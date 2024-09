Promuovi una cultura dell'alfabetizzazione dei dati

Mentre l'AI trasforma i posti di lavoro su scala globale, le competenze in materia di dati restano tra le più richieste. Infatti, il 79% delle organizzazioni prevede che i dati assumeranno un ruolo fondamentale per il processo decisionale della propria organizzazione.¹ Ma cos'è esattamente l'alfabetizzazione dei dati?



Gartner® definisce l'alfabetizzazione dei dati come la capacità di leggere, scrivere e comunicare i dati nel contesto, compresa la comprensione delle fonti e dei costrutti dei dati, dei metodi e delle tecniche analitiche applicate e la capacità di descrivere l'applicazione del caso d'uso e il valore che ne deriva.²



Perché queste competenze sono importanti? Per guidare un'organizzazione con decisioni data-driven basate sull'AI, l'alfabetizzazione dei dati è una competenza che dovrebbe interessare chiunque, non solo i data scientist. Sia che una persona abbia appena iniziato la propria carriera o che si trovi ai vertici dell'azienda, la capacità di comprendere, interpretare e comunicare utilizzando i dati è un'abilità cruciale per tutto il personale.

Un ambiente con un'offerta formativa di questo tipo, permetterà ai team di comprendere il valore dei dati per le loro responsabilità quotidiane. In questo modo, potranno ottenere e applicare più facilmente gli insight dai dati e iniziare a preferire un workflow di integrazione dei dati. Nel tempo, ciò accrescerà la fiducia e la propensione a delegare le decisioni all'AI, in quanto si comprendono i dati sottostanti che hanno dato origine alla raccomandazione.