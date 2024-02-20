Le reti 5G funzionano sulle stesse frequenze radio delle precedenti reti 3G, 4G e 4G LTE, che hanno servito la maggior parte dei telefoni cellulari in tutto il mondo. Tuttavia, i miglioramenti in termini di velocità, latenza e larghezza di banda consentono alle reti 5G di ridurre i tempi di download e upload e di migliorare la connettività e l'affidabilità, e rendono queste reti la naturale evoluzione della tecnologia 4G.

Come l'intelligenza artificiale (AI), l'Internet of Things (IoT) e l'apprendimento automatico (ML), il 5G è una tecnologia rivoluzionaria con le potenzialità per trasformare il modo in cui gli esseri umani interagiscono con Internet, i social media e le informazioni in generale. Nello specifico, il 5G ha delle implicazioni significative per la tecnologia che alimenta le auto a guida autonoma, i sistemi di gioco e lo streaming video su una connessione di rete ad alta velocità.