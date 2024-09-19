Che cos'è la fuga di dati?

Le conseguenze di una fuga di dati possono essere gravi, soprattutto quando si tratta di PII o segreti commerciali. Spesso ne derivano perdite finanziarie, danni alla reputazione e ripercussioni legali, poiché i criminali informatici possono utilizzare i dati facilmente accessibili per attacchi ransomware, furto di identità o vendita di informazioni sul dark web. Un'organizzazione che subisce una fuga di dati che coinvolge i dati delle carte di credito potrebbe incorrere in ingenti multe e una significativa perdita di fiducia dei consumatori. Le violazioni di normative come il GDPR e l'HIPAA dovute a una fuga di dati possono anche comportare pesanti sanzioni e conseguenze legali.

Un caso reale di fuga di dati che si ripete frequentemente è l'esposizione involontaria di informazioni di identificazione personale in ambienti di data storage non crittografati. Questi dati possono includere numeri di telefono, numeri di previdenza sociale e dettagli della carta di credito, che gli hacker possono utilizzare per furti di identità o transazioni fraudolente. I dati trapelati possono anche essere sfruttati negli attacchi ransomware, in cui i malintenzionati crittografano le informazioni esposte e richiedono il pagamento per il loro rilascio, spesso dopo aver ottenuto l'accesso tramite un sistema difettoso o una truffa di phishing riuscita.

Una fuga di notizie da Microsoft nel 2023 ha esposto 38 TB di dati interni sensibili a causa di una configurazione errata di Azure Blob Store, un tipo di object storage. Questi dati includevano informazioni riservate come dati personali, chiavi private, password e dati di addestramento AI open source.

Un altro incidente importante ha coinvolto Capita, un gruppo che gestisce servizi per il servizio sanitario nazionale, i comuni e le forze armate nel Regno Unito. Un bucket Amazon S3 ha esposto dati personali e finanziari riguardanti vari comuni e cittadini del Regno Unito. Di conseguenza, Capita ha subito una perdita finanziaria di circa 85 milioni di USD e le azioni della società sono scese di oltre il 12%.

I cloud configurati in modo errato, in particolare in servizi come AWS e Azure, continuano a essere una delle principali fonti di esposizione accidentale dei dati, che spesso colpiscono milioni di utenti e rivelano informazioni sensibili a causa di errori nelle impostazioni di sicurezza.

Sebbene il malware e le minacce interne rimangano una preoccupazione, la maggior parte delle fughe di dati deriva da errori operativi piuttosto che da attacchi informatici deliberati. Implementando solidi framework di protezione dei dati, monitoraggio continuo e audit frequenti, le aziende possono proteggere meglio le proprie informazioni sensibili e ridurre al minimo il rischio di esposizione.