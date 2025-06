Cosa sono gli obiettivi e i risultati chiave (OKR)?

Le organizzazioni utilizzano gli OKR come framework di gestione degli obiettivi per trasformare strategie generali in obiettivi specifici e misurabili che favoriscano il progresso e la responsabilità. Il framework OKR è costituito da due componenti fondamentali che collaborano per supportare il successo.

Gli obiettivi sono qualitativi, aspirazionali e definiscono ciò che un'organizzazione vuole raggiungere. I risultati chiave (KR) sono risultati specifici e misurabili che tengono traccia dei progressi verso gli obiettivi. Se implementati in modo efficace, gli OKR creano un allineamento tra il lavoro quotidiano e la strategia organizzativa, promuovendo al contempo la trasparenza e la responsabilità.

Molte organizzazioni devono affrontare sfide nell'esecuzione della strategia e nell'allineamento dei team. Strategie ben formulate possono non essere eseguite, mentre la definizione chiara degli obiettivi e la comunicazione non sono sempre semplici. Quando i team non hanno una direzione chiara e non riescono a collegare il loro lavoro quotidiano agli obiettivi strategici, sia l'esecuzione che il coinvolgimento ne risentono.

Le organizzazioni necessitano di un framework che traduca una strategia di alto livello in obiettivi chiari e attuabili, consentendo al contempo ai team di determinare il modo migliore per raggiungerli. Molte organizzazioni di successo hanno adottato gli OKR per colmare questa lacuna. Collegando obiettivi di alto livello a risultati chiave misurabili, gli OKR aiutano i team a concentrarsi su ciò che conta di più, a monitorare i progressi in modo trasparente e ad andare oltre il normale funzionamento per raggiungere obiettivi ambiziosi. Che venga utilizzato a livello aziendale, di team o individuale, questo framework crea la chiarezza e l'allineamento necessari per trasformare la strategia in azione.