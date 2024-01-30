Pubblicato: 5 febbraio 2024
Autori: Tasmiha Khan
L'automazione aziendale è l'uso strategico della tecnologia per integrare, semplificare e automatizzare i processi aziendali in un'organizzazione. Implica l'integrazione di applicazioni software, intelligenza artificiale e altre tecnologie per aumentare il valore aziendale.
L'automazione aziendale rappresenta un approccio olistico all'automazione che mira ad andare oltre l'automazione IT a silos e l'automazione dei processi aziendali e oltre il semplice raggiungimento di guadagni in termini di efficienza dei processi e riduzione dei costi. L'obiettivo dell'automazione aziendale è creare un controllo e una strategia centralizzati sull'automazione orientati alla realizzazione di un maggiore valore aziendale e ad aiutare le organizzazioni a diventare più agili.
Attraverso l'automazione aziendale, le organizzazioni mirano a ottimizzare i workflow, migliorare la produttività, coordinare i team in silos su obiettivi organizzativi condivisi e promuovere la trasformazione digitale in tutta l'azienda. L'automazione aziendale può essere ottenuta in vari modi, dall'utilizzo di strumenti di automazione di base per automatizzare le attività di routine come l'inserimento dei dati e l'elaborazione dei documenti, all'utilizzo di soluzioni più avanzate progettate per processi complessi come l'allocazione delle risorse e l'integrazione dei sistemi.
L'automazione aziendale comprende vari tipi di automazione che facilitano l'efficienza dei workflow e dei processi. Ecco alcuni esempi:
L'automazione basata su regole comporta la creazione di regole o algoritmi predefiniti per l'esecuzione di attività. Segue una serie di condizioni per determinare le azioni, consentendo l'esecuzione coerente e strutturata delle attività.
Questo tipo comporta l'integrazione di vari sistemi software, applicazioni o database all'interno di un'azienda. Le application programming interface (API), gli strumenti di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) e gli strumenti di pianificazione delle risorse aziendali (ERP) vengono integrati per ottimizzare i workflow e garantire un flusso di dati fluido tra i sistemi. Le soluzioni di integration platform as a service (iPaaS) sono spesso essenziali per facilitare il flusso di dati senza interruzioni tra diverse applicazioni software e creare un panorama di automazione coeso.
Il processo decisionale in tempo reale prevede l'utilizzo dell'analisi dei dati, dell'apprendimento automatico e di altri algoritmi di intelligenza artificiale per prendere decisioni rapide e informate sulla base dei dati attuali. L'automazione intelligente utilizza tecnologie basate sull'intelligenza artificiale per eseguire attività complesse, imparare dai dati e adattarsi a scenari in evoluzione senza l'intervento umano.
RPA si riferisce all'uso di robot software, o "bot", per automatizzare attività ripetitive basate su regole. Questi bot imitano le azioni umane interagendo con i sistemi digitali, eseguendo attività e manipolando i dati tra i sistemi.
L'automazione dei processi aziendali prevede l'utilizzo di strumenti di automazione per ottimizzare i processi aziendali e ridurre al minimo l'intervento umano. Gli strumenti BPA comprendono strategie di automazione end-to-end, sottolineando l'integrazione fluida dei compiti all'interno di un processo aziendale. Le piattaforme di automazione aziendale forniscono ambienti completi per la gestione degli strumenti BPA, l'ottimizzazione dei processi aziendali e l'esecuzione di strategie di automazione globali.
Dalla potenza dell'intelligenza artificiale all'integrazione dell'apprendimento automatico e all'emergere di piattaforme no-code/low-code, esistono numerose tecnologie all'avanguardia che promuovono l'automazione aziendale e la sua crescente adozione.
Il machine learning svolge un ruolo significativo nell'automazione aziendale, in quanto consente ai sistemi di apprendere dai dati, identificare modelli e fare previsioni o decisioni senza una programmazione esplicita. Migliora le soluzioni di automazione aziendale consentendo l'analisi predittiva, il rilevamento delle anomalie e le raccomandazioni personalizzate.
L'intelligenza artificiale, che include tecnologie come l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) e la computer vision, svolge un ruolo fondamentale nell'ottimizzazione dei workflow. I sistemi basati sull'AI automatizzano il processo decisionale, riconoscono i modelli e aiutano nella gestione dei dati non strutturati, semplificando così i processi e migliorando la precisione.
Le piattaforme no-code e low-code stanno emergendo come strumenti di trasformazione nell'automazione aziendale. Queste piattaforme consentono agli utenti con poca o nessuna esperienza di codifica di sviluppare e implementare rapidamente soluzioni di automazione. Facilitano la creazione di workflow personalizzati, l'automazione di attività ripetitive e l'integrazione di sistemi senza ampi requisiti di codifica.
L'automazione aziendale può trasformare in modo significativo le operazioni aziendali. L'automazione può essere utilizzata per semplificare i workflow, standardizzare i processi e ridurre al minimo gli errori, tutti elementi che aiutano le organizzazioni a creare operazioni coerenti e affidabili che rafforzano l'agilità e l'adattabilità organizzativa.
Automatizzando le attività ripetitive e ad alta intensità di tempo, le organizzazioni possono ridurre i costi operativi e ottimizzare l'utilizzo delle risorse. Questo aiuta i dipendenti e i sistemi a lavorare in modo più efficiente, aumentando la produttività e la redditività dell'azienda. L'automazione può anche avere un impatto positivo sulle dinamiche del team, liberando i dipendenti da compiti banali e consentendo loro di concentrarsi in iniziative strategiche di maggior valore.
Un sondaggio condotto da Salesforce (link esterno a ibm.com) ha rilevato che l'automazione sul posto di lavoro ha migliorato la soddisfazione complessiva dei dipendenti. Dei 773 utenti dell'automazione intervistati negli Stati Uniti, l'89% ha riportato un aumento della soddisfazione sul lavoro, mentre l'84% ha espresso una maggiore soddisfazione per la propria azienda, attribuendo questi sentimenti positivi all'integrazione dell'automazione sul posto di lavoro.
Mentre molte organizzazioni attualmente affrontano l'automazione in modo isolato, in cui ogni unità di business sfrutta l'automazione per migliorare i propri processi interni, per dare sempre maggiore importanza alla realizzazione del valore nell'automazione, all'evoluzione delle richieste dei clienti e al miglioramento delle tecnologie di automazione sarà necessario un approccio più olistico. Qui entra in gioco l'automazione aziendale.
L'automazione aziendale si basa su una strategia di automazione completa, guidata dai dirigenti, che integra gli sforzi di automazione di unità di business separate su obiettivi organizzativi condivisi. Le organizzazioni che affrontano con successo questo cambiamento possono ottenere un vantaggio competitivo dalla maggiore scalabilità, dall'analytics integrata, dal controllo centralizzato e, in ultima analisi, dal valore aziendale offerti da un approccio di automazione aziendale.
Dall'assistenza sanitaria alla gestione della supply chain fino alla vendita al dettaglio, l'automazione aziendale sta ridefinendo il modo in cui viene svolto il lavoro.
Nel settore sanitario, l'automazione aziendale svolge un ruolo fondamentale nell'ottimizzazione delle procedure di onboarding e nel miglioramento dei vari processi sanitari. L'automazione facilita processi fluidi di integrazione delle cartelle cliniche dei pazienti, pianificazione degli appuntamenti, gestione delle fatture ed elaborazione dei reclami. È anche fondamentale per garantire la conformità ai requisiti normativi.
Inoltre, l'automazione viene utilizzata per semplificare le attività amministrative, come la gestione delle cartelle cliniche elettroniche, migliorando così l'efficienza operativa e consentendo agli operatori sanitari di concentrarsi maggiormente sulla cura del paziente.
Nelle operazioni di approvvigionamento e supply chain, l'automazione viene utilizzata per gestire attività ripetitive come l'elaborazione degli ordini, la gestione dell'inventario e la gestione delle relazioni con i fornitori. Attraverso workflow automatizzati e analisi dei dati in tempo reale, le organizzazioni possono ottimizzare i livelli di inventario, prevedere la domanda in modo più accurato e semplificare il processo di approvvigionamento dalla richiesta al pagamento. L'automazione garantisce operazioni più fluide, riduce al minimo gli errori e migliora l'efficienza e la reattività complessive della supply chain.
Le tecnologie di automazione hanno rivoluzionato l'esperienza del cliente in vari settori. Ad esempio, l'automazione ha consentito la creazione di percorsi cliente personalizzati e senza soluzione di continuità. I chatbot, i sistemi di supporto clienti basati sull'AI e le campagne di marketing automatizzate consentono alle aziende di interagire con i clienti in tempo reale, fornire assistenza immediata, offrire consigli personalizzati e migliorare la soddisfazione generale dei clienti. La tecnologia di automazione semplifica le interazioni con i clienti, garantisce risposte rapide e offre esperienze personalizzate, favorendo la fedeltà e la fidelizzazione dei clienti a lungo termine.
L'automazione viene utilizzata anche per migliorare i processi di vendita al dettaglio. Ad esempio, i rivenditori utilizzano l'automazione per semplificare le procedure di reso e consentire l'esecuzione dei resi senza l'assistenza di lavoratori umani. Ciò migliora l'efficienza dei processi e l'esperienza del cliente nell'ecosistema del retail. L'automazione può anche aiutare nella pianificazione dei negozi e nell'analisi dei database di vendita e di inventario.
Nonostante i suoi vantaggi, l'automazione aziendale presenta alcune considerazioni e sfide che le organizzazioni devono affrontare durante la trasformazione verso l'automazione.
Molti sforzi di automazione sono suddivisi in singoli team concentrati sugli obiettivi interni e sui KPI della propria unità. Sebbene questa soluzione funzioni bene per ottenere vantaggi limitati in termini di efficienza e risparmio sui costi, lascia inespresse molte opportunità di profitto. Questo ambito limitato porta a inefficienze che potrebbero altrimenti essere evitate con una pianificazione e una cooperazione a livello aziendale e può impedire alle organizzazioni di capitalizzare appieno il valore fornito dall'automazione.
In alcuni casi, è difficile identificare i colli di bottiglia nei processi esistenti e determinare dove l'automazione può essere implementata nel modo più efficace. Le organizzazioni devono individuare queste aree e coordinare le strategie di automazione con gli obiettivi aziendali per garantire una perfetta integrazione con i sistemi legacy.
Ulteriori ostacoli all'implementazione includono la resistenza al cambiamento da parte degli stakeholder, la mancanza di una strategia di automazione aziendale chiara e le barriere culturali all'interno dell'organizzazione.
L'accuratezza e la completezza dell'inserimento dei dati sono fondamentali nei processi di automazione. Dati imprecisi o incoerenti possono portare a errori e inefficienze nei workflow automatizzati. Identificare e correggere i problemi di qualità dei dati, garantire l'integrità dei dati tra i sistemi e stabilire protocolli per la gestione delle eccezioni sono elementi essenziali.
Quando l'automazione viene implementata in attività complesse o non standardizzate che tradizionalmente richiedono il giudizio umano, può essere difficile raggiungere lo stesso livello di precisione e capacità decisionale.
La scalabilità è un fattore importante nell'automazione aziendale, soprattutto quando si espandono le iniziative di automazione in diversi reparti. È fondamentale che le organizzazioni si assicurino che i sistemi di automazione possano gestire volumi maggiori di dati, transazioni o processi senza compromettere le prestazioni o la precisione.
Con una strategia ben pianificata, una pianificazione accurata e la collaborazione tra gli stakeholder, le organizzazioni possono superare queste sfide e realizzare il pieno potenziale dell'automazione aziendale.
