Uno dei vantaggi più significativi dell'AI nel settore manifatturiero è la sua capacità di analizzare grandi quantità di dati in tempo reale. Con dispositivi e sensori dell'Industrial Internet of Things (IIoT) che raccolgono dati da macchine, attrezzatura e linee di produzione, gli algoritmi di AI possono elaborare e analizzare rapidamente i dati per identificare schemi e tendenze, aiutando i produttori a comprendere come stanno funzionando i processi produttivi.

Le aziende possono anche utilizzare l'AI per identificare anomalie e difetti dell'attrezzatura. Gli algoritmi di apprendimento automatico, ad esempio, possono essere addestrati a identificare i modelli nei dati e gestire il processo decisionale in base a tali modelli, consentendo ai produttori di individuare i problemi di qualità nelle prime fasi del processo di produzione.

Inoltre, l'AI aiuta i produttori a implementare sistemi e processi di manutenzione predittiva, a snellire la gestione della supply chain e a identificare e affrontare in modo proattivo i pericoli per la sicurezza sul posto di lavoro.