Che cos'è la diretta streaming?

Lo streaming live è il processo di trasmissione di contenuti video e audio su Internet in tempo reale o quasi.
La diretta streaming ha rimodellato il modo in cui le persone pubblicano i contenuti e vi si connettono. Gli spettatori ottengono l'accesso globale in tempo reale a eventi come concerti, trasmissioni sportive, lanci di prodotti, webinar e streaming di videogiochi, mentre le aziende e i distributori di contenuti possono facilmente trasmettere in diretta per offrire contenuti più coinvolgenti (e immediati).
Rispetto alle trasmissioni tradizionali, la diretta streaming si differenzia per:
Con l'evolversi delle tecnologie e delle funzionalità di streaming, il pubblico delle dirette streaming e la loro utilità per le aziende continueranno probabilmente ad espandersi. Nel terzo trimestre del 2024, quasi il 30% degli utenti di internet in tutto il mondo ha guardato settimanalmente una qualche forma di contenuto in diretta streaming.1 Inoltre, si prevede che il mercato globale della diretta streaming crescerà di oltre 20 miliardi di dollari tra il 2025 e il 2029.2
Per questo motivo, il live streaming può costituire uno strumento estremamente potente per le aziende che desiderano raggiungere un'audience globale con prodotti di intrattenimento, formazione e di business coinvolgenti e innovativi.
La latenza, ovvero lo scarto temporale tra l'accadimento dell'evento e l'immagine che si forma sullo schermo dello spettatore, ha sempre costituito un problema per gli streamer. Tuttavia, le reti di distribuzione di contenuti con latenza ultra bassa e inferiore al secondo hanno aiutato le imprese a superare questo problema.
I CDN sono reti di server distribuite geograficamente che consentono prestazioni web più rapide localizzando le copie dei contenuti web più vicine agli utenti finali. Questi edge server, chiamati anche "cache" o "server di caching", fungono da gateway tra gli utenti e il server di origine (primario).
Ogni server di una rete CDN memorizza copie di contenuti, inclusi file HTML, immagini, audio e video, dal server di origine. In questo modo, quando un utente richiede contenuti in diretta streaming, può ricevere il flusso dal server più vicino alla sua posizione invece che da un server primario che potrebbe trovarsi a centinaia o migliaia di chilometri di distanza.
Supponiamo che un gruppo di esperti in un certo ambito inizi a trasmettere in streaming da un laptop a New York, e che un pubblico ubicato in tutto il mondo, tra cui uno spettatore a Sydney, si unisca allo stream tramite i propri smartphone. Invece di connettersi a un server centrale, ogni spettatore accede al contenuto tramite il server CDN più vicino alla propria posizione. In questo esempio, lo spettatore di Sydney potrebbe accedere ai contenuti da un server CDN a Sydney o nel sud-est asiatico.
I server CDN avvicinano i file ai clienti, diminuendo il tempo necessario per lo streaming dei dati attraverso la rete, riducendo i tempi di caricamento per gli utenti e minimizzando i costi e il consumo di larghezza di banda. I CDN aumentano anche la scalabilità in modo che migliaia (o addirittura decine di migliaia) di spettatori possano guardare lo streaming contemporaneamente senza problemi di buffering.
La diretta streaming prevede diversi processi chiave per fornire contenuti a bassa latenza agli utenti:
Gli eventi in live streaming prendono il via con dati audio e video non elaborati acquisiti da sorgenti di contenuti (videocamere e microfoni collegati a smartphone, webcam e altri dispositivi di registrazione).
Prima dello streaming, i segnali video e audio non elaborati devono essere codificati in un formato digitale (una serie di 1 e 0) e compressi per renderli adatti alla trasmissione su internet. La codifica è il processo di conversione dei dati in un formato digitale che i vari dispositivi possono comprendere. Gli standard di codifica più comuni includono MP3, AAC, H.264, H.265, VP9 e AV1e3.
Le piattaforme di live streaming possono codificare i dati utilizzando dispositivi di codifica dedicati (codificatori hardware), che forniscono la capacità di streaming necessaria per le trasmissioni in diretta professionali ad alte prestazioni. Tuttavia, possono anche utilizzare applicazioni informatiche come codificatori (chiamati codificatori software), che offrono un'opzione più flessibile ed economica per lo streaming di produzioni su scala ridotta.
La compressione è il processo di riduzione delle dimensioni dei dati video e audio, che elimina gli elementi ridondanti. Se, ad esempio, il primo fotogramma di un video mostra una persona che parla su uno sfondo viola, lo sfondo viola può essere riutilizzato nei fotogrammi successivi senza dover essere nuovamente renderizzato.
Il processo è simile alla catalogazione dei libri in una biblioteca. Il bibliotecario elabora e cataloga i nuovi libri non appena arrivano in biblioteca e memorizza le informazioni di base sulla pubblicazione (titolo, autore, editore e data di pubblicazione) in un luogo facilmente accessibile all'interno della rete della biblioteca.
Se il bibliotecario riceve una nuova edizione di una collana di libri che la biblioteca già possiede, non deve catalogare nuovamente l'intera serie. Può semplicemente aggiungere informazioni sui nuovi volumi della serie ai registri esistenti.
I contenuti multimediali digitali, in particolare i contenuti video in diretta streaming, contengono enormi quantità di dati. Per mantenere una diretta streaming, gli strumenti di streaming dividono i dati in segmenti più piccoli (in genere, pochi secondi ciascuno) e li trasmettono come segmenti di contenuto.
Dopo che il contenuto è stato compresso, codificato e segmentato, è pronto per essere distribuito agli spettatori. Per offrire una diretta streaming di alta qualità e bassa latenza a potenzialmente milioni di utenti, i servizi di streaming si affidano alle CDN.
I server CDN sono situati all'edge della rete e forniscono contenuti per conto del server di origine. Quindi, invece del server di origine che gestisce tutte le richieste degli utenti, il server CDN più vicino allo spettatore della diretta streaming gestisce le richieste di dati e il routing.
Ogni dispositivo utente coinvolto nella diretta streaming utilizza un lettore multimediale dedicato, un lettore basato su browser o un lettore multimediale incorporato in una piattaforma di social media (come Facebook Live, Instagram Live o TikTok live streaming) per ricevere, decodificare e decomprimere i dati segmentati della diretta streaming. Questo processo consente la riproduzione continua del contenuto della diretta streaming.
Molti servizi di streaming e lettori multimediali offrono funzionalità di streaming con bit rate adattivo, che possono regolare dinamicamente la qualità video in base alla velocità di Internet dello spettatore. I bit rate adattivi aiutano a ridurre al minimo i problemi di buffering.
Le origini della diretta streaming risalgono agli albori di internet. All'inizio degli anni '90, con il miglioramento della velocità di internet e l'emergere dei primi lettori multimediali in grado di supportare lo streaming live, gli ingegneri hanno iniziato a sperimentare le trasmissioni video in diretta online. Tali progressi hanno permesso alle persone di guardare e ascoltare i contenuti in tempo reale, ma hanno anche dovuto affrontare ostacoli significativi (limitazioni tecniche, larghezza di banda limitata e bassa qualità video erano problematiche comuni).
Uno delle prime dirette streaming di successo fu un concerto del 1993 della band Severe Tire Damage. Non molto tempo dopo (nel 1995), RealNetworks, Inc. utilizzò il software RealPlayer per trasmettere una partita di baseball in diretta, gettando le basi per lo streaming sportivo in diretta e per le altre innovazioni in materia di streaming che sarebbero seguite.
La situazione cambiò nuovamente nel 2005 con il lancio di YouTube. La piattaforma di condivisione video ospitò il suo primo evento globale in diretta streaming, con alcuni personaggi famosi di YouTube tra cui il rapper will.i.am, la cantante Esmée Denter e il comico Bo Burnham, nel 2008.
Al giorno d'oggi la diretta streaming è ovunque, in gran parte grazie all'ascesa dei social media e delle piattaforme di streaming dedicate. Servizi come Facebook Live, YouTube Live, Twitch, Instagram Live e persino LinkedIn hanno reso facile per chiunque abbia uno smartphone o un computer trasmettere in diretta a destinatari di tutto il mondo.
Ora, la diretta streaming copre un'ampia gamma di casi d'uso, dai tornei di gioco ed eventi di musica dal vivo alle sessioni didattiche e alle conferenze virtuali, e l'introduzione delle CDN ha rivoluzionato la distribuzione dei contenuti in streaming. Oggi, è normale che le piattaforme di streaming utilizzino più CDN contemporaneamente, il che evidenzia ulteriormente quanto siano diventate essenziali per fornire streaming fluidi e di alta qualità.
Altre tendenze significative sono il multistreaming, ovvero la trasmissione in streaming dello stesso evento su più piattaforme contemporaneamente, e l'uso di video preregistrati nelle trasmissioni in diretta, che consente ai creatori di perfezionare i propri contenuti in anticipo e trasmetterli come «eventi in diretta».
L'integrazione della tecnologia blockchain con le piattaforme di diretta streaming ha anche introdotto nuove funzionalità. La blockchain è un registro digitale condiviso e immutabile che memorizza i dati su più nodi di rete, rendendo le dirette streaming supportate dalle blockchain resistenti alle manomissioni e alle minacce informatiche. Inoltre, aiuta le aziende a creare CDN decentralizzate che distribuiscono contenuti live su computer, in modo che le piattaforme di streaming possano gestire più facilmente i picchi e le fluttuazioni della domanda.
Le applicazioni di live streaming possono utilizzare vari protocolli per fornire contenuti audio e video in tempo reale su internet. Ogni protocollo ha applicazioni specifiche e il protocollo giusto per un determinato flusso live dipende da fattori come il destinatario, la compatibilità dei dispositivi, le condizioni della rete e i casi d'uso specifici.
I protocolli più utilizzati includono:
L'RTMP è tra i primi protocolli utilizzati per la diretta streaming. È un protocollo stateful (che memorizza i dati degli utenti tra le interazioni) utilizzato principalmente per lo streaming di audio, video e dati su internet. L'RTMP era comunemente utilizzato insieme ad Adobe Flash Player, ma il suo utilizzo è diminuito da quando Flash è diventato obsoleto.
L'RTSP è un protocollo di controllo di rete che consente ai client di controllare la riproduzione di contenuti multimediali in streaming abilitando le funzioni per mettere in pausa e mandare avanti e indietro. L'RTSP funziona con il Real-Time Transport protocol (RTP) per fornire dati multimediali ai dispositivi degli utenti, in particolare quelli che eseguono applicazioni di sorveglianza e monitoraggio.
Il protocollo HLS è stato sviluppato da Apple per funzionare su HTTP standard, rendendolo compatibile con i firewall e semplice da implementare. L'HLS è comunemente usato per fornire file video on demand e live a un'ampia gamma di dispositivi (inclusi smartphone, tablet e smart TV), in particolare quelli che utilizzano i sistemi operativi iOS e macOS.
Il DASH è uno standard internazionale sviluppato dal Moving Picture Experts Group (MPEG), un'alleanza per gli standard di codifica multimediale. Il DASH consente lo streaming adattivo di un'ampia varietà di codec e formati. Utilizza un file manifest (un semplice file di testo contenente i metadati per un gruppo di file) per descrivere le posizioni dei segmenti multimediali e i relativi attributi. Questa caratteristica facilita lo streaming di alta qualità sia in ambienti di streaming in diretta che on-demand.
L'SRT è un protocollo di streaming open source altamente affidabile che aiuta le aziende a fornire streaming live fluidi su reti imprevedibili. L'SRT crittografa i dati per proteggere i contenuti durante la trasmissione e sopperisce bene alla perdita di pacchetti di dati. Questo lo rende adatto per la diretta streaming in ambienti professionali.
WebRTC è un protocollo sicuro e open source che consente la comunicazione peer-to-peer in tempo reale nei browser web utilizzando delle semplici interfacce di programmazione delle applicazioni (API). WebRTC aiuta i provider di contenuti a fornire flussi video, audio e dati sicuri senza scaricare nuove app e plug-in.
Per i singoli utenti, la diretta streaming richiede solo un dispositivo di registrazione (come un telefono o un laptop) e la piattaforma di streaming adatta ai loro contenuti. Ma per le aziende, che spesso devono fornire esperienze di streaming fluide e di alta qualità, la diretta streaming può richiedere:
Le aziende hanno bisogno di un software di streaming professionale in grado di gestire più input e offrire caratteristiche avanzate, come i terzi inferiori (sovrapposizioni grafiche posizionate nella parte inferiore dello schermo), la grafica e l'integrazione di ospiti da remoto (che consente ai partecipanti da remoto di unirsi a una trasmissione o a un evento).
Il software di streaming supporta in genere un'ampia gamma di sorgenti video e audio, inclusi i feed NDI (Network Device Interface) per la trasmissione di video non compressi e i feed SDI (Serial Digital Interface) per i video compressi.
Per la distribuzione di contenuti, le aziende in genere si affidano a piattaforme video aziendali, che offrono caratteristiche come analytics, strumenti di gestione dei contenuti e la capacità di integrazione con altri sistemi aziendali, come i sistemi di Customer Relationship Management (CRM).
Le CDN globali aiutano a distribuire gli streaming agli spettatori di tutto il mondo con una latenza minima.
La diretta streaming di livello aziendale richiede connessioni internet affidabili e ad alta velocità. Le organizzazioni in genere necessitano di una velocità di caricamento minima di 50 Mbps, in particolare per lo streaming multi-bitrate o 4K di alta qualità. Per garantire la massima affidabilità, le organizzazioni possono configurare connessioni internet ridondanti da diversi provider o utilizzare il failover cellulare con modem 4G/ 5G.
Anche la larghezza di banda, ovvero la quantità di dati che una rete può trasmettere in un determinato periodo di tempo, è un componente chiave delle dirette streaming di alta qualità. Una maggiore larghezza di banda significa una maggiore trasmissione di dati. Per fornire flussi ad alta definizione, le aziende hanno bisogno di una larghezza di banda minima di 5 Mbps, ma i flussi su larga scala possono richiedere una larghezza di banda superiore a 5 Gbps per ottimizzare la qualità dello streaming.
I flussi sono spesso crittografati end-to-end, in genere utilizzando la crittografia AES-256, per proteggere i contenuti in transito. Se necessario, i team IT possono implementare controlli di accesso, oltre a autorizzazioni basate sui ruoli, protezioni con password e protocolli di blocco geografico, per limitare chi può visualizzare uno streaming.
Il software di diretta streaming ha cambiato il modo in cui i contenuti multimediali vengono usufruiti e condivisi e la sua versatilità consente applicazioni in tutti i settori aziendali e i casi d'uso.
Le piattaforme di gioco sui social media come Twitch, YouTube Live e Facebook Gaming hanno creato comunità vivaci attorno ai creatori di contenuti e ai loro destinatari. I giocatori possono trasmettere in streaming il loro gameplay, offrendo commenti, considerazioni e interazioni dirette con gli spettatori.
I concerti in diretta streaming, gli spettacoli teatrali e i festival musicali possono aiutare gli streamer a raggiungere un pubblico globale, offrendo agli utenti contenuti "dietro le quinte" ed esperienze interattive.
Le app di live streaming offrono ai clienti un modo innovativo per coinvolgere i clienti e aumentare la fedeltà al marchio e la fiducia dei clienti. Le aziende possono utilizzarle per lanciare prodotti, effettuare dimostrazioni, lanciare annunci di sponsorizzazione e trasmettere eventi virtuali per presentare la propria offerta e interagire con i clienti in tempo reale.
Possono anche trasmettere webinar e sessioni live di Q & A per aiutare a generare lead aziendali, fornire assistenza ai clienti e consolidare una leadership di pensiero.
Lo streaming in diretta consente alle agenzie giornalistiche di coprire eventi e notizie dell'ultima ora in tempo reale. I giornalisti possono trasmettere in diretta dal campo per dare al pubblico un accesso immediato agli eventi più importanti. Gli spettatori possono anche utilizzare le piattaforme di streaming per guardare le trasmissioni televisive in diretta.
Questa immediatezza aumenta l'impatto delle notizie e facilita l'interazione diretta con gli spettatori, con interviste dal vivo e tavole rotonde di discussione.
Le aziende utilizzano spesso software di videoconferenza (Zoom, ad esempio) per trasmettere in streaming eventi di comunicazione interna, come riunioni del municipio, annunci, sessioni di onboarding e formazione.
L'uso strategico della diretta streaming per fornire comunicazioni importanti consente a tutti i dipendenti, indipendentemente dalla loro ubicazione, di ricevere informazioni simultaneamente e di interagire direttamente con la leadership aziendale.
Le reti di trasmissione, le leghe e le squadre sportive utilizzano le dirette streaming per trasmettere partite in tutto il mondo, in modo che i tifosi possano vivere l'esperienza dell'evento come se fossero lì di persona. Le piattaforme di streaming offrono anche funzioni come angolazioni di ripresa multiple, analisi e chat interattiva per migliorare l'esperienza.
La diretta streaming è uno strumento prezioso per favorire la connessione e l'interazione tra clienti e consumatori. I servizi di diretta streaming offrono alle aziende diversi vantaggi chiave:
Tuttavia, le dirette streaming possono presentare alcune problematiche.
Se, ad esempio, gli utenti sperimentano una latenza considerevole nel corso di una diretta streaming, potrebbero decidere di non interagire più con essa. Ciò è particolarmente vero per i live streaming di giochi e sport. Inoltre, le dirette streaming di alta qualità richiedono una larghezza di banda e una connessione Internet notevoli. Una larghezza di banda di rete insufficiente e connessioni deboli possono compromettere l'esperienza visiva degli utenti.
L'evoluzione della diretta streaming ha rimodellato il modo in cui aziende e clienti interagiscono con i media, e continuerà ad aprire nuove strade per l'intrattenimento, l'istruzione e le comunicazioni di business a livello mondiale.
La realtà virtuale (VR), la realtà aumentata (AR) e la realtà mista (MR), che consentono agli utenti di interagire con ambienti digitali parzialmente o completamente simulati, sono oggi più accessibili che mai. Se integrate con strumenti avanzati di streaming, queste tecnologie consentono agli spettatori di partecipare a eventi dal vivo in uno spazio digitale completamente immersivo, sfumando il confine tra mondo fisico e virtuale.
L'implementazione delle reti 5G ha anche il potenziale per migliorare la diretta streaming, offrendo trasmissioni di qualità superiore e più affidabili su mobile e altri dispositivi connessi.
Lo streaming multipiattaforma, noto anche come multistreaming, può aiutare i creatori di contenuti a trasmettere in diretta streaming a diversi destinatari su varie piattaforme. Invece di impostare flussi separati, gli streamer possono utilizzare un software specializzato per trasmettere su più canali contemporaneamente.
Le soluzioni di diretta streaming stanno anche iniziando a incorporare tecnologie di intelligenza artificiale (AI) e machine learning per creare esperienze di streaming più fluide, sicure e accessibili. Le funzioni dell'AI includono i sottotitoli automatici e le sovrapposizioni interattive, le raccomandazioni di contenuti personalizzati, l'ottimizzazione della qualità del flusso e la moderazione automatica dei contenuti.
1 Quota di utenti di Internet in tutto il mondo che guardano contenuti in diretta streaming su base settimanale, dal secondo trimestre 2021 al terzo trimestre 2024, Statista.com, 24 febbraio 2025.
2 Il mercato dello streaming live crescerà di 20,64 miliardi di dollari (2025-2029), trainato dalla penetrazione degli smartphone e dall'accesso a internet, con l'AI a ridefinire lo spazio, PR Newswire, 12 febbraio 2025.