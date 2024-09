Definisci l'obiettivo dei tuoi dati

Delinea la tua visione globale in modo che le conversazioni sulla strategia dei dati e le conseguenti modifiche ai processi aziendali siano altrettanto significative per gli ingegneri delle app e gli analisti aziendali che per le risorse umane e le vendite. "Molti ambienti dati sono ormai datati e raramente hanno la flessibilità necessaria per evolversi nell'ambiente digitale odierno", afferma Tony Giordano, che guida la strategia dei dati, la consulenza e gli impegni di trasformazione di IBM.



"Ma il digitale richiede capacità decisionali in tempo reale e i modelli predittivi che forniscono queste capacità decisionali in tempo reale richiedono ambienti di data science. I dati operativi rappresentano sempre più una parte fondamentale dell'ecosistema di dati. Una moderna architettura dei dati richiede un ecosistema di dati integrato con capacità che devono essere gestite, governate e protette per garantire una qualità dei dati coerente e la flessibilità necessaria per evolversi insieme ai canali digitali."



Questo livello di dettaglio rende la modifica dei processi aziendali un po' meno estenuante, poiché si è pronti a rispondere alle preoccupazioni con una spiegazione dettagliata di come le soluzioni renderanno più facile la vita di un particolare utente. E questo è un grosso problema: il 37% degli intervistati in un recente sondaggio ha affermato che la sicurezza dei dati è stata la sfida numero uno, seguita dalle preoccupazioni sulla privacy dei dati e sulla gestione delle pipeline di dati.⁴





Occorre essere specifici per determinare in quali aree la modernizzazione delle applicazioni, l'automazione e l'AI possono portare la propria strategia al livello successivo

Più impari dalla tua trasformazione digitale e dalla tua strategia IT, migliore sarà la tua strategia dei dati. Questi insight aiutano a promuovere l'efficienza, aumentare la crescita dei ricavi e mitigare i rischi, soprattutto se amplificati dalla modernizzazione delle app, dall'automazione e dall'AI.



Lufthansa ha collaborato con un team IBM per sperimentare nuove idee e servizi di business basati sull'AI che migliorassero l'esperienza del cliente. Origini dati precedentemente eterogenee sono ora ricercabili in linguaggio naturale e nei termini dell'aviazione per rispondere più facilmente a quasi 100.000 richieste da parte dei clienti ogni anno. "Per noi di Lufthansa, l'AI è fondamentale perché ci apre le porte del mondo dei dati su cui siamo seduti", afferma Mirco Bharpalania, Senior Director, Cross Domain Solutions di Lufthansa Group. "In realtà ci aiuta a sbloccare tutto il potenziale che, in qualche modo o da qualche parte, abbiamo già nei nostri database".

Misura i progressi verso i tuoi obiettivi

Comprendiamo cosa stai affrontando. In qualità di leader dei dati, spesso ci si aspetta che si ottengano e si quantifichino risultati importanti su tre fronti in competizione tra loro: la crescita dei ricavi, l'efficienza operativa e la riduzione dei rischi per la sicurezza e la privacy. Usa i dati per avere successo e contribuire direttamente alla crescita dell'azienda. Stabilendo metriche di successo, attribuisci priorità all'impegno in base a ciò che conta di più in questo momento per la tua organizzazione.



Non dimenticare di consultare gli appunti delle riunioni iniziali con gli stakeholder per vedere come sono stati definiti gli indicatori di prestazione chiave e gli obiettivi, e come questi si sovrappongono alle attuali strategie di architettura dei dati e di AI. Le tue metriche stanno rispettando i piani audaci delineati in quel momento? In caso contrario, è il momento di riconnettersi e riallinearsi. "Il ruolo CDO è spesso di breve durata. Il motivo non è definire aspettative. Assicurati di definire aspettative e di ottenere risultati man mano che procedi", afferma Sankar.



Cogli i punti salienti della tua strategia sui dati e condividili

A questo punto, dovresti avere ben chiare le priorità della tua organizzazione e come utilizzare i dati e l'AI per fornire e accelerare il valore aziendale. Quali sono le tue prossime lacune da colmare? Uno sguardo al quadro generale, ovvero dove ti trovi e cosa ti aspetta, ti offre un contesto strategico per elaborare piani attuabili per la consegna e la scalabilità. Nel farlo, includi i risultati, gli obiettivi e le misure che ti manterranno sulla buona strada in modo da poterli condividere con la tua azienda durante il percorso. Ecco alcuni elementi da includere nella panoramica della tua strategia dati:



Osservazioni, sfide e raccomandazioni

Obiettivi, risultati e misurazioni

I dati interfunzionali devono supportare diversi casi d'uso

Esigenze di privacy e sicurezza dei dati

Ricorda: la strategia non è solo un esercizio su carta: è un approccio vivo e in evoluzione. Quindi agisci con creatività. Rivedi e ottimizza frequentemente in base all'evoluzione degli obiettivi e dei traguardi aziendali e assicurati sempre che la tua strategia consenta flessibilità, agilità e innovazione umana.