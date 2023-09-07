Costruire l'AI per il business: i foundation model Granite di IBM

È un momento entusiasmante per l'AI for Business Man mano che applichiamo la tecnologia in modo più ampio in aree che vanno dal servizio clienti alle risorse umane alla modernizzazione del codice, l'intelligenza artificiale (AI) sta aiutando sempre più persone a lavorare in modo più intelligente anziché più duramente. E dato che siamo appena all'inizio della rivoluzione dell'AI for Business, il potenziale per migliorare produttività e creatività è enorme.

Ma oggi l'AI è un campo incredibilmente dinamico, e le piattaforme di AI devono riflettere questo dinamismo, incorporando le ultime innovazioni per soddisfare le esigenze di oggi e di domani. Ecco perché noi di IBM continuiamo ad aggiungere nuove e potenti funzionalità a IBM® watsonx, il nostro portfolio di prodotti di AI.

Oggi annunciamo la nostra ultima aggiunta: una nuova famiglia di foundation model costruiti da IBM che saranno disponibili in watsonx.ai, il nostro studio per AI generativa, foundation model e machine learning. Collettivamente denominati “Granite,” questi foundation model multidimensionali applicano l'AI generativa sia al linguaggio che al codice. E proprio come il granito è un materiale resistente e polifunzionale con molti usi nell'edilizia e nella produzione, anche noi di IBM crediamo che questi modelli Granite porteranno un valore duraturo alla tua azienda.

Ma ora diamo un'occhiata dietro le quinte e spieghiamo un po' come li abbiamo costruiti e come ti aiuteranno a portare l'AI al livello successivo nel tuo business.