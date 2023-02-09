Quali sono gli obiettivi aziendali e i risultati desiderati per la tua organizzazione? Considera sia gli obiettivi strategici a lungo termine sia quelli tattici a breve termine e ricordare che gli obiettivi possono essere influenzati da fattori esterni come regolamenti e conformità.

Una strategia sui dati identifica, assegna priorità e allinea gli obiettivi aziendali dell'organizzazione e delle sue varie linee di business. Tra i vari obiettivi aziendali, una strategia sui dati identificherà le esigenze dei dati, le misure e i KPI, gli stakeholder e i processi di gestione dei dati richiesti, le priorità tecnologiche e le funzionalità.

È importante rivedere e aggiornare regolarmente la tua strategia dati man mano che la tua azienda e le tue priorità cambiano. Se non hai una strategia sui dati, creane una. Non ci vuole molto, ma è importante che gli stakeholder giusti contribuiscano.

Una volta che hai una chiara comprensione degli obiettivi aziendali e delle esigenze dei dati, stabilisci obiettivi e priorità di governance dei dati. Ad esempio, un programma efficace di governance dei dati può:

Migliorare la qualità dei dati, che può portare a un processo decisionale più accurato e affidabile

Aumentare la sicurezza dei dati per proteggere le informazioni sensibili

Consentire la conformità e il reporting rispetto alle normative del settore

Migliorare la fiducia e l'affidabilità complessive dei tuoi asset di dati

Rendere i dati più accessibili e utilizzabili, il che può migliorare efficienza e produttività.

Definire chiaramente i tuoi obiettivi e traguardi guiderà la definizione delle priorità e lo sviluppo del tuo programma di governance dei dati, generando in ultima analisi ricavi, risparmi sui costi e soddisfazione del cliente.