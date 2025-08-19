Che cosa si intende per full stack observability?

La full stack observability rafforza il livello di sicurezza attraverso audit trail completi e rilevamento delle anomalie. Quando si verificano incidenti, i registri e le tracce consentono ai team di identificare i vettori di attacco, valutare l'impatto e correggere le vulnerabilità più rapidamente rispetto alla tradizionale risposta agli incidenti.

La tecnologia supporta anche i requisiti di conformità mantenendo audit trail dettagliati dell'accesso al sistema e dei flussi di dati. Le società di servizi finanziari, ad esempio, utilizzano la full stack observability per supportare la verificabilità di normative come il Sarbanes-Oxley (SOX) Act e contribuire a documentare le prestazioni degli SLA con registri dettagliati e con data e ora.