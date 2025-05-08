COBOL è stato sviluppato da un consorzio di organizzazioni governative e aziendali chiamate Conference on Data Systems Languages (CODASYL), formatosi nel 1959. Parzialmente derivato da FLOW-MATIC, un linguaggio creato dalla dottoressa Grace Hopper, pioniera dell'informatica, COBOL è stato creato come parte di un'iniziativa del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti che spingeva per la creazione un linguaggio di programmazione in grado di funzionare su tutti i sistemi operativi (Linux, Windows, Unix, z/OS ecc.) e gli ambienti hardware.

La prima versione del linguaggio di programmazione COBOL è stata rilasciata nel 1960. E sebbene la programmazione COBOL fosse originariamente destinata a servire come misura di ripiego, il Dipartimento della Difesa si rese rapidamente conto della sua utilità e incaricò i produttori di computer di offrirla.

Il COBOL è stato infine standardizzato come linguaggio informatico nel 1968, dopo di che i programmatori COBOL hanno implementato diverse revisioni e modernizzazioni, tra cui COBOL-61, COBOL-68, COBOL-74 e COBOL-85. COBOL 2002 mirava a rendere le applicazioni COBOL più compatibili con le moderne pratiche di sviluppo software, introducendo nel linguaggio delle funzionalità orientate agli oggetti e altri paradigmi di programmazione avanzati. Questa versione, tuttavia, ha sofferto della mancanza di supporto e della scarsa richiesta da parte degli utenti per le sue nuove caratteristiche.

COBOL 14 ha introdotto nuovi cambiamenti, inclusa la sostituzione dei risultati aritmetici portatili con tipi di dati IEEE 754, e l'ultimo standard, COBOL 2023, ha fornito nuove caratteristiche aggiuntive incentrate sul miglioramento dell'interoperabilità di COBOL con i sistemi moderni.