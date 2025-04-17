Quando l'AI ricorda tutto

Tuttavia, non tutti sono convinti che questa strada sia priva di rischi. Vasant Dhar, professore presso la Stern School of Business della NYU ed esperto di governance dei dati, vede questa tendenza come parte di un pattern più ampio.

"È il Far West: le aziende si appropriano dei dati senza regole e gli utenti hanno poco controllo reale", spiega Dhar a IBM Think in un'intervista. Le caratteristiche della memoria, ha avvertito, aggravano i rischi esistenti legati alla sorveglianza e al consenso. "Se riesci a prevedere meglio, il modello diventa più prezioso. Quindi, in poche parole, ecco cosa sta succedendo."

Dhar fa riferimento alle passate ondate di personalizzazione su piattaforme come Facebook e Google, che si basavano sul monitoraggio del comportamento per perfezionare contenuti e pubblicità. Ma con AI, l'input dell'utente è più sfumato. Le conversazioni possono rivelare più dei clic e possono persistere più a lungo.

"Certo, la gente dovrebbe preoccuparsi", ha detto Dhar. "Ma cosa faranno? La disattiveranno? E anche in quel caso, come fai a sapere che è davvero disattivata?"

Le implicazioni vanno oltre il controllo dell'utente. Dhar avverte che anche la memoria può influenzare i modelli stessi. In alcune architetture, le interazioni con l'utente non vengono solo ricordate, ma vengono usate per riaddestrare o adattare il modello sottostante.

"In un certo senso, l'LLM stesso agisce come un sistema di memoria: i suoi pesi codificano la conoscenza accumulata, inclusi i potenziali modelli derivanti dalle interazioni con gli utenti," ha detto Dhar. "La sua memoria a lungo termine non riguarda solo i fatti; potrebbe includere informazioni su di te e su ciò che le hai detto."

Ciò solleva domande spinose: cosa si qualifica come dati di formazione? La memoria personale può rimanere isolata o potrebbe influenzare il comportamento più ampio del modello?