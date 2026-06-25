Gartner prevede che entro il 2028, il 33% delle applicazioni software aziendali includerà l'agentic AI, rispetto a meno dell'1% nel 2024.1 Gli agenti AI possono operare con un certo grado di autonomia, o agenzia, e stanno rapidamente trasformando il modo in cui le organizzazioni raccolgono, analizzano e agiscono sulle informazioni. Possono essere addestrati ad analizzare le informazioni, ragionare su di esse e intraprendere azioni in base al contesto e agli obiettivi.

I sistemi di agentic AI combinano modelli linguistici su larga scala (LLM), machine learning e altre tecnologie di AI per svolgere compiti complessi. Gli agenti AI possono connettersi a strumenti esterni e fonti di dati, recuperare informazioni in tempo reale ed eseguire azioni. Possono pianificare workflow in più fasi, adattarsi alle mutevoli condizioni e imparare dalle interazioni passate.