Streaming video IBM

In futuro, gli eventi virtuali e le comunicazioni video saranno essenziali per i posti di lavoro ibridi e la protezione della riservatezza è fondamentale nel mondo digitale. Le nostre funzionalità di gestione dei contenuti e del portale per il live streaming, per la simulazione di eventi live, l'auto-archiviazione e i video on-demand sono pensate per aumentare il coinvolgimento del pubblico. Trasmetti in streaming eventi virtuali, town hall meeting, lanci di prodotti e altro ancora. Sono state sviluppate per garantire privacy, affidabilità, qualità e scalabilità e sono supportate da IBM Watson AI per la ricerca video e i sottotitoli automatici.

