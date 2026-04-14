Cos'è la qualità del codice?

Gli elevati standard di codifica sono per il processo di sviluppo del software ciò che la corretta mise en place e il "lavoro pulito" sono per il funzionamento di una cucina commerciale. Le pratiche che elevano la qualità del tuo codice possono offrire funzionalità migliori nel breve termine, ma i loro benefici più importanti sono meno problemi, progressi più rapidi e costi di manutenzione più bassi nel lungo termine.

I benefici a lungo termine di un codice di qualità superiore possono talvolta essere difficili da comunicare per i programmatori ai dirigenti meno esperti nelle minuzie del ciclo di vita dello sviluppo del software. Bilanciare i benefici olistici del codice ottimale con le pressioni immediate delle priorità aziendali spesso comporta compromessi complessi. Detto questo, uno studio del 2022 su 39 codebase di produzione proprietaria ha affermato, tra gli altri risultati,1 che:

Il debito tecnico dovuto a codice affrettato fa sprecare fino al 42% del tempo degli sviluppatori.

Il codice di bassa qualità presenta 15 volte più difetti rispetto al codice di alta qualità.

Risolvere problemi in codice di bassa qualità richiede (in media) il 124% in più di tempo rispetto a risolvere problemi in codice di alta qualità.

Un codice di qualità superiore aumenta la facilità e la velocità di comprensione, refactoring, debug e aggiunta di nuove caratteristiche a una codebase. Un codice chiaro, coerente e ben scritto facilita un coordinamento più fluido tra i team di sviluppo e riduce la complessità e le complicazioni delle modifiche al codice. Favorisce non solo una qualità software solida, ma anche una solida esperienza per gli sviluppatori e l'esperienza utente.

Il semplice fatto che un codice compili e raggiunga il suo obiettivo durante il tempo di esecuzione non è sufficiente a valutarne la qualità generale. Scrivere codice non è come completare un cruciverba, in cui esiste un solo modo corretto per portare a termine il compito: spesso ci sono innumerevoli soluzioni a un dato problema di codifica. La funzionalità rappresenta quindi la mera conformità del codice a un livello accettabile. Il valore del codice di alta qualità si manifesta nei suoi effetti secondari sul contesto circostante.