Come aumentare al massimo il ROI dell'AI nel 2025

Tuttavia, sebbene il clamore che circonda l'implementazione dell'AI continui a crescere, molte organizzazioni stanno scoprendo che il ritorno sull'investimento (ROI) delle loro soluzioni di AI è inferiore al previsto. Un report del 2023 dell'IBM Institute for Business Value ha rilevato che le iniziative di AI a livello aziendale hanno ottenuto un ROI pari appena al 5,9%. Nel frattempo, quegli stessi progetti di AI hanno ricevuto un investimento di capitale pari al 10%1.

Perché quindi la maggior parte delle aziende ha difficoltà a trarre profitto dalle soluzioni basate su AI? E come è possibile ottenere un ROI migliore nel 2025? Di fatto, possedere l'AI non basta. Alcuni leader aziendali sono saltati sul carro dell'AI in una mossa d'impulso a breve termine, guidata dalla FOMO di stare al passo con i concorrenti. Altri immaginavano l'AI aziendale come il martello della strategia aziendale adatto a ogni chiodo. Entrambi i gruppi hanno dimenticato l'importanza delle sfumature e della pianificazione.

"La gente diceva: fase uno, useremo gli LLM (modelli linguistici di grandi dimensioni). Fase due: per cosa dovremmo usarli?" ha osservato Marina Danilevsky,Senior Research Scientist, Language Technologies di IBM. Il suo commento è un avvertimento per le aziende che potrebbero cadere nella stessa trappola miope con gli agenti AI nel 2025.

Ottenere un ROI positivo per una trasformazione AI richiede l'approccio inverso. Per fortuna c'è una luce alla fine del tunnel per le aziende e per l'intelligenza artificiale. Non solo è possibile, bensì è probabile, ottenere un ROI positivo e misurabile implementando correttamente i sistemi di AI, ovvero quando le organizzazioni lasciano che sia una solida strategia di qualità dei dati e di AI a guidare la trasformazione.