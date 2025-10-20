Questa documentazione rivolta all'utente è orientata agli sviluppatori e ad altri utenti esterni all'azienda. Ad esempio, la documentazione API illustra le classi, le funzioni, i metodi e i moduli disponibili delle API pubbliche di un progetto software. La documentazione esterna può anche essere costituita da file di configurazione, note di integrazione e un file README.

Il file README è scritto in Markdown, un linguaggio di markup leggero per la formattazione di testo semplice. Contiene informazioni sulle funzionalità del progetto, dipendenze, istruzioni di installazione, comandi dell'interfaccia da riga di comando (CLI) e opzioni per ottenere aiuto e supporto. I progetti open source includono anche dettagli sulle licenze e linee guida per i contributori che desiderano inviare pull request per integrare correzioni di bug o modifiche al codice nel ramo principale del repository.