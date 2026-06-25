La distribuzione di un agente AI è il processo di spostamento di un agente di intelligenza artificiale (AI) da un prototipo o ambiente di test a un ambiente operativo reale.
Mentre lo sviluppo di un agente si concentra sulla creazione delle sue funzionalità, la sua distribuzione mira a rendere tali funzionalità affidabili e utili nelle situazioni quotidiane. L'obiettivo della distribuzione degli agenti AI è fare in modo che l'agente completi compiti per utenti reali interagendo con dati e sistemi reali.
Un agente AI distribuito spesso funziona con altri software, database e strumenti aziendali basati su AI. Potrebbe recuperare informazioni dai sistemi aziendali, aggiornare i record o coordinare le attività tra diverse applicazioni. Queste connessioni permettono all'agente di iniziare a contribuire a workflow reali.
L'implementazione comporta inoltre il monitoraggio del funzionamento dell'agente dopo l'avvio. I team monitorano affidabilità, accuratezza e interazioni con gli utenti per identificare problemi e migliorare i risultati nel tempo. Questa gestione continua aiuta a mantenere l'agente utile man mano che evolvono i requisiti.
Gartner prevede che entro il 2028, il 33% delle applicazioni software aziendali includerà l'agentic AI, rispetto a meno dell'1% nel 2024.1 Gli agenti AI possono operare con un certo grado di autonomia, o agenzia, e stanno rapidamente trasformando il modo in cui le organizzazioni raccolgono, analizzano e agiscono sulle informazioni. Possono essere addestrati ad analizzare le informazioni, ragionare su di esse e intraprendere azioni in base al contesto e agli obiettivi.
I sistemi di agentic AI combinano modelli linguistici su larga scala (LLM), machine learning e altre tecnologie di AI per svolgere compiti complessi. Gli agenti AI possono connettersi a strumenti esterni e fonti di dati, recuperare informazioni in tempo reale ed eseguire azioni. Possono pianificare workflow in più fasi, adattarsi alle mutevoli condizioni e imparare dalle interazioni passate.
La distribuzione e lo sviluppo degli agenti AI sono strettamente correlati ma si riferiscono a fasi diverse del suo ciclo di vita:
La distinzione è importante perché creare un agente è solo l'inizio. Le organizzazioni possono dedicare tempo e risorse a costruire e perfezionare gli agenti, ma questi sforzi hanno poco impatto finché gli agenti non vengono integrati nei workflow quotidiani. La distribuzione trasforma l'AI in una parte operativa dell'organizzazione.
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La distribuzione degli agenti AI inizia dopo che l'agente è stato progettato, sviluppato e validato in un ambiente di test. La convalida comprende:
Le organizzazioni ripetono spesso questo processo più volte prima di procedere con la distribuzione. L'obiettivo è quello di garantire che l'agente sia in grado di operare efficacemente in contesti aziendali reali.
La distribuzione si concentra sulla preparazione dell'architettura, dell'infrastruttura e dei controlli operativi necessari a supportare l'uso nel mondo reale. Sebbene i dettagli possano variare a seconda dell’organizzazione, l’implementazione degli agenti di AI segue generalmente un processo graduale che porta un agente dalla fase di sviluppo a uno stato predisposto per la produzione. Questi passaggi comprendono:
Una volta completata la validazione, le organizzazioni determinano come sarà strutturato il sistema implementato. Le decisioni architettoniche influiscono sulla capacità di crescita del sistema, sull'affidabilità del suo funzionamento e sulla facilità di manutenzione nel tempo. L'obiettivo della progettazione architettonica è creare un sistema in grado di supportare in modo affidabile i requisiti aziendali, rimanendo abbastanza flessibile da evolversi. Le decisioni principali comprendono:
Una volta definita l'architettura, le organizzazioni scelgono l'infrastruttura che supporterà la distribuzione. Queste decisioni influiscono su prestazioni, scalabilità, disponibilità e complessità operativa. Le decisioni chiave per questa fase includono:
Le organizzazioni valutano anche la misura in cui le piattaforme di distribuzione si inseriscono nell'ecosistema tecnologico esistente e se forniscono le funzionalità di monitoraggio, sicurezza e integrazione necessarie per operazioni a lungo termine.
La maggior parte degli agenti AI offre valore perché può accedere alle informazioni e interagire con altri sistemi. Durante la distribuzione, le organizzazioni stabiliscono le connessioni che permettono agli agenti di recuperare dati ed eseguire azioni.
Le integrazioni comuni includono database, knowledge base, repository documentali, piattaforme di customer relationship management (CRM), sistemi di pianificazione delle risorse aziendali (ERP), strumenti di supporto clienti e altre applicazioni aziendali. La complessità di queste integrazioni ha un impatto significativo sullo sforzo complessivo di implementazione e sulla sostenibilità a lungo termine del sistema. Le considerazioni importanti includono:
Considerazioni di sicurezza e governance influenzano quasi ogni fase della distribuzione degli agenti di AI. Le decisioni relative all’accesso ai dati, alle autorizzazioni degli strumenti e alle integrazioni di sistema vengono spesso prese parallelamente alle attività di progettazione dell’architettura e di integrazione descritte nelle fasi precedenti.
Prima che un agente sia messo a disposizione degli utenti, le organizzazioni confermano che questi controlli sono completamente implementati e definiscono chiaramente come l'agente può operare e quali azioni può eseguire. Le principali misure di sicurezza includono:
Una volta che l'architettura, l'infrastruttura e i controlli sono stati implementati, l'agente può essere distribuito nelle applicazioni e nei workflow. Questa distribuzione può includere un sito web, un'applicazione mobile, una piattaforma di messaggistica o un sistema aziendale interno.
La maggior parte delle organizzazioni utilizza processi di distribuzione automatizzati e pipeline di integrazione continua/distribuzione continua (CI/CD) per testare gli aggiornamenti, rilasciare nuove versioni e gestire le modifiche nel tempo. Queste pratiche aiutano a ridurre il rischio operativo e a migliorare la coerenza tra gli ambienti.
Dopo il dispiegamento, il monitoraggio diventa un'attività continua. I team monitorano comunemente:
Le organizzazioni utilizzano anche strumenti di observability per ottenere una visibilità più approfondita sul comportamento degli agenti. Questi sistemi catturano percorsi di esecuzione del workflow, punti decisionali e interazioni con il sistema, rendendo il debug e la risoluzione dei problemi più efficaci.
Il deployment degli agenti AI è un processo iterativo. Non si tratta della fase finale del più ampio ciclo di vita dello sviluppo dell'AI (ADLC), ma di un processo continuo di gestione, miglioramento e regolamentazione dei sistemi di AI in ambienti reali. I team affinano regolarmente i prompt, espandono le integrazioni, modificano i workflow e rivalutano le prestazioni man mano che si evolvono i requisiti aziendali.
Un agente AI distribuito è tipicamente composto da diversi componenti interconnessi. Insieme, questi componenti permettono all'agente di comprendere le richieste, accedere alle informazioni, interagire con sistemi esterni e supportare le operazioni aziendali reali.
Le strategie di implementazione variano a seconda dell’organizzazione e dei settori, ma diverse funzioni aziendali sono diventate ambiti comuni per l’adozione degli agenti AI. Le seguenti implementazioni si concentrano su attività che comportano la raccolta di informazioni, l’esecuzione di operazioni di routine o il supporto al processo decisionale dei dipendenti.
Esplora questi e altri casi d'uso degli agenti AI in modo più dettagliato.
Banche, istituzioni finanziarie e team di finanza aziendale stanno impiegando sempre più spesso gli agenti AI per supportare analisi, reportistica e servizi a contatto con i clienti. Gli agenti possono aiutare a raccogliere informazioni finanziarie, riassumere i report e assistere i dipendenti nelle attività di ricerca di routine.
Alcune implementazioni supportano anche il servizio clienti, il rilevamento delle frodi e la valutazione dei rischi. Poiché questi ambienti coinvolgono dati sensibili e requisiti normativi, gli agenti AI sono tipicamente distribuiti con controlli di supervisione e governance più rigorosi rispetto a molte altre funzioni aziendali.
Il servizio clienti è uno degli ambiti più comuni per la distribuzione degli agenti AI. Le organizzazioni utilizzano gli agenti per rispondere alle domande dei clienti, fornire informazioni sui prodotti e assistere nelle richieste relative agli account. Molte implementazioni sono integrate in siti web, app mobili e piattaforme di messaggistica in cui i clienti possono accedere al supporto in qualsiasi momento.
Gli agenti più avanzati possono collegarsi a knowledge base, registri clienti e sistemi di supporto. Queste connessioni consentono loro di recuperare informazioni, creare ticket e assistere nelle attività di servizio di routine prima di inoltrare problemi più complessi ai rappresentanti umani.
I team delle risorse umane utilizzano gli agenti AI per supportare l'onboarding dei dipendenti, la guida alle policy e le attività di reclutamento. I dipendenti possono interagire con questi agenti per ottenere informazioni sui benefici, sulle policy del posto di lavoro e sulle procedure interne senza dover consultare una vasta documentazione.
Il reclutamento è un ambito di impiego comune. Gli agenti possono contribuire alla selezione delle candidature, rispondere alle domande dei candidati e coordinare la programmazione dei colloqui, consentendo ai team delle risorse umane di dedicare più tempo alla valutazione dei candidati.
I dipartimenti di marketing utilizzano gli agenti AI per supportare la creazione di contenuti, la pianificazione delle campagne e l'analisi del destinatario. Gli agenti possono fornire assistenza nella ricerca di argomenti, nella generazione di idee per i contenuti, nella sintesi delle tendenze di mercato e nello sviluppo di materiali di marketing per diversi canali da parte dei team.
Alcune organizzazioni distribuiscono gli agenti anche per monitorare le prestazioni delle campagne, analizzare il feedback dei clienti e identificare le opportunità emergenti. I marketer rimangono responsabili della strategia e delle decisioni sul marchio, ma gli agenti AI possono contribuire ad accelerare molte delle attività di ricerca e produzione.
I team operativi implementano gli agenti AI per supportare la gestione del workflow, il coordinamento delle risorse e il monitoraggio dei processi e l'automazione aziendale. Negli ambienti di produzione, logistici e di distribuzione, gli agenti possono contribuire a monitorare le attività su più sistemi e identificare potenziali colli di bottiglia prima ancora che influenzino le prestazioni.
Le operazioni della supply chain sono un settore in crescita per l'implementazione degli agenti AI. Gli agenti possono fornire assistenza nell'ambito dei processi end-to-end, tra cui la gestione dell'inventario, il monitoraggio delle spedizioni, il coordinamento dei fornitori e la previsione della domanda. Lo fanno raccogliendo informazioni da più fonti e presentandole in un formato più pratico.
I team di vendita impiegano agenti AI durante tutto il processo di vendita, dalla generazione di lead al supporto alle operazioni. Gli agenti AI possono identificare potenziali clienti, effettuare ricerche sulle aziende, riassumere le informazioni sugli account e contribuire a stabilire le priorità tra le opportunità. Queste funzionalità consentono ai rappresentanti commerciali di dedicare più tempo all’interazione con i clienti.
Alcune distribuzioni supportano anche le fasi avanzate del ciclo di vendita. Preparano i briefing per le riunioni, redigono comunicazioni di follow-up e rispondono alle domande su prodotti, prezzi o account clienti. Queste funzionalità aiutano i team di vendita a gestire pipeline più ampie e a rispondere più rapidamente alle opportunità.
I team di sviluppo software implementano sempre più agenti AI per supportare le attività di codifica, test e manutenzione del software. Gli agenti possono contribuire alla generazione del codice, alla revisione delle pull request, all’individuazione dei bug e fornire assistenza nelle attività di documentazione. Possono inoltre recuperare informazioni da repository, piattaforme di sviluppo e fonti di conoscenza interne per supportare i workflow di progettazione.
Implementazioni più avanzate aiutano con il controllo qualità, l'analisi del codice e la pianificazione dello sviluppo. Gli agenti AI possono aiutare gli sviluppatori che utilizzano linguaggi di programmazione comuni come Python, consentendo ai team di dedicare più tempo all’architettura, alla risoluzione dei problemi e allo sviluppo dei prodotti.
Le organizzazioni utilizzano agenti di AI per molte ragioni, ma la maggior parte dei benefici rientra in alcune categorie comuni.
Sebbene gli agenti AI possano apportare un valore significativo, la loro gestione su larga scala può comportare diverse sfide tecniche e operative.
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