Che cos'è il refactoring del codice?

L'intelligenza artificiale (AI) può aiutare nel processo di refactoring del codice. Le applicazioni di AI generativa si basano su modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) in grado di analizzare codebase complesse o di grandi dimensioni e di comprenderne la semantica e il contesto. Sulla base di ciò, forniscono prontamente suggerimenti per il refactoring in tempo reale.

IBM® watsonx Code Assistant, ad esempio, impiega i modelli IBM® Granite per identificare bug e aree di miglioramento. Suggerisce quindi correzioni mirate che si allineano alle convenzioni di programmazione stabilite da un team, contribuendo a semplificare e accelerare il refactoring del codice. Altri strumenti di refactoring AI simili includono Amazon CodeGuru Reviewer, GitHub Copilot e ChatGPT di OpenAI.

Per chi lavora con codice legacy, IBM watsonx Code Assistant for Z unisce AI generativa e automazione per aiutare gli sviluppatori a modernizzare le proprie applicazioni. watsonx Code Assistant for Z Refactoring Assistant consente agli sviluppatori di ristrutturare le proprie applicazioni in servizi più modulari e riutilizzabili. Utilizza algoritmi di analisi del codice per modernizzare le applicazioni COBOL.

Come con qualsiasi sistema di AI, gli sviluppatori devono comunque esaminare gli output degli strumenti di refactoring del codice basati su AI per verificarne l'accuratezza. È inoltre necessario eseguire dei test per assicurarsi che le modifiche suggerite funzionino come previsto.