Le operazioni aziendali dipendono da una supply chain trasparente ed efficiente, che deve essere integrata con le operazioni di produzione come parte di una robusta strategia di Industria 4.0. Tutto questo trasforma il modo in cui i produttori utilizzano le loro materie prime e consegnano i prodotti finiti. Condividendo alcuni dati di produzione con i fornitori, i produttori possono pianificare meglio le consegne. Se, per esempio, si verifica un'interruzione in una linea di assemblaggio, le consegne possono essere reindirizzate o ritardate per ridurre il tempo perso o i costi in eccesso. Inoltre, studiando le condizioni meteorologiche, i partner per il trasporto e i dati dei rivenditori, le compagnie possono utilizzare una spedizione predittiva per inviare beni finiti al momento giusto, rispondendo così alla richiesta dei consumatori. La blockchain sta diventando una tecnologia chiave per la trasparenza nella supply chain.