Al centro dell'AI generativa si trovano enormi database di testi, immagini, codice e altri tipi di dati. Questi dati vengono inseriti nei modelli generazionali e ce ne sono alcuni tra cui scegliere, ognuno sviluppato per eccellere in un compito specifico. Le reti generative avversarie (GAN) o gli autoencoder variazionali (VAE) vengono utilizzati per immagini, video, modelli 3D e musica. I modelli autoregressivi o i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) vengono utilizzati per creare testi e linguaggio.

Come studenti diligenti, questi modelli generativi assorbono informazioni e identificano schemi, strutture e relazioni tra punti dati. In questo modo imparano la grammatica della poesia, le pennellate artistiche e le melodie musicali.

l'AI generativa utilizza algoritmi e tecniche avanzati di machine learning per analizzare modelli e creare modelli statistici. Immagina ogni punto dati come una sfera luminosa posizionata su un vasto paesaggio multidimensionale. Il modello mappa meticolosamente queste sfere, calcolando le relative altezze, valli, pendii leggeri e scogliere frastagliate per creare una mappa delle probabilità, una guida per prevedere dove molto probabilmente atterrerà la sfera successiva (cioè il contenuto generato).

Ora, quando l'utente fornisce un suggerimento - una parola, uno schizzo, un frammento musicale o una riga di codice - il suggerimento agisce come un faro, attirando il modello verso una regione specifica della mappa di probabilità. Il modello naviga poi in questo paesaggio, scegliendo in modo probabilistico il prossimo elemento, quello ancora successivo e via dicendo, guidato dai modelli che ha imparato e dal suggerimento dell'utente.

Ogni output è unico ma statisticamente legato ai dati da cui il modello ha appreso. Non si tratta semplicemente di copiare e incollare; si tratta di costruire in modo creativo su una base di conoscenza alimentata dalla probabilità e da un prompt guida. Sebbene i modelli avanzati possano gestire tipi di dati diversi, alcuni eccellono in attività specifiche, come la generazione di testo, il riepilogo delle informazioni o la creazione di immagini.

La qualità degli output dipende fortemente dai dati di addestramento, dalla regolazione dei parametri dei modelli e dal prompt engineering, quindi l'approvvigionamento responsabile dei dati e la mitigazione dei bias sono fondamentali. Immagina di addestrare un modello di AI generativa su un set di dati composto solo da romanzi rosa. Il risultato sarà inutilizzabile se un utente richiede al modello di scrivere un articolo di cronaca.