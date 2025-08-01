Cosa significano gli LLM per il futuro dello sviluppo software

Secondo El Maghraoui, gli ingegneri del software si stanno evolvendo da produttori di codice a curatori di codice. "Sebbene il codice rimanga essenziale, l'enfasi si sta spostando sull'ingegneria prompt. Come possiamo inquadrare le query giuste nel contesto di questi LLM? E anziché scrivere ogni singola riga di codice, gli sviluppatori stanno sempre più orchestrando codice generato dall'AI, cucendo insieme i pezzi."

Questa evoluzione, tuttavia, è solo la punta dell'iceberg. El Maghraoui ritiene che i ruoli di sviluppatore progrediranno in quella che lei chiama "ingegneria basata sull'intento". L'idea è di allontanarsi dalla sintassi e di concentrarsi sulla struttura, di abbandonare i dettagli più fini e di ingrandire il quadro generale, di passare dal cosa al perché, evidenziando gli obiettivi, i risultati e l'impatto.

Per McGinn, gli LLM possono essere trattati come librerie importate in un programma. "I problemi possono essere risolti più rapidamente, allo stesso modo in cui le librerie ci aiutano, come ingegneri, a utilizzare funzionalità già esistenti senza dover reinventare la ruota."

Questa visione si allinea con l'informatica generativa. In questo framework, un modello di codice viene integrato nei sistemi come componente e gestito come un'interfaccia programmabile. In quanto tale, può astrarre i compiti di basso livello e gli sviluppatori possono dirigere i loro sforzi verso la risoluzione di problemi di ordine superiore.

"Devono considerare il design thinking piuttosto che la scrittura di codice", afferma Satoh. "Abbiamo bisogno di ingegneri di livello superiore in grado di creare l'architettura di un sistema."

È un ruolo che sta diventando sempre più multidisciplinare, che incorpora non solo design e architettura ma anche altre dimensioni come etica e sicurezza. "È meno manuale e c'è più automazione, ma è più strategico", dice El Maghraoui. "Stai combinando l'ingegneria del software con il pensiero a livello di sistema, il pensiero di prodotto e il ragionamento etico. Ora non siamo solo alfabetizzati a livello di codice: stiamo diventando ingegneri alfabetizzati in AI e AI-first."

Ciò apre la strada a un miglioramento delle competenze in quei compiti di livello superiore, soprattutto per gli sviluppatori junior. "Gli obiettivi di molti benchmark devono essere la funzionalità di uno sviluppatore junior. Quindi, se questa è una metrica a cui puntiamo, l'idea è di non averne bisogno", afferma McGinn. "Abbiamo bisogno di persone con un livello di competenza superiore a quello di uno sviluppatore junior, oppure, se necessario, non è più indispensabile che abbiano ricoperto il ruolo di sviluppatore junior per comprendere il lavoro di uno sviluppatore senior."