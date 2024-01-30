L'automazione aziendale rappresenta un approccio olistico all'automazione che mira ad andare oltre l'automazione IT a silos e l'automazione dei processi aziendali e oltre il semplice raggiungimento di guadagni in termini di efficienza dei processi e riduzione dei costi. L'obiettivo dell'automazione aziendale è creare un controllo e una strategia centralizzati sull'automazione orientati alla realizzazione di un maggiore valore aziendale e ad aiutare le organizzazioni a diventare più agili.



Attraverso l'automazione aziendale, le organizzazioni mirano a ottimizzare i workflow, migliorare la produttività, coordinare i team in silos su obiettivi organizzativi condivisi e promuovere la trasformazione digitale in tutta l'azienda. L'automazione aziendale può essere ottenuta in vari modi, dall'utilizzo di strumenti di automazione di base per automatizzare le attività di routine come l'inserimento dei dati e l'elaborazione dei documenti, all'utilizzo di soluzioni più avanzate progettate per processi complessi come l'allocazione delle risorse e l'integrazione dei sistemi.