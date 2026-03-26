Ridurre il debito tecnico nel 2026

Quando una società acquisisce un'azienda, naturalmente guarda al suo bilancio per farne un'idea del valore. Il debito finanziario, che si presenta come prestiti o passività che devono essere poi saldati, è un componente relativamente semplice da analizzare in un'acquisizione.
Ma c'è un altro tipo di debito sempre più importante nell'ingegneria del software che non viene formalmente contabilizzato. Il debito tecnico si manifesta come codice fragile, architetture e sistemi obsoleti che non sono in grado di adattarsi alle tecnologie e alle tendenze emergenti.
In entrambi i casi, gli acquirenti devono fare delle scelte, che spesso comportano dei compromessi significativi. Potrebbero ridurre il "capitale" rimborsando i prestiti o, nell'esempio del debito tecnico, effettuando il refactoring dei sistemi. Potrebbero ristrutturarsi attraverso la rinegoziazione dei termini finanziari o la modernizzazione incrementale dello stack tecnologico. Oppure possono semplicemente accettare il peso del debito e affrontare le conseguenze di una ridotta agilità finanziaria o tecnica.
Proprio come il debito finanziario, anche il debito tecnico tende ad accumularsi. Ogni scorciatoia presa oggi rende il lavoro futuro più lento, rischioso e costoso, creando la pressione per ricorrere a scorciatoie ancora maggiori, con conseguente confusione e ritardi: un circolo vizioso.
Quando le basi di codice diventano più difficili da lavorare, ci vuole più tempo per aggiungere nuove caratteristiche e gli ingegneri evitano di fare aggiornamenti per paura di rompere qualcosa. Il nuovo codice viene sovrapposto a quello vecchio, con effetti collaterali imprevedibili. Composti della complessità. I bug proliferano, portando a potenziali vulnerabilità di sicurezza. Gli sviluppatori iniziano a sentirsi come se stessero passando tutto il loro tempo a spegnere gli incendi e a costruire soluzioni alternative, quando preferirebbero di gran lunga costruire qualcosa di nuovo ed eccitante piuttosto che fare da babysitter ai vecchi sistemi.
Gli sviluppatori abbandonano. I dipendenti che hanno maggiore familiarità con i sistemi più vecchi se ne vanno, con conseguente perdita di conoscenze aziendali. I tempi di onboarding aumentano. La documentazione ne risente, portando a un lavoro duplicato e a correzioni rapide che nascondono problemi più grandi.
La ricerca dell'IBM Institute for Business Value mostra che le imprese che rappresentano completamente il costo di affrontare il debito tecnico nei loro business case di AI prevedono un ROI superiore del 29% rispetto a quelle che non lo fanno. E la logica scorre nell'altra direzione: ignorare il debito tecnico comporta un calo del ROI dal 18% al 29%. È un momento interessante per l'IT, perché gli strumenti di codifica AI hanno preso d'assalto il settore, nel bene e nel male. La stessa tecnologia che può aggravare il debito tecnico è un potente strumento per risolverlo.
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L'AI può amplificare la rapidità con cui si accumula l'impatto del debito tecnico, perché l'AI si colloca in cima allo stack tecnologico. Ad esempio, mentre i grandi modelli linguistici (LLM) facilitano la generazione rapida di grandi volumi di codice e facilitano le funzionalità senza una comprensione approfondita, gli standard di codifica e la revisione del codice possono rimanere indietro.
I modelli di prompt, i framework di orchestrazione AI, le pipeline di recupero e i loop di agenti sono sovrapposti ai sistemi esistenti, ma possono oscurare ciò che un sistema sta effettivamente facendo, rendendo più difficile il debug. Quindi, quando qualcosa si rompe, non è sempre ovvio cosa si sia rotto e perché. I fallimenti possono essere impercettibili e portare a comportamenti imprevisti a valle.
L'AI introduce anche nuove categorie di debito, come prompt fragili che funzionano solo in contesti specifici, dati di recupero di bassa qualità e deriva del modello. E poiché i modelli cambiano continuamente, questo abbandono può causare interruzioni nel ciclo di vita dell'AI a causa del "debito di compatibilità". Anche le startup più agili possono iniziare ad accumulare nuovo debito tecnico fin dal primo giorno, a causa della rapidità con cui la tecnologia si evolve.
La generazione di codice tramite AI e il movimento del "vibe coding" sono spesso associati a una mentalità del tipo "ci penserà il modello", rimandando la complessità all'LLM. La mancanza di logica esplicita, rispetto alla codifica tradizionale, può portare a sistemi mal progettati e a comportamenti imprevedibili.
La riduzione tecnica del debito si basa sulla capacità di misurare il debito. Ma misurare il debito tecnico può essere difficile, anche se si possono misurare i suoi effetti, come cicli di sviluppo più lenti, team di sviluppo frustrati e consegne ritardate.
Le metriche di consegna rilevano l'efficienza con cui un team può spedire e mantenere il software. I tempi di consegna e i tassi di fallimento delle modifiche suggeriscono problemi di debito tecnologico.
Esistono anche indicatori a livello di codice che offrono una visione più approfondita del debito sottostante, come le metriche di qualità del codice. La complessità ciclomatica, la duplicazione del codice e la presenza di "cattivi odori di codice" aiutano a quantificare quanto sia difficile apportare modifiche a una base di codice, con un impatto diretto sulla sua manutenibilità.
Ma esaminare il codice non è sufficiente, poiché spesso non riesce a cogliere come il debito tecnico si traduca in risultati indesiderati e in ampie rielaborazioni. Quantificare i volumi di bug, i difetti del prodotto, i tempi di onboarding e altri punti dolenti degli sviluppatori può aiutare a individuare una causa principale nell'IT. Quanto tempo dedicano gli sviluppatori di software alla lotta contro gli incendi anziché alla spedizione?
Storicamente, gestire il debito tecnico è stato considerato un compito IT, qualcosa fatto in isolamento per necessità, spesso trascurato dagli stakeholder chiave. Ma nell'era dell'AI, la gestione del debito tecnologico diventa una preoccupazione esistenziale, abbastanza significativa da attirare l'attenzione dei vertici aziendali. Secondo la ricerca IBV, l'81% dei dirigenti afferma che il debito tecnico sta già limitando il successo dell'AI. Il 69% concorda che renderà alcune iniziative economicamente insostenibili.
Sebbene l'automazione tramite l'AI possa peggiorare il debito tecnologico, l'assistenza al codice basata sull'IA promette una soluzione potente. Il debito tecnologico si accumula nell'IT, e concentrare gli investimenti nei punti in cui l'accumulo si verifica maggiormente è un approccio intelligente.
Il refactoring del codice altera la struttura interna del codice software senza modificarne il comportamento esterno o influenzarne le funzioni. Invece di eseguire la pulizia manuale del vecchio codice per applicare modelli coerenti e semplificare funzioni eccessivamente complesse, i professionisti possono eseguire refactoring mirati su interi repository e modernizzare i modelli in modo incrementale, trasformando un grande progetto in un processo continuo di gestione del debito, rendendo la manutenzione ordinaria più scalabile.
Una delle principali fonti di debito è la mancanza di contesto. Gli strumenti di documentazione del codice AI possono generare documentazione per i sistemi legacy e spiegare cosa fanno effettivamente le funzioni. Possono deduplicare il codice ridondante e suggerire opportunità di consolidamento. Ciò riduce i tempi di onboarding e semplifica il processo di sviluppo, risolvendo la paura di rompere qualcosa quando si tocca il vecchio codice.
I test automatizzati possono aiutare gli sviluppatori a trovare ed eliminare rapidamente i bug nascosti e a modificare in modo sicuro il codice legacy. Questo può accelerare i progressi all'interno di ogni sprint e ridurre l'arretrato di bug attraverso correzioni efficienti, prevenendo costose regressioni. Spesso la vera funzione di blocco non è un codice scadente, ma la mancanza di un ambiente sicuro in cui modificarlo. L'AI può leggere e comprendere la semantica del codice, dedurre il comportamento previsto del codice o di uno specifico modulo e generare casi di test significativi basati su quella comprensione. I membri del team possono chiedere all'AI di generare test che coprano i casi edge e riflettano il comportamento attuale, eseguire questi test per stabilire una linea di base, quindi rifattorizzare il codice e ripetere i test.
L'AI può analizzare i sistemi a un livello elevato, identificando componenti accoppiati e dipendenze, e suggerendo percorsi di aggiornamento che informano una roadmap strategica che tiene conto di come operano i componenti collegati. Ciò è particolarmente utile nelle migrazioni su larga scala, che altrimenti possono essere rischiose. L'AI aiuta traducendo il codice tra framework e linguaggi, aggiornando le API su molti file e mantenendo la coerenza durante le transizioni.
Secondo lo studio IBV, la quota di spesa IT dell'AI dovrebbe aumentare da circa l'11% a oltre il 18%. Tale crescita richiederà di dare priorità alla riduzione del debito, altrimenti gli investimenti in AI rischiano di essere compromessi da costi che non compaiono nel bilancio.
La gestione del debito tecnico viene spesso considerata un problema ingegneristico, ma è anche un problema culturale. Non si tratta solo di ripulire il codice obsoleto, ma anche di strutturare i team e allineare gli incentivi.
In molte organizzazioni, i team di ingegneria vengono implicitamente premiati per aver rilasciato rapidamente nuove caratteristiche, e la manutenibilità a lungo termine viene deprioritizzata. Le roadmap enfatizzano i risultati visibili per gli utenti finali, e gli sforzi per ridurre il debito futuro spesso non riescono a competere con questo incentivo. Nel tempo, questo crea uno squilibrio che premia gli sviluppatori per l'espansione del debito tecnico piuttosto che per la sua riduzione.
Team isolati e workflow frammentati possono peggiorare il problema. Quando la proprietà di un sistema è distribuita tra molti stakeholder, nessun singolo team si sente responsabile del suo stato di salute generale e le decisioni prese a beneficio di un team possono effettivamente danneggiare un altro team. Le decisioni a breve termine prese da un team possono avere effetti imprevisti e duraturi. Senza un proprietario chiaro, nessun singolo team è responsabile di mantenere e ottimizzare un sistema nel tempo. Il codice nuovo diventa rapidamente "codice legacy".
Oltre all'indirizzo di cambiamenti organizzativi per la proprietà e la cooperazione tra i team, trasformare il progetto di riduzione del debito tecnico in un processo continuo è un approccio necessario. Una gestione dei progetti rigorosa è fondamentale per identificare il debito tecnico e affrontarlo con recensioni regolari del codice.
L'AI può aiutare a sistematizzare l'analisi del codice riducendo il costo delle attività di manutenzione di routine, permettendo ai team di affrontare il debito tecnico in modo incrementale invece di rimandare i miglioramenti a un futuro che sembra non arrivare mai, portando infine a codice di alta qualità. Nel tempo, questi vantaggi si accumulano, portando a una maggiore qualità del software e a migliori risultati aziendali.
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