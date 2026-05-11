La potenza e la proliferazione degli agenti AI, sistemi software che utilizzano modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) come motore decisionale per pianificare ed eseguire autonomamente le attività necessarie per raggiungere un obiettivo prestabilito, hanno accelerato una rapida trasformazione dei workflow aziendali. La velocità di questa trasformazione ha superato la capacità di molte organizzazioni di adattare le strutture IT tradizionali per riflettere le esigenze uniche dell'integrazione dell'IA agente, dando vita a un ecosistema frammentato. L'ADLC introduce specifiche comuni e pratiche condivise per facilitare sistemi affidabili e agentici su diversi strumenti, piattaforme, fornitori e ambienti aziendali.

Molti dei processi IT standard di oggi si sono evoluti nel contesto dello sviluppo del software tradizionale e sono adattati ai presupposti dei sistemi statici e deterministici. Tali processi sono spesso poco adatti alla natura dinamica e probabilistica degli LLM che guidano il comportamento degli agenti: sono chiamati "Agenti AI" perché hanno letteralmente la capacità per decidere come eseguire i compiti. Le norme e le specifiche condivise che tengono conto di questo cambiamento possono ridurre significativamente i rischi associati e accelerare l'adozione responsabile dell'agentic AI.

Affinché l'agentic AI possa scalare in modo sostenibile ed efficace, gli agenti AI devono integrarsi in modo prevedibile tra diversi modelli, piattaforme, fornitori ed ecosistemi industriali. Attualmente, quasi ogni piattaforma per la creazione di agenti AI ha il proprio formato per la definizione degli agenti, lo schema di tool e function calling, il modello di gestione della memoria e dello stato, la suite di test, i protocolli di distribuzione e il sistema di versioning. Questa frammentazione ostacola l'interoperabilità, aumentando i costi di commutazione e il blocco da fornitore, che ricerche recenti hanno rilevato come una preoccupazione primaria—seconda solo alla sicurezza—dei leader aziendali e tecnici che navigano nell'ecosistema dei fornitori di agenti AI.1 Operativamente, questa frammentazione riduce anche il potenziale di competenze trasferibili e workflow.

Sebbene le norme e le pratiche standardizzate possano mitigare queste inefficienze, è importante che le organizzazioni abbraccino e applichino protocolli strutturali che lavorino con, non contro, le tendenze e le preferenze consolidate degli sviluppatori. L'ADLC mira quindi a tradurre le pratiche emergenti degli sviluppatori in esperienze per gli agenti di altissimo livello.

L'ADLC integra i principi fondamentali del DevSecOps per mappare lo sviluppo degli agenti AI su una serie di fasi interconnesse e in gran parte interdipendenti. Lo scopo e le pratiche di ciascuna fase, così come le loro relazioni tra loro, saranno esplorati più avanti in questo articolo. Dettagli completi, suggerimenti e specifiche sono forniti nella guida ufficiale IBM all'ADLC.