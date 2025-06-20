L'idea non è nata all'improvviso. È emersa lentamente, attraverso discussioni notturne su Slack e conversazioni nei corridoi, una silenziosa riconsiderazione del modo in cui ragionano le macchine. Da qualche parte tra il caos del prompting e le aspirazioni dell'automazione, ha preso forma un nuovo concetto. Potrebbe ridefinire non solo l'intelligenza artificiale, ma anche il software stesso.

La premessa è audace: e se smettessimo di trattare i grandi modelli linguistici come misteriosi chatbot e iniziassimo a considerarli come infrastrutture programmabili? IBM si riferisce a questa disciplina emergente come computing generativo, un termine e un framework sviluppati dai suoi ricercatori per definire un nuovo approccio al lavoro con i modelli AI. Si tratta di riprogettare come i modelli AI vengono integrati nei sistemi, non come Oracle ma come componenti controllati e modulari. Se avrà successo, potrebbe segnare una svolta per lo sviluppo dell'AI, la progettazione del software e la tecnologia aziendale.

David Cox, direttore di IBM Research, ha detto a IBM Think in un'intervista di aver coniato il termine calcolo generativo per descrivere il cambiamento che vede avvenire nello sviluppo dell'AI. Non è né un marchio né un prodotto. È un cambiamento, un movimento verso il trattamento dei grandi modelli linguistici non come partner di chat intelligenti, ma come elementi programmabili. Dimentica i trucchi di magia. Questa è ingegneria del software.

"Non è che gli LLM stiano sostituendo la programmazione", ha affermato. "Il fatto è che stanno diventando un nuovo tipo di programmazione primitiva."

Oggi, interagire con un modello linguistico di grandi dimensioni è spesso come evocare un oracolo capriccioso. Modifica leggermente una frase in un prompt e l'output cambia rotta. Scrivi un prompt lungo quanto un saggio e spera, prega, convinci. È un'opera d'arte, come lo è l'astrologia, sfuggente, interpretativa e talvolta profonda. Ma per banche, ospedali e governi il misticismo non è scalabile.

"Scrivi qualcosa e ottieni una risposta diversa a seconda di come la formuli", ha affermato Ruchir Puri, Chief Scientist di IBM Research, in un'intervista con IBM Think. "È come ai primi tempi della ricerca. Siamo ancora nell'epoca in cui una virgola può cambiare l'output. Non puoi gestire un'impresa in questo modo."

Puri descrive un mondo in cui le imprese lottano non solo con allucinazioni , ma anche con la mancanza di affidabilità nel modo in cui i modelli gestiscono gli edge. "Si parla molto di allucinazioni", ha detto, "ma il problema più profondo è che non è garantito che i modelli seguano le istruzioni. Se cambi una parola in un prompt, non sai cosa otterrai." Questo, sosteneva, è l'antitesi dell'ingegneria.