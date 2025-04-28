Cos'è la DevOps security?

La DevSecOps distribuisce e condivide le responsabilità di sicurezza tra i vari team di sviluppo, operazioni e sicurezza coinvolti.

La necessità di una maggiore DevOps security è dovuta all'onnipresenza di minacce informatiche attive, che sono diventate parte integrante della situazione attuale. Furto e sabotaggio non sono elementi nuovi del comportamento umano; sono stati aggiornati solo il tipo di materiali rubati e le metodologie utilizzate per realizzarli. I pirati moderni cercano data cache redditizie invece di tesori d'oro e usano furti elettronici per compiere i loro crimini.

Questi criminali sono diventati così abili nell'utilizzare le vulnerabilità della cybersecurity all'interno dei sistemi software, a tutti i livelli e fasi di sviluppo, che le organizzazioni lungimiranti stanno ora adottando modi per rafforzare e migliorare il loro livello di sicurezza in ogni fase dello sviluppo. La DevSecOps supporta pienamente questa missione di contrastare sfide di sicurezza come violazione dei dati e altre vulnerabilità ovunque si nascondano nel processo di sviluppo.

L'ascesa della DevSecOps segna un cambiamento nell'atteggiamento aziendale riguardo alle questioni di sicurezza. Un tempo, la DevOps security veniva considerata da molte organizzazioni un aspetto secondario. I controlli di sicurezza venivano implementati insieme ad altri controlli finali eseguiti al termine dell'SDLC. Questo spesso creava situazioni in cui si formavano dei silos che potevano nascondere vulnerabilità, con le correzioni successive che risultavano ancora più costose di quanto sarebbero state se fossero state individuate e risolte prima.

Questi vecchi atteggiamenti esistono ancora, ma per la maggior parte, la DevOps security ha fatto grandi progressi. La DevSecOps riconosce pienamente la complessità avanzata dei numerosi tipi di minacce che i team di sviluppo software affrontano ora e cerca di affrontare le problematiche di cybersecurity in una fase iniziale dello sviluppo, distribuendo la responsabilità condivisa di contrastare i rischi di sicurezza tra più o tutti i membri del team correlato.

Questo concetto di integrare una maggiore sicurezza in un progetto a partire da una fase precedente è noto come "shift left". Il termine presuppone che lo spettatore stia guardando una cronologia di produzione da sinistra a destra. Impegnarsi nei test shift-left significa integrare test avanzati all'estremità sinistra del grafico, vicino all'inizio dell'attività del progetto.