I sistemi di revisione del codice AI possono generare falsi positivi, segnalando erroneamente il codice come problematico, o falsi negativi, non rilevando difetti reali. Queste imprecisioni possono complicare il processo di revisione del codice, con conseguente perdita di tempo per correzioni inutili o problemi non affrontati che hanno contribuito ad aumentare il debito tecnico.



Una possibile soluzione a questa sfida è utilizzare algoritmi di apprendimento automatico (ML) per monitorare grandi quantità di dati e dedicare del tempo a imparare come si comporta ogni metrica. Quando c'è una linea di base a cui fare riferimento, si possono ridurre i falsi risultati e, in ultima analisi, aiutare gli sviluppatori a regolare i livelli di gravità per i falsi negativi. Un altro modo per superare questa sfida della revisione del codice AI è quello di riqualificare il modello sullo stesso set di dati, ma modificando i valori di output per allinearli meglio ai risultati precedenti.