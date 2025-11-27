Analogamente alle convenzioni di codifica, anche la documentazione del codice deve seguire uno stile e una struttura coerenti. Attenersi a esse può essere una sfida, soprattutto per grandi repository enterprise e open-source con più contributori.

Come gli strumenti di revisione del codice AI che verificano qualità, funzionalità e stile, gli strumenti di documentazione del codice AI possono valutare l'intera documentazione e implementare automaticamente i cambiamenti necessari di stile e struttura. Molti di questi strumenti di AI seguono anche standard di documentazione a seconda del linguaggio di programmazione, come Javadoc per Java, JSDoc per JavaScript e markdown per Python e altri.

Consiglio principale: crea modelli che definiscano linee guida di stile e struttura per la documentazione del codice, poi addestra o metti a punto lo strumento AI che scelti su quei template. Considera di addestrare o perfezionare il tuo generatore di documentazione non solo sull'intero codice base, ma anche su altre knowledge base di alto livello o documentazione tecnica (inclusi diagrammi architettonici, diagrammi di flusso di design e documenti di requisiti di prodotto) per aggiungere ulteriore contesto e migliorare la qualità della documentazione.