OKR per la trasformazione agile

"Ciò che viene misurato viene fatto" è un'espressione che si sente spesso nel mondo degli affari, e questo concetto spiega perché gli OKR aiutino a favorire l'approccio agile.

Per ottenere una maggiore agilità aziendale, un'organizzazione ha bisogno di obiettivi chiari su cui lavorare e di un piano definito per raggiungerli. Gli OKR forniscono un framework per allineare i team, le risorse e le priorità, consentendo a un'organizzazione di affrontare le sfide della trasformazione digitale e dell'agilità.

Gli OKR sono ampiamente utilizzati per la loro capacità di guidare l'attenzione e la responsabilità intorno alle priorità chiave. La metodologia OKR è stata introdotta per la prima volta in Intel da Andy Grove negli anni '70 e resa popolare dal venture capitalist della Silicon Valley John Doerr nel suo libro Measure What Matters.1