Come Blue Pearl ha modernizzato una base di codice obsoleta e risolto un livello di sicurezza rischioso con IBM Bob

La piattaforma è stata inoltre riprogettata in servizi disaccoppiati con interfacce più definite, migliorando la testabilità e riducendo l'impatto delle modifiche future

Sicurezza e architettura operativa facevano parte della stessa trasformazione. Blue Pearl ha rafforzato la logica di autenticazione e autorizzazione, ha standardizzato la convalida e la sanificazione degli input, ha mappato i flussi di dati sensibili e ha introdotto la registrazione strutturata, gli hook di tracciamento distribuiti e gli endpoint di controllo dello stato di salute.

Bob ha anche segnalato inoltre la mancanza di observability come un rischio architettonico. Ha consigliato una registrazione JSON strutturata oltre i boundary con Logstash Logback Encoder. Bob ha consigliato inoltre il tracciamento distribuito con il tracciamento micrometrico e il ponte OpenTelemetry ai punti di ingresso e uscita HTTP, chiamate di servizio in uscita e livello database. Sono stati aggiunti intervalli manuali nella logica di business laddove necessario.

La modernizzazione ha introdotto la registrazione strutturata e il tracciamento distribuito end-to-end su tutti i servizi, sostituendo le ricerche manuali dei log con la visibilità completa delle tracce in pochi secondi. Questa soluzione ha inoltre migliorato la risoluzione dei bug, la fiducia nella distribuzione e la base della piattaforma per i futuri workload AI e cloud-native.

La base di codice modernizzata ha superato la scansione di Semgrep, Snyk e SonarQube al primo tentativo. Dal lato della consegna, uno sviluppatore senior ha esaminato ogni raccomandazione generata da Bob prima dell'implementazione, quindi l'ha validata tramite l'integration testing Jest e gli UAT interni. L'applicazione è stata distribuita su AWS e ha superato il relativo processo di implementazione senza alcun problema. Le raccomandazioni di Bob hanno influenzato anche i miglioramenti relativi all'hosting e al CI/CD.