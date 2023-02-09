La governance dei dati è un aspetto cruciale nella gestione degli asset dati di un'organizzazione. L'obiettivo principale di qualsiasi programma di governance dei dati è soddisfare gli obiettivi aziendali prioritari e sbloccare il valore dei tuoi dati in tutta l'organizzazione.
Bisogna rendersi conto che un programma di governance dei dati non può esistere da solo: deve risolvere problemi aziendali e garantire risultati. Inizia identificando gli obiettivi aziendali, i risultati desiderati, i principali stakeholder e i dati necessari per raggiungere tali obiettivi. La tecnologia e l'architettura dei dati svolgono un ruolo cruciale nel facilitare la governance dei dati e nel raggiungimento di questi obiettivi.
Ad esempio, se l'obiettivo è migliorare la customer retention, il programma di data governance dovrebbe concentrarsi su dove i dati dei clienti vengono prodotti e consumati in tutta l'organizzazione, garantendo che i dati dei clienti dell'organizzazione siano accurati, completi, protetti e accessibili a chi ne ha bisogno per prendere decisioni che migliorino la customer retention.
È importante coordinare e standardizzare le politiche, i ruoli e i processi di gestione dei dati per allinearli agli obiettivi aziendali. Questo garantirà che i dati vengano utilizzati efficacemente e che tutti gli stakeholder lavorino verso lo stesso obiettivo.
Avviare un programma di governance dei dati può sembrare un compito arduo, ma partendo in piccolo e concentrandosi sulla realizzazione di risultati aziendali prioritari, la governance dei dati può diventare un'estensione naturale della tua attività quotidiana.
La costruzione di un programma di governance dei dati è un processo iterativo e incrementale.
Quali sono gli obiettivi aziendali e i risultati desiderati per la tua organizzazione? Considera sia gli obiettivi strategici a lungo termine sia quelli tattici a breve termine e ricordare che gli obiettivi possono essere influenzati da fattori esterni come regolamenti e conformità.
Una strategia sui dati identifica, assegna priorità e allinea gli obiettivi aziendali dell'organizzazione e delle sue varie linee di business. Tra i vari obiettivi aziendali, una strategia sui dati identificherà le esigenze dei dati, le misure e i KPI, gli stakeholder e i processi di gestione dei dati richiesti, le priorità tecnologiche e le funzionalità.
È importante rivedere e aggiornare regolarmente la tua strategia dati man mano che la tua azienda e le tue priorità cambiano. Se non hai una strategia sui dati, creane una. Non ci vuole molto, ma è importante che gli stakeholder giusti contribuiscano.
Una volta che hai una chiara comprensione degli obiettivi aziendali e delle esigenze dei dati, stabilisci obiettivi e priorità di governance dei dati. Ad esempio, un programma efficace di governance dei dati può:
Definire chiaramente i tuoi obiettivi e traguardi guiderà la definizione delle priorità e lo sviluppo del tuo programma di governance dei dati, generando in ultima analisi ricavi, risparmi sui costi e soddisfazione del cliente.
È fondamentale selezionare uno sponsor esecutivo, cioè una persona che comprende l'importanza e gli obiettivi della governance dei dati, riconosce il valore aziendale che la governance dei dati consente e supporta gli investimenti necessari per raggiungere tali risultati.
Con una sponsorizzazione chiave, riunisci il team per comprendere la narrativa avvincente, definire cosa deve essere realizzato, come sensibilizzare e come costruire il modello di finanziamento che verrà utilizzato per supportare l'implementazione del programma di governance dei dati.
Di seguito è riportato un esempio di livelli tipici di stakeholder che possono partecipare a un programma di governance dei dati:
Coinvolgendo efficacemente gli stakeholder chiave, identificando e fornendo un chiaro valore aziendale, l'implementazione di un programma di governance dei dati può diventare un vantaggio strategico per la tua organizzazione.
Dopo aver compreso gli obiettivi aziendali e aver individuato gli sponsor e gli stakeholder della governance dei dati, è importante mappare questi obiettivi rispetto alle persone, ai processi e alle funzionalità esistenti per raggiungere tali obiettivi.
I framework di gestione dei dati come il DCAM dell'EDM Council e CDMC offrono un modo strutturato per valutare la maturità dei dati rispetto ai benchmark del settore, con un linguaggio comune e un insieme di best practice sui dati.
Osserva come i dati vengono attualmente governati e gestiti all'interno della tua organizzazione. Quali sono i punti di forza e di debolezza del tuo approccio attuale? Cosa serve per raggiungere gli obiettivi chiave del business?
Ricordati che non devi (né dovresti) fare tutto in una volta. Individua aree di miglioramento, nel contesto degli obiettivi aziendali, per dare priorità ai tuoi sforzi e concentrarti sulle aree più importanti per ottenere risultati significativi all'azienda. Un programma di governance dei dati efficace ed efficiente sosterrà la crescita e il vantaggio competitivo della tua organizzazione.
Le politiche sui dati sono un insieme di linee guida documentate su come gli asset di dati di un'organizzazione siano sistematicamente governati, gestiti, protetti e utilizzati. Le politiche sui dati sono guidate dalla strategia dati della tua organizzazione, sono allineate agli obiettivi aziendali e ai risultati desiderati, e possono essere influenzate da fattori normativi interni ed esterni. Le politiche sui dati possono includere argomenti come la raccolta, lo storage e l'uso dei dati, la qualità dei dati e la sicurezza:
Le politiche sui dati garantiscono che i tuoi dati vengano utilizzati in modo da supportare gli obiettivi complessivi della tua organizzazione e rispettare le leggi e i regolamenti pertinenti. Questo può portare a un miglioramento della qualità dei dati, a un processo decisionale migliore e a una maggiore fiducia negli asset dati dell'organizzazione, portando infine a un'organizzazione più efficace e sostenibile.
Definisci chiaramente i ruoli e le responsabilità di coloro che sono coinvolti nella governance dei dati, compresi i responsabili della raccolta, della memorizzazione e dell'utilizzo dei dati. Questo aiuterà a garantire che tutti comprendano il proprio ruolo e possano contribuire efficacemente allo sforzo di governance dei dati.
La struttura della governance dei dati può variare a seconda dell'organizzazione. In una grande impresa, la governance dei dati può avere un team dedicato che la supervisiona (come nella tabella sopra), mentre in una piccola impresa la governance dei dati può far parte dei ruoli e delle responsabilità esistenti. Un approccio ibrido può essere adatto anche ad alcune organizzazioni. È fondamentale considerare la cultura aziendale e sviluppare un framework di governance dei dati che promuova pratiche basate sui dati. La chiave del successo è iniziare in piccolo, imparare e adattarsi, concentrandosi al contempo sul raggiungimento e sulla misurazione dei risultati aziendali.
Una chiara comprensione dei ruoli e delle responsabilità dei partecipanti alla governance dei dati può garantire che essi abbiano le competenze e le conoscenze necessarie per svolgere i propri compiti.
I processi di governance dei dati assicurano un processo decisionale efficace e consentono pratiche coerenti di gestione dei dati coordinando i team all'interno (e all'esterno) dell'organizzazione. Inoltre, i processi di governance dei dati possono anche garantire la conformità agli standard normativi e proteggere i dati sensibili.
I processi dati forniscono canali formali per direzione, escalation e risoluzione. I processi di governance dei dati devono essere leggeri per raggiungere gli obiettivi aziendali, senza aggiungere oneri inutili o ostacolare l'innovazione.
I processi possono essere automatizzati tramite strumenti, workflow e tecnologia.
È importante stabilire questi processi fin dall'inizio per prevenire problemi o confusioni che potrebbero sorgere in seguito nell'implementazione della gestione dei dati.
Una volta definiti i componenti del tuo programma di governance dei dati, è il momento di metterli in azione. Ciò può includere l'implementazione di nuove tecnologie o processi o la modifica di quelli esistenti.
È importante ricordare che i programmi di governance dei dati possono avere successo solo se dimostrano il valore per l'azienda, quindi è necessario misurare e riferire sulla realizzazione dei risultati aziendali prioritari. Monitorare e rivedere regolarmente la tua strategia ti assicurerà di raggiungere i tuoi traguardi e gli obiettivi aziendali.
Valuta costantemente i tuoi obiettivi e traguardi e apporta le modifiche necessarie. Questo permetterà al tuo programma di governance dei dati di evolversi e adattarsi alle esigenze in evoluzione dell'organizzazione e del settore. Un approccio di miglioramento continuo permetterà al tuo programma di governance dei dati di rimanere rilevante e di offrire il massimo valore all'organizzazione.
In conclusione, seguendo un approccio strutturato e incrementale e coinvolgendo gli stakeholder chiave, puoi costruire un programma di governance dei dati che si allinei alle esigenze uniche della tua organizzazione e supporti la realizzazione di risultati aziendali accelerati.
Implementare un programma di governance dei dati può presentare sfide uniche come risorse limitate, resistenza al cambiamento e una mancanza di comprensione del valore della governance dei dati. Queste sfide possono essere superate comunicando efficacemente il valore e i benefici del programma a tutti gli stakeholder, fornendo formazione e supporto a chi è responsabile dell'implementazione e coinvolgendo i decisori chiave nel processo di pianificazione.
Implementando un programma di governance dei dati che ottenga risultati chiave per il business, puoi garantire il successo del tuo programma e generare un valore aziendale misurabile dagli asset dati della tua organizzazione, gestendo efficacemente i dati, migliorando la qualità dei dati e mantenendo l'integrità dei dati durante tutto il loro ciclo di vita.
