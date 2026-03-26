Ridurre il debito tecnico nel 2026

L'AI può amplificare la rapidità con cui si accumula l'impatto del debito tecnico, perché l'AI si colloca in cima allo stack tecnologico. Ad esempio, mentre i grandi modelli linguistici (LLM) facilitano la generazione rapida di grandi volumi di codice e facilitano le funzionalità senza una comprensione approfondita, gli standard di codifica e la revisione del codice possono rimanere indietro.

I modelli di prompt, i framework di orchestrazione AI, le pipeline di recupero e i loop di agenti sono sovrapposti ai sistemi esistenti, ma possono oscurare ciò che un sistema sta effettivamente facendo, rendendo più difficile il debug. Quindi, quando qualcosa si rompe, non è sempre ovvio cosa si sia rotto e perché. I fallimenti possono essere impercettibili e portare a comportamenti imprevisti a valle.

L'AI introduce anche nuove categorie di debito, come prompt fragili che funzionano solo in contesti specifici, dati di recupero di bassa qualità e deriva del modello. E poiché i modelli cambiano continuamente, questo abbandono può causare interruzioni nel ciclo di vita dell'AI a causa del "debito di compatibilità". Anche le startup più agili possono iniziare ad accumulare nuovo debito tecnico fin dal primo giorno, a causa della rapidità con cui la tecnologia si evolve.

La generazione di codice tramite AI e il movimento del "vibe coding" sono spesso associati a una mentalità del tipo "ci penserà il modello", rimandando la complessità all'LLM. La mancanza di logica esplicita, rispetto alla codifica tradizionale, può portare a sistemi mal progettati e a comportamenti imprevedibili.