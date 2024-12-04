Che cos'è la diretta streaming?

Le origini della diretta streaming risalgono agli albori di internet. All'inizio degli anni '90, con il miglioramento della velocità di internet e l'emergere dei primi lettori multimediali in grado di supportare lo streaming live, gli ingegneri hanno iniziato a sperimentare le trasmissioni video in diretta online. Tali progressi hanno permesso alle persone di guardare e ascoltare i contenuti in tempo reale, ma hanno anche dovuto affrontare ostacoli significativi (limitazioni tecniche, larghezza di banda limitata e bassa qualità video erano problematiche comuni).

Uno delle prime dirette streaming di successo fu un concerto del 1993 della band Severe Tire Damage. Non molto tempo dopo (nel 1995), RealNetworks, Inc. utilizzò il software RealPlayer per trasmettere una partita di baseball in diretta, gettando le basi per lo streaming sportivo in diretta e per le altre innovazioni in materia di streaming che sarebbero seguite.

La situazione cambiò nuovamente nel 2005 con il lancio di YouTube. La piattaforma di condivisione video ospitò il suo primo evento globale in diretta streaming, con alcuni personaggi famosi di YouTube tra cui il rapper will.i.am, la cantante Esmée Denter e il comico Bo Burnham, nel 2008.

Al giorno d'oggi la diretta streaming è ovunque, in gran parte grazie all'ascesa dei social media e delle piattaforme di streaming dedicate. Servizi come Facebook Live, YouTube Live, Twitch, Instagram Live e persino LinkedIn hanno reso facile per chiunque abbia uno smartphone o un computer trasmettere in diretta a destinatari di tutto il mondo.

Ora, la diretta streaming copre un'ampia gamma di casi d'uso, dai tornei di gioco ed eventi di musica dal vivo alle sessioni didattiche e alle conferenze virtuali, e l'introduzione delle CDN ha rivoluzionato la distribuzione dei contenuti in streaming. Oggi, è normale che le piattaforme di streaming utilizzino più CDN contemporaneamente, il che evidenzia ulteriormente quanto siano diventate essenziali per fornire streaming fluidi e di alta qualità.

Altre tendenze significative sono il multistreaming, ovvero la trasmissione in streaming dello stesso evento su più piattaforme contemporaneamente, e l'uso di video preregistrati nelle trasmissioni in diretta, che consente ai creatori di perfezionare i propri contenuti in anticipo e trasmetterli come «eventi in diretta».

L'integrazione della tecnologia blockchain con le piattaforme di diretta streaming ha anche introdotto nuove funzionalità. La blockchain è un registro digitale condiviso e immutabile che memorizza i dati su più nodi di rete, rendendo le dirette streaming supportate dalle blockchain resistenti alle manomissioni e alle minacce informatiche. Inoltre, aiuta le aziende a creare CDN decentralizzate che distribuiscono contenuti live su computer, in modo che le piattaforme di streaming possano gestire più facilmente i picchi e le fluttuazioni della domanda.