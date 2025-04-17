Quando l'AI ricorda tutto

ChatGPT ora può ricordare chi sono i suoi utenti e questo semplice aggiornamento potrebbe cambiare il modo in cui ci relazioniamo con l'intelligenza artificiale.
L'introduzione delle caratteristiche di memoria da parte di OpenAI segna la prima volta in cui un assistente AI ampiamente utilizzato può richiamare costantemente informazioni tra interazioni. Sebbene la caratteristica sia opt-in, riflette un cambiamento più ampio: i sistemi AI sono progettati per mantenere ciò che imparano sugli utenti nel tempo. L'obiettivo è rendere le interazioni più fluide, pertinenti ed efficienti. Ma l'integrazione della memoria nell'AI solleva anche questioni più profonde: la privacy, la trasparenza e il livello di controllo degli utenti.
"La memoria è un passo critico per rendere l'AI più adattativa, utile e simile all'essere umano", raccontaPayel Das, Principal Researcher presso IBM Research, in un'intervista con IBM Think. "La memoria AI può garantire maggiore accuratezza e adattabilità, soprattutto se abbinata a meccanismi come i moduli di memoria persistente ed episodica."
A differenza della memoria umana, che è spesso soggettiva e selettiva, la memoria AI è un'architettura tecnica: ovvero un archivio strutturato di informazioni all'interno di reti neurali o database esterni. La memoria persistente conserva fatti a lungo termine, come il titolo professionale di un utente, mentre la memoria episodica memorizza le interazioni recenti o le informazioni contestuali.
L'implementazione della memoria di OpenAI dà agli utenti una certa libertà, permettendo loro di rivedere ed eliminare ciò che viene memorizzato. Altre aziende, tra cui Anthropic e Google DeepMind, stanno perseguendo funzionalità simili. Nonostante le differenze nell'esecuzione, la direzione è condivisa: la memoria sta diventando una caratteristica fondamentale dell'AI di nuova generazione.
I sostenitori sostengono che questa funzionalità è fondamentale per portare l'AI oltre le risposte statiche e una tantum. Un assistente abilitato alla memoria può continuare le conversazioni nel tempo, seguire compiti irrisolti e adattare le risposte alle preferenze individuali. In casi d'uso reali, come il supporto clienti, il tutoraggio o l'assistenza sanitaria, questa continuità potrebbe portare a significativi progressi di efficacia.
IBM sta esplorando queste possibilità da una prospettiva aziendale. "Stiamo esplorando la memoria a lungo termine in modi che siano in linea con gli standard di sicurezza aziendali", ha affermato Das. "Il nostro lavoro sulla memoria persistente ed episodica si concentra sul fornire agli utenti chiarezza e controllo su ciò che viene conservato e su come si usa."
Tuttavia, non tutti sono convinti che questa strada sia priva di rischi. Vasant Dhar, professore presso la Stern School of Business della NYU ed esperto di governance dei dati, vede questa tendenza come parte di un pattern più ampio.
"È il Far West: le aziende si appropriano dei dati senza regole e gli utenti hanno poco controllo reale", spiega Dhar a IBM Think in un'intervista. Le caratteristiche della memoria, ha avvertito, aggravano i rischi esistenti legati alla sorveglianza e al consenso. "Se riesci a prevedere meglio, il modello diventa più prezioso. Quindi, in poche parole, ecco cosa sta succedendo."
Dhar fa riferimento alle passate ondate di personalizzazione su piattaforme come Facebook e Google, che si basavano sul monitoraggio del comportamento per perfezionare contenuti e pubblicità. Ma con AI, l'input dell'utente è più sfumato. Le conversazioni possono rivelare più dei clic e possono persistere più a lungo.
"Certo, la gente dovrebbe preoccuparsi", ha detto Dhar. "Ma cosa faranno? La disattiveranno? E anche in quel caso, come fai a sapere che è davvero disattivata?"
Le implicazioni vanno oltre il controllo dell'utente. Dhar avverte che anche la memoria può influenzare i modelli stessi. In alcune architetture, le interazioni con l'utente non vengono solo ricordate, ma vengono usate per riaddestrare o adattare il modello sottostante.
"In un certo senso, l'LLM stesso agisce come un sistema di memoria: i suoi pesi codificano la conoscenza accumulata, inclusi i potenziali modelli derivanti dalle interazioni con gli utenti," ha detto Dhar. "La sua memoria a lungo termine non riguarda solo i fatti; potrebbe includere informazioni su di te e su ciò che le hai detto."
Ciò solleva domande spinose: cosa si qualifica come dati di formazione? La memoria personale può rimanere isolata o potrebbe influenzare il comportamento più ampio del modello?
Das ha sottolineato che IBM tratta questa distinzione con attenzione. "Le aziende hanno bisogno di avere la certezza che informazioni proprietarie o personali non possano inavvertitamente trapelare nei sistemi pubblici", afferma. "Il design della nostra memoria riflette questa priorità."
Alcuni ricercatori stanno esplorando interfacce in cui la memoria è organizzata in blocchi leggibili e modificabili, come appunti digitali, dice Das. Altri stanno sviluppando sistemi più impliciti, dove la memoria è guidata dall'importanza o dalla frequenza di riferimento.
"Esistono compromessi tra trasparenza e carico cognitivo", afferma Das. "Una visibilità eccessiva sulla memoria potrebbe sopraffare gli utenti. Ma troppa poca mina la fiducia."
La memoria può anche influenzare il modo in cui l'AI ragiona. Con la memoria persistente, i sistemi potrebbero operare attraverso workflow a lungo termine o adattarsi più fluidamente alle esigenze evolutive degli utenti. Ciò potrebbe aprire porte in campi come la formazione, la terapia o l'assistenza cronica.
Tuttavia, gli esperti mettono in guardia dal ritenere che la memoria migliori intrinsecamente l'accuratezza o l'equità. Se un sistema ricorda male o se vengono mantenute interazioni distorte, questi problemi possono aggravarsi.
I regolatori stanno iniziando a rispondere. La legge sull'AI dell'UE include disposizioni per la trasparenza e i diritti degli utenti relativi alla data storage e alla memoria. Negli Stati Uniti, la FTC ha espresso preoccupazione per il modo in cui le aziende gestiscono i dati personali nei contesti di AI.
Gli osservatori affermano che molti utenti potrebbero non rendersi conto di cosa sta succedendo. "Stiamo entrando in una fase in cui le persone danno per scontato che l'AI lavori per loro, quando in realtà è lei a raccogliere informazioni da loro", afferma Dhar.
Nonostante queste preoccupazioni, molti nel settore vedono opportunità. "Si tratta di una prospettiva entusiasmante", afferma Das. “La chiave è rendere la memoria responsabile, spiegabile e allineata ai valori umani. Questa è la sfida che ci attende."
