Che cos'è un gemello digitale?

È in corso un cambiamento fondamentale dei modelli operativi esistenti. Una reinvenzione digitale si sta verificando in settori ad alta intensità di risorse che stanno cambiando i modelli operativi in modo dirompente, richiedendo una visione fisica e digitale integrata di risorse, apparecchiature, strutture e processi. I gemelli digitali sono una parte vitale di questo riallineamento.

Il futuro dei gemelli digitali è quasi illimitato perché una quantità crescente di potere cognitivo viene costantemente dedicata al loro uso. Pertanto, i gemelli digitali apprendono costantemente nuove competenze e capacità, il che significa che possono continuare a generare le informazioni necessarie per migliorare i prodotti e rendere i processi più efficienti.

In questo articolo sulla trasformazione delle operazioni degli asset con i gemelli digitali, scopri in che modo il cambiamento influisce sul tuo settore.