agentic AI può regolare continuamente i programmi di produzione in base a input in tempo reale, come gli ordini in arrivo e la disponibilità di macchine e manodopera. Coordina inoltre i robot e consente l'automazione avanzata delle attività, aiutando a garantire che le fasi di produzione vengano eseguite in modo efficiente man mano che le priorità cambiano. Questi sistemi ricalcolano il sequenziamento man mano che le condizioni cambiano, aiutando i produttori a mantenere la produzione anche quando si verifica un problema come un'interruzione della supply chain.
Un esempio comune è nell'assemblaggio automobilistico, dove un ritardo nella spedizione di un componente chiave normalmente ferma una linea di produzione. Un sistema basato sugli agenti può mantenere la produzione in movimento risequenziando automaticamente i lavori, dando priorità ai veicoli che non richiedono la parte mancante e riequilibrando i workload tra le linee di assemblaggio.
Invece di ottimizzare i singoli passaggi, l'agentic AI consente un miglioramento continuo su interi workflow di produzione. Valuta i compromessi tra costi, velocità e qualità e apporta modifiche che vanno a beneficio del sistema complessivo.
In una fabbrica di beni di consumo, un sistema basato su agenti può identificare se velocità di produzione leggermente più lente riducono il numero di difetti, ridurre il tempo e i costi spesi nella riparazione di prodotti difettosi e migliorare l'efficienza complessiva. Il sistema può quindi implementare e monitorare automaticamente questa regolazione e affinare l'equilibrio nel tempo in base ai risultati.
Le operazioni di produzione spesso affrontano costi energetici e obiettivi di sostenibilità fluttuanti. L'agentic AI può gestire dinamicamente il consumo energetico allineando le attività produttive con i prezzi, la domanda e gli obiettivi ambientali. Tiene conto di fattori esterni e dell'efficienza operativa nelle sue decisioni.
Un esempio può essere visto nei settori ad alta intensità energetica come quello siderurgico o chimico, dove il sistema potrebbe spostare alcuni processi di produzione in orari non di punta quando i costi energetici sono inferiori. Può anche bilanciare l'uso delle macchine per ridurre il consumo complessivo mantenendo l'output.
L'agentic AI crea un approccio più integrato alla gestione degli asset. Il sistema basato su agenti estende la manutenzione predittiva coordinando la risposta completa a potenziali problemi dell'attrezzatura. Valuta quando dovrebbe avvenire la manutenzione, la allinea ai tempi di produzione e garantisce che le risorse necessarie siano disponibili.
In una fabbrica su larga scala, se un macchinario critico mostra segni di usura, il sistema può programmare la manutenzione durante una pausa di produzione pianificata. Può ordinare pezzi di ricambio e assegnare i tecnici per eseguire il lavoro necessario, nonché evitare le interruzioni spostando temporaneamente i workload su altre macchine.
L'agentic AI sta iniziando a trasformare il modo in cui i produttori progettano e sviluppano nuovi prodotti, accelerando il workflow di ricerca e sviluppo. Questi sistemi possono suddividere problemi ingegneristici complessi in attività più piccole. Possono generare alternative di progettazione e coordinare le simulazioni, spesso utilizzando un gemello digitale per testare e convalidare le prestazioni in un ambiente virtuale. Questo processo riduce i tempi necessari per spostare dal concetto al progetto validato e migliora la qualità dei risultati.
Ad esempio, un produttore automobilistico che sviluppa un nuovo componente può utilizzare l'agentic AI per generare automaticamente variazioni di progetto basate sui requisiti di prestazioni. Incorporando AI generativa e modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) funzionalità, il sistema può aiutare nella risoluzione di problemi complessi. Può eseguire test virtuali e perfezionare le specifiche in base ai risultati, consentendo agli ingegneri di concentrarsi su decisioni di livello superiore.
Un reparto vendite non si basa sul piano di produzione, ma influisce direttamente sulla pianificazione della produzione e sull'allineamento con la domanda. L'agentic AI sta influenzando il modo in cui i produttori gestiscono le vendite e il coinvolgimento del cliente. Questi sistemi sono in grado di analizzare i dati dei clienti, le tendenze di mercato e la disponibilità dei prodotti per guidare le strategie di prezzo, configurazione e vendita in tempo reale. Questo processo crea un legame più stretto tra domanda e produzione.
Ad esempio, un produttore di attrezzature industriali potrebbe utilizzare l'agentic AI per raccomandare configurazioni di macchinari personalizzate basate sui modelli di utilizzo e sul comportamento di acquisto passato di un cliente. Al contempo, il sistema può allineare queste raccomandazioni alla capacità produttiva attuale e alla disponibilità dei componenti, contribuendo a garantire che ciò che viene venduto possa essere prodotto in modo efficiente.
L'agentic AI può sincronizzare le decisioni di produzione con le condizioni della supply chain. Il sistema monitora le prestazioni dei fornitori, i livelli di inventario e la domanda. Utilizza modelli di previsione per aggiornare continuamente le sue previsioni, quindi adatta di conseguenza le strategie di procurement e di produzione.
Questo processo riduce il ritardo tra le modifiche esterne e le risposte interne e aiuta a prevenire colli di bottiglia o inventario in eccesso. In uno studio IBM, il 76% dei CSCO afferma che gli agenti AI che eseguono compiti ripetitivi basati sull'impatto più velocemente rispetto alle persone miglioreranno l'efficienza complessiva dei processi.1
Ad esempio, se un fornitore segnala un ritardo, il sistema può regolare automaticamente le quantità degli ordini e identificare fornitori alternativi, oppure può modificare i piani di produzione per utilizzare i materiali disponibili in modo più efficiente. Nei settori in rapida evoluzione, questo livello di reattività aiuta a prevenire colli di bottiglia e l'accumulo di inventario in eccesso.
La capacità dell'agentic AI di agire in modo autonomo, di coordinare i workflow e di apprendere continuamente crea un impatto misurabile sulle operazioni, sull'innovazione e sulle prestazioni. I vantaggi includono:
L'agentic AI offre un potenziale significativo ma non è una soluzione plug-and-play. L'implementazione e l'uso di questi sistemi introduce nuove sfide tecniche, organizzative e strategiche. Non sono limitati alla distribuzione, ma si estendono al modo in cui i sistemi vengono governati, integrati e affidabili nel tempo.
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1. Scaling supply chain resilience: Agentic AI for autonomous operations, IBM Institute for Business Value (IBV) in partnership with Oracle and Accelalpha, pubblicato l'8 aprile 2025
2. Top Strategic Technology Trends for 2025: Agentic AI, Gartner, ottobre 2024