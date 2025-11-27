La documentazione del codice è una parte fondamentale del processo di sviluppo del software . Ma per molti sviluppatori di software, documentare il codice può essere un'attività che richiede molto tempo e spesso sottrae il loro scopo principale di scrivere il codice.
È qui che entra in gioco l'intelligenza artificiale. Gli strumenti basati sull'AI generativa impiegano modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) per rendere più efficiente la creazione e la gestione della documentazione. Gli LLM di codice sono stati addestrati o affinati su set di dati di codifica, analizzando sintassi, struttura e semantica del codice sorgente. In base ai modelli che raccolgono, i modelli AI generano documentazione di basso livello come commenti di codice in linea che spiegano righe o blocchi di codice e stringhe di documentazione, o docstring, che descrivono una particolare classe, funzione, metodo o modulo.
Ecco come gli strumenti di AI possono trarre vantaggio dai workflow di documentazione, con alcuni consigli extra per aiutare i team di ingegneria del software a ottenere il massimo dall'AI per documentare il codice.
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Il report 2025 State of AI-assisted Software Development del programma di ricerca DORA di Google Cloud ha rilevato che il 64% dei professionisti dello sviluppo software intervistati utilizza l'AI per scrivere la documentazione.1
L'automazione può far risparmiare tempo e fatica agli sviluppatori, consentendo loro di concentrarsi maggiormente sull'ideazione di algoritmi, sulla formulazione della logica e sulla risoluzione dei problemi. Inoltre, assistenti di codifica come Gemini Code Assist, GitHub Copilot e Tabnine possono essere collegati direttamente a ambienti di sviluppo integrati (IDE) e spazi di lavoro popolari come Eclipse, IDE JetBrains e Visual Studio Code. I programmatori rimangono "aggiornati" mentre programmano, con assistenti AI che consigliano commenti e docstring in linea sensibili al contesto in tempo reale.
Consiglio principale: la documentazione generata dall'AI richiede comunque l'esperienza di un programmatore umano per colmare i dettagli mancanti, soprattutto quando si tratta di logica avanzata, algoritmi complessi o casi limite. L'occhio di un programmatore è essenziale anche per individuare eventuali spiegazioni di codice non necessarie, commenti ridondanti e suggerimenti troppo generici che ingombrano il codice.
La documentazione del codice viene spesso trascurata, soprattutto quando problemi di elevata gravità o priorità diventano più urgenti. Ciò può comportare una documentazione non sincronizzata con lo stato attuale del repository (detto anche repo). Le informazioni obsolete possono ostacolare la manutenzione futura del codice e l'ottimizzazione delle prestazioni e rallentare l'onboarding di nuovi membri del team.
Gli assistenti AI possono aiutare a ridurre la discrepanza, riflettendo tempestivamente le modifiche al codice nella documentazione. Piattaforme come Mintlify, ad esempio, dispongono di un agente AI che aggiorna la documentazione pertinente in base a un link di pull request per l'integrazione delle modifiche alle caratteristiche.
L'aggiornamento della documentazione del codice è un caso d'uso in crescita per i team di sviluppo software. Secondo il Developer Survey 2025 di Stack Overflow, quasi un quarto (24,8%) degli sviluppatori utilizza principalmente l'AI e più di un quarto (27,3%) la utilizza parzialmente per creare o mantenere la documentazione. 2
Consiglio principale: fai fare un passo in più agli aggiornamenti incorporando la documentazione del codice AI nella tua pipeline di integrazione continua/distribuzione continua (CI/CD). Assicurati di verificare la compatibilità con il tuo stack tecnologico esistente e con l'ecosistema software più ampio. Ad esempio, la piattaforma GitBook offre la sincronizzazione della documentazione con sistemi di controllo delle versioni basati su Git come GitHub e GitLab.
Analogamente alle convenzioni di codifica, anche la documentazione del codice deve seguire uno stile e una struttura coerenti. Attenersi a esse può essere una sfida, soprattutto per grandi repository enterprise e open-source con più contributori.
Come gli strumenti di revisione del codice AI che verificano qualità, funzionalità e stile, gli strumenti di documentazione del codice AI possono valutare l'intera documentazione e implementare automaticamente i cambiamenti necessari di stile e struttura. Molti di questi strumenti di AI seguono anche standard di documentazione a seconda del linguaggio di programmazione, come Javadoc per Java, JSDoc per JavaScript e markdown per Python e altri.
Consiglio principale: crea modelli che definiscano linee guida di stile e struttura per la documentazione del codice, poi addestra o metti a punto lo strumento AI che scelti su quei template. Considera di addestrare o perfezionare il tuo generatore di documentazione non solo sull'intero codice base, ma anche su altre knowledge base di alto livello o documentazione tecnica (inclusi diagrammi architettonici, diagrammi di flusso di design e documenti di requisiti di prodotto) per aggiungere ulteriore contesto e migliorare la qualità della documentazione.
La documentazione del codice comprende anche tipi esterni, che sono tipicamente rivolti al cliente e pensati per sviluppatori e utenti esterni all'azienda. Ad esempio, la documentazione di application programming interface (API) delinea le classi, le funzioni, i metodi e i moduli disponibili delle API pubbliche di un progetto software.
I generatori di documentazione possono produrre documentazione API in vari formati, tra cui HTML, PDF e XML, in risposta a prompt in linguaggio naturale. Questi strumenti basati sull'AI valutano file di codice per generare descrizioni degli endpoint, strutture di parametri di richiesta e schemi di risposta, oltre a fornire informazioni dettagliate sui requisiti di autenticazione e sui codici di errore.
Consiglio principale: la documentazione API generata dall'AI dovrà essere esaminata da un programmatore umano. Verifica l'output per assicurarti che sia accurato, completo e di alta qualità.
Modernizzare il codice legacy può essere una sfida e quindi richiede un piano meticoloso. Il primo passo consiste nel comprendere l'intera base di codice esaminando qualsiasi documentazione disponibile. Tuttavia, i sistemi legacy di solito mancano di documentazione sufficiente, quindi spetta agli sviluppatori acquisire una conoscenza adeguata del sistema.
Assistenti di codifica basati sull'AI come IBM Bob possono aiutare il processo di modernizzazione . Sono stati addestrati su diversi linguaggi di programmazione (compresi quelli più vecchi) dotandoli della capacità di analizzare una base di codice, mappare le dipendenze e generare documentazione di codice chiara. Gli sviluppatori possono quindi utilizzare la documentazione generata dall'AI per debuggare il codice legacy e guidare il loro approccio di modernizzazione, sia che si tratti di rifattorizzazione, migrazione o riscrittura del codice.
Un consiglio: inizia con calma per evitare di sentirti sopraffatto. Dividi la base di codice in moduli più piccoli e gestibili e documentane uno alla volta. Scegli un componente fondamentale o critico, poi scendi lungo la catena di documentazione verso aree meno cruciali o minori.
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1. How are developers using AI? Inside our 2025 DORA report, Google, 23 settembre 2025
2. Developer Survey, Stack Overflow, 2025