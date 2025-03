L'impatto dell'AI

"Rispettate gli impegni in materia di privacy e riservatezza", ha detto la Federal Trade Commission (FTC) degli Stati Uniti alle società di AI in una dichiarazione del gennaio 2024.20 La FTC ha espresso preoccupazione per il conflitto di interessi tra gli obblighi dei fornitori di AI di proteggere le informazioni di identificazione personale (PII) e altri dati degli utenti e la crescente necessità di espandere i set di dati di addestramento dei modelli.

Gli Stati Uniti non dispongono di una regolamentazione federale per la protezione dei dati relativi all'AI, sia sul lavoro che nella vita di tutti i giorni. Solo a livello statale alcuni americani godono di una protezione relativamente ampia della privacy dei dati, come il California Consumer Privacy Act (CCPA) della California.21 Poco dopo l'inizio del suo secondo mandato, il presidente Trump ha revocato un ordine esecutivo dell'era Biden volto a proteggere i dati personali e ad affrontare altri problemi etici in materia di AI. Trump ha emesso un ordine esecutivo sull’AI che prometteva di deregolamentare il settore in nome dell’innovazione e del “rafforzamento della leadership americana nel campo dell'AI”.22

I policy maker dell'Unione Europea hanno convertito in legge queste intenzioni, approvando l'EU Artificial Intelligence Act nel 2024 per regolamentare lo sviluppo, l'implementazione e l'uso dell'AI nella regione.23 Ad esempio, la legge vieta lo scraping di immagini facciali da internet per proteggersi dalle minacce del riconoscimento facciale. Il vasto AI Act entrerà in vigore nel 2026. Nel frattempo, spetta ai fornitori di AI adottare pratiche e tutele di IA responsabile e chiedere agli altri di fare lo stesso.