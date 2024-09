IBM Cloud Pak for Data non esisteva quando il GCDO costruì la propria CEDP. IBM Data and AI, l'unità aziendale che sviluppa IBM Cloud Pak for Data, l'ha creata per aiutare le aziende a modernizzare il modo in cui raccolgono, organizzano e analizzano i dati per infondere l'AI. IBM Cloud Pak for Data funge da piattaforma unificata di dati cloud- ibridi e AI.

La piattaforma IBM Cloud Pak for Data include una suite di servizi e varie estensioni a cui è possibile accedere se necessario. Ciò rende la piattaforma più conveniente economicamente per i clienti, che non hanno più bisogno di numerosi e costosi prodotti standalone. Rende inoltre la piattaforma flessibile per gli utenti: non esiste un modello prescrittivo su dove iniziare.

Per il GCDO, questa flessibilità nel pianificare e organizzare le proprie transizioni era essenziale. Eseguendo i sistemi esistenti in parallelo con IBM Cloud Pak for Data fino a quando non saranno pronti a passare alla nuova piattaforma, GCDO può effettuare transizioni senza interrompere i processi esistenti.

Il GCDO ha iniziato a utilizzare per la prima volta la suite di servizi AI all'interno di IBM Cloud Pak for Data, tra cui IBM Watson® Studio. IBM Watson Studio viene eseguito on-premise e nel cloud, analizzando i dati con la soluzione IBM Db2® Big SQL.

IBM Watson Studio consente agli analisti e ai data scientist del GCDO di eseguire l'analisi senza creare ambienti personalizzati, come avveniva in passato. Questa funzionalità rende IBM Watson Studio uno dei servizi più utilizzati del GCDO all'interno di IBM Cloud Pak for Data.

Leader globale per Client 360, IBM Global Chief Data Office

A novembre 2020, il GCDO aveva 600 utenti registrati che accedevano a IBM Watson Studio. In media, il servizio ha fino a 300 runtime attivi. Il GCDO prevede che questa base di utenti aumenterà con la diffusione delle notizie.

"IBM Cloud Pak for Data è fondamentale per il progresso della nostra CEDP", afferma Inderpal Bhandari, Global Chief Data Officer di IBM. "Ad esempio, Watson Studio consente ai nostri 600 data scientist e professionisti di sviluppare almeno 9.000 modelli di intelligenza artificiale almeno due volte più rapidamente".

Il GCDO utilizza inoltre la tecnologia IBM Watson Studio per abilitare parti del suo IBM Recommendation & Insights System (IRIS). Questa piattaforma di analytics delle vendite suggerisce le offerte da proporre a clienti specifici. E suggerisce ai clienti di avvicinarsi a determinate offerte. Il GCDO e l' IBM Chief Analytics Office (CAO) collaborano fianco a fianco a questa soluzione di grande impatto.

Le raccomandazioni e le informazioni dettagliate provengono da modelli di machine learning alimentati da origini dati interne ed esterne. IBM Watson Studio consente ai data scientist di sviluppare e testare rapidamente nuovi modelli di intelligenza artificiale. Una maggiore velocità si traduce in più esperimenti di modellazione e opportunità di sfruttare nuovi set di dati e combinazioni di dati.

Questo aumento della velocità di sviluppo del modello porta direttamente a modelli notevolmente migliorati per la produzione. Dal 2017, IRIS ha aumentato le opportunità della pipeline di vendita dell'azienda di oltre 5 miliardi di dollari, offrendo al contempo significative efficienze ai venditori.

Il GCDO utilizza altri set di strumenti IBM Cloud Pak for Data nella soluzione Client360. Client360 unifica i dati interni ed esterni ed esegue analisi AI avanzate. L'analisi offre a IBM una visione olistica dei suoi clienti, che consente ai venditori di identificare le opportunità e progettare strategie di vendita efficaci.

Client360 utilizza quasi la metà delle funzionalità della piattaforma IBM Cloud Pak for Data. Oltre a IBM Watson Studio, Client360 utilizza le soluzioni IBM DataStage®, IBM Db2 Warehouse, IBM watsonx Assistant e IBM Watson Natural Language Understanding. Questi strumenti forniscono una gamma di servizi di acquisizione, governance, data science e interfaccia utente in linguaggio naturale.

La soluzione funziona su larga scala, e nel 2020 contava 30.000 utenti. Inoltre, è anche veloce, con tempi di risposta inferiori al secondo per oltre 550.000 chiamate API.

"Utilizzando IBM Cloud Pak for Data, il GCDO ha migrato rapidamente i dati nel cloud pubblico ed eseguito analisi AI", afferma Peter Herr, Global Leader for Client 360 presso il GCDO. “Abbiamo ottenuto risultati nella metà del tempo che avremmo impiegato senza questi strumenti. E abbiamo soddisfatto i nostri utenti ancora più rapidamente.”