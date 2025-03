La "stanza cinese" è un esperimento formulato da John Searle nel 1980. Nel suo articolo, Searle parla della definizione di comprensione e pensiero, affermando che sono capacità che i computer non avranno mai. In questo estratto dal suo articolo, dal sito web di Stanford, è riassunta bene la sua argomentazione:

"La computazione è definita puramente in modo formale o sintattico, mentre la mente ha contenuti mentali o semantici reali, e non possiamo passare dal sintattico al semantico semplicemente avendo le operazioni sintattiche e nient'altro... Un sistema, me, per esempio, non potrebbe acquisire una comprensione del cinese semplicemente seguendo i passaggi di un programma informatico che simula il comportamento di un parlante cinese (p.17)".

L'argomento della stanza cinese propone il seguente scenario:

Immagina una persona, che non parla cinese, seduta in una stanza chiusa. Nella stanza c'è un libro con regole, frasi e istruzioni sulla lingua cinese. Un'altra persona, che parla correntemente il cinese, trasmette nella stanza delle frasi o domande scritte in cinese. Con l'aiuto del frasario linguistico, la persona presente nella stanza è in grado di scegliere la risposta appropriata e trasmetterla al parlante cinese.

Sebbene la persona all'interno della stanza sia stata in grado di fornire la risposta corretta utilizzando un frasario linguistico, non parla né capisce il cinese; si è trattato semplicemente di una simulazione di comprensione attraverso l'abbinamento di domande o affermazioni con risposte appropriate. Searle sostiene che l'AI forte richiederebbe una mente reale per avere coscienza o comprensione. L'esperimento della stanza cinese mette in luce i difetti del test di Turing, evidenziando le differenze presenti nelle definizioni dell' intelligenza artificiale.