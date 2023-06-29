Un gemello digitale è una replica digitale di un oggetto o sistema fisico, completa di tutti i dati di progettazione e operativi dell'oggetto fisico, inclusi geometria, dati sulle prestazioni e modelli di comportamento. Lo scopo di un gemello digitale è simulare il comportamento dell'attrezzatura in tempo reale, consentendo a ingegneri e operatori di monitorare le prestazioni e identificare problemi/anomalie del sistema.

La tecnologia dei gemelli digitali utilizza sensori di Industrial Internet of Things (IIoT), machine learning e software di simulazione per raccogliere dati di prodotto e generare modelli accurati. I team possono quindi utilizzare i modelli per prevedere le esigenze di manutenzione, simulare le modifiche al sistema e ottimizzare i processi (ad esempio, protocolli di sicurezza, procedure di rendicontazione, processi di produzione, ecc.).

Ad esempio, il gemello digitale di una turbina eolica può simulare l'impatto del cambiamento della velocità e della direzione del vento sulle prestazioni della turbina, aiutando gli operatori a prendere decisioni informate sulla manutenzione e sulla produzione di energia.