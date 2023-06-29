Negli ultimi anni il settore manifatturiero ha subito una profonda trasformazione digitale: i progressi tecnologici, l'evoluzione delle esigenze dei consumatori e la pandemia di COVID-19 hanno rappresentato i principali catalizzatori del cambiamento. Per mantenere la loro competitività e superare le sfide di oggi, i produttori hanno dovuto rendere l'agilità e l'adattabilità priorità assolute.
Qui discuteremo le principali tendenze produttive che cambieranno il settore nel prossimo anno.
La digitalizzazione ha avuto un impatto profondo sul settore manifatturiero, consentendo alle aziende di ottimizzare i processi, migliorare la qualità e ridurre i costi. Industry 4.0, nota anche come la quarta rivoluzione industriale, rappresenta l'ultima fase della trasformazione digitale del settore manifatturiero. Integra tecnologie avanzate come l'Internet of Things (IoT), l'intelligenza artificiale (AI) e cloud computing nei processi produttivi esistenti dell'organizzazione.
L'Industria 4.0 consente alle aziende manifatturiere di effettuare la raccolta e l'analisi in tempo reale di grandi quantità di dati, fornendo loro preziosi insight sulle loro operazioni.
Aiuta inoltre le organizzazioni a gestire e mantenere più facilmente le attrezzature, utilizzando lo storage cloud e facilitando la comunicazione tra le attrezzature abilitate per creare sistemi di produzione più flessibili, Agile che si adattino rapidamente ai cambiamenti della domanda.
Uno dei vantaggi più significativi dell'AI nel settore manifatturiero è la sua capacità di analizzare grandi quantità di dati in tempo reale. Con dispositivi e sensori dell'Industrial Internet of Things (IIoT) che raccolgono dati da macchine, attrezzatura e linee di produzione, gli algoritmi di AI possono elaborare e analizzare rapidamente i dati per identificare schemi e tendenze, aiutando i produttori a comprendere come stanno funzionando i processi produttivi.
Le aziende possono anche utilizzare l'AI per identificare anomalie e difetti dell'attrezzatura. Gli algoritmi di apprendimento automatico, ad esempio, possono essere addestrati a identificare i modelli nei dati e gestire il processo decisionale in base a tali modelli, consentendo ai produttori di individuare i problemi di qualità nelle prime fasi del processo di produzione.
Inoltre, l'AI aiuta i produttori a implementare sistemi e processi di manutenzione predittiva, a snellire la gestione della supply chain e a identificare e affrontare in modo proattivo i pericoli per la sicurezza sul posto di lavoro.
La stampa 3D, nota anche come produzione additiva, è una tecnologia in rapida crescita che ha cambiato il modo in cui le aziende progettano, prototipano e producono i prodotti. Nelle fabbriche intelligenti, la stampa 3D è uno strumento popolare per produrre rapidamente e con precisione parti e componenti complessi.
I processi di produzione tradizionali, come lo stampaggio a iniezione, possono essere limitati dalla complessità della geometria del pezzo di un prototipo e possono richiedere molteplici fasi e operazioni per essere realizzati. Con la stampa 3D, i produttori possono produrre geometrie complesse in un solo passaggio, riducendo i tempi e i costi di produzione.
La produzione additiva è particolarmente utile in settori come quello aerospaziale, automobilistico e sanitario, dove sono necessari componenti e parti complesse. Questa tecnologia consente inoltre ai produttori di produrre pezzi di ricambio su richiesta, riducendo la necessità di grandi inventari e migliorando l'efficienza della supply chain.
La robotica e l'automazione stanno trasformando la produzione da anni e si prevede che questa tendenza continui. L'automazione dei processi è stata un driver chiave della produzione intelligente, con i robot che svolgono compiti ripetitivi e/o pericolosi come assemblaggio, saldatura e movimentazione dei materiali.
La tecnologia robotica può eseguire compiti ripetitivi più rapidamente e con un grado di accuratezza e precisione molto più elevato rispetto ai lavoratori umani, migliorando la qualità del prodotto e riducendo i difetti. I produttori possono anche integrare la robotica con sensori dell'Internet of Things e big data analytics per creare un ambiente produttivo più flessibile e reattivo.
In definitiva, l'automazione può migliorare l'efficienza del sistema, ridurre gli errori, diminuire il tempo di inattività delle attrezzature e aumentare la sicurezza dei lavoratori nelle Operazioni. Come beneficio aggiuntivo, i robot possono lavorare 24 ore su 24, offrendo ai produttori la possibilità di operare 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e aumentando significativamente la produttività.
I processi produttivi spesso richiedono grandi quantità di energia e acqua e possono produrre rifiuti dannosi e altri sottoprodotti, per questo le iniziative di sostenibilità stanno diventando un fattore sempre più importante nella manifattura moderna. I consumatori di oggi sono più attenti all'ambiente che mai e i governi continuano a implementare normative per ridurre le emissioni di carbonio e proteggere l'ambiente. Di conseguenza, i produttori sono sotto pressione per mitigare gli impatti del cambiamento climatico puntando alla neutralità carbonica e minimizzando la loro impronta.
Le aziende che si dedicano alla produzione sostenibile mirano a ridurre i rifiuti, conservare le risorse e minimizzare l'uso di sostanze nocive utilizzando fonti di energia rinnovabile, adottando principi di economia circolare e implementando processi produttivi ecologici.
La servitizzazione è un modello di business che prevede il passaggio dalla vendita di prodotti alla fornitura di servizi. Nel settore manifatturiero, la servitizzazione consiste nell'offrire ai clienti servizi post-vendita, come manutenzione, riparazione e aggiornamenti. Questo modello può aiutare i produttori a costruire relazioni più solide con i clienti, aumentare la fedeltà dei clienti e generare flussi di ricavi ricorrenti. La servitizzazione consente inoltre ai produttori di differenziarsi dai concorrenti offrendo servizi a valore aggiunto che migliorano l'esperienza del cliente. Inoltre, i produttori possono ottenere preziosi insight sulle esigenze e preferenze dei loro clienti, che possono informare lo sviluppo del prodotto e migliorare la soddisfazione del cliente.
Il reshoring è il processo di riportare le operazioni di produzione nel Paese d'origine da sedi all'estero. Questa tendenza ha acquisito slancio negli ultimi anni a causa della carenza di manodopera, delle interruzioni della supply chain, dei rischi geopolitici e dell'aumento del costo del lavoro nelle località estere. Il reshoring può offrire diversi benefici alle aziende manifatturiere, tra cui la riduzione dei costi di trasporto, un miglioramento del controllo qualità e una maggiore flessibilità. Inoltre, il reshoring può contribuire a creare nuovi posti di lavoro e a sostenere le economie locali.
La realtà estesa (XR) si riferisce alle tecnologie che uniscono il mondo fisico e quello digitale come la realtà virtuale (VR) e la realtà aumentata (AR). Uno dei principali benefici dell'XR è la sua capacità di migliorare la formazione dei dipendenti e di colmare le lacune di competenze dei lavoratori. Le tecnologie XR possono aiutare i produttori a creare simulazioni di formazione immersive che aiutano i dipendenti ad apprendere nuove competenze e procedure in un ambiente controllato. Di conseguenza, i lavoratori ricevono informazioni e indicazioni in tempo reale, mentre le aziende ottengono maggiore produttività e meno errori.
Per quanto riguarda i consumatori, XR può migliorare l'esperienza del cliente fornendo dimostrazioni e visualizzazioni virtuali dei prodotti. Può anche aiutare i produttori a progettare e sviluppare prodotti migliori per i clienti, poiché i progettisti possono visualizzarli e testarli in un ambiente virtuale prima che vengano prodotti in massa e inviati sul mercato.
Con l'avanzamento dei processi produttivi, anche i materiali di produzione sono aumentati. Materiali avanzati come compositi, ceramiche e nanomateriali stanno diventando la norma dei settori, poiché offrono maggiore resistenza e durata e proprietà termiche migliorate rispetto alle materie prime tradizionali. I materiali avanzati hanno una varietà di potenziali applicazioni, tra cui la produzione aerospaziale, automobilistica e sanitaria. I materiali compositi, ad esempio, stanno aiutando i produttori a produrre aeromobili leggeri e a basso consumo di carburante, mentre i nanomateriali vengono utilizzati per sviluppare nuovi trattamenti medici.
I gemelli digitali sono diventati un concetto sempre più diffuso nel mondo della produzione intelligente. Un gemello digitale, cioè una replica virtuale di un oggetto o sistema fisico, dotato di sensori e connesso a internet, può raccogliere dati e fornire insight sulle prestazioni in tempo reale. Nelle fabbriche intelligenti, i gemelli digitali vengono utilizzati per monitorare e ottimizzare le prestazioni dei processi produttivi, delle macchine e delle attrezzature.
Raccogliendo dati dei sensori dall'attrezzatura, i gemelli digitali possono rilevare anomalie, identificare potenziali problemi, migliorare le funzionalità di forecasting e fornire insight su come ottimizzare i processi produttivi. I produttori possono anche utilizzare i gemelli digitali per simulare scenari e testare configurazioni prima di implementarle.
I produttori che abbracciano le tendenze e investono in pratiche e tecnologie all'avanguardia, come IBM® Maximo Application Suite, saranno ben posizionati per competere nel marketplace globale nei prossimi anni.
IBM Maximo è una piattaforma integrata che aiuta le aziende manifatturiere a ottimizzare le prestazioni degli asset e a ottimizzare le operazioni quotidiane. Utilizzando una piattaforma integrata basata su cloud e AI, offre funzionalità CMMS, EAM e APM che producono analytics dei dati avanzati e aiutano i responsabili della manutenzione a prendere decisioni più intelligenti e basate sui dati.
Adottando pratiche più sostenibili e sfruttando le funzionalità e le capacità avanzate di IBM Maximo, i produttori possono contribuire a creare un futuro più sostenibile per l'azienda, il settore e il pianeta.
