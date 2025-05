Le metodologie PLM sono nate con l'avvento dei prodotti digitali. Tuttavia, il PLM moderno è iniziato negli anni '60 con le prime soluzioni di sviluppo di prodotto e la progettazione assistita da computer (CAD), ovvero sistemi software che hanno aiutato le aziende a creare modelli 2D (e ora modelli 3D virtuali) prima di costruire prodotti fisici. Questi strumenti erano utili, ma i computer dell'epoca non erano attrezzati per memorizzare, distribuire o localizzare file CAD di grandi dimensioni.

Per colmare le lacune a livello di funzionalità, gli ingegneri hanno sviluppato la gestione dei dati di prodotto (PDM), chiamata anche PLM 1.0, che era ancora basata sul CAD ma in grado di gestire file di dimensioni maggiori 1. PDM 1.0 ha incorporato anche le distinte dei materiali (BOM)1 . Queste forniscono un elenco completo di tutti i componenti e delle materie prime necessari per costruire e mantenere un prodotto. Includeva anche i processi di modifica ingegneristica, contenenti le richieste di modifica (ECR) e gli ordini (ECO) utilizzati per modificare il design di un prodotto.

Tuttavia, questi strumenti non sono riusciti a tenere il passo con le esigenze dell'outsourcing e della globalizzazione. Negli anni '90, gli ingegneri hanno ampliato il software PLM per includere un livello di sicurezza e caratteristiche di collaborazione intra-aziendale. A differenza del PLM 1.0, che si concentrava quasi esclusivamente sul processo di sviluppo del prodotto, il PLM 2.0 incorporava una serie di funzioni. Tra queste vi erano la produzione, la pianificazione della qualità e la conformità del prodotto, per aiutare le aziende a gestire i prodotti dall'inizio alla fine, dall'ideazione al ritiro dal mercato.1

Il nuovo millennio ha visto l'arrivo del PLM 3.0, dedicato soprattutto alla semplificazione del lancio dei prodotti e all'integrazione di funzionalità più ampie del ciclo di vita (ad esempio, innovazione e gestione dei requisiti). Ha aiutato le aziende a migliorare i collegamenti con i processi a valle di produzione, supply chain e commercializzazione, spesso integrando le funzionalità con gli strumenti legacy. Nonostante questi progressi, il PLM 3.0 era ancora difficile da personalizzare e implementare per i team IT.

Il software PLM di oggi, PLM 4.0, dà priorità all'ottimizzazione della supply chain e alla facilità d'uso per i clienti. Utilizza il modello software as a service (SaaS) per semplificare la scalabilità, ridurre al minimo la domanda di personale IT e tenere il passo con le iniziative di trasformazione digitale.2 Ad esempio, può creare e monitorare thread digitali che integrano dati IoT, gemelli digitali, data factory e insight dei clienti attraverso tutte le aziende. Questo aiuta ad abbattere i silos e a semplificare la raccolta dei dati.

I moderni strumenti PLM basati sul cloud consentono l'accesso integrato e bidirezionale ai dati per tutti i principali stakeholder, così che le aziende possano concentrarsi sull'accelerazione dell'innovazione e sulla creazione di prodotti di alta qualità per i consumatori.