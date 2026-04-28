Come Blue Pearl ha modernizzato una base di codice obsoleta e risolto un livello di sicurezza rischioso con IBM Bob

L'IDE di IBM ha compresso una modernizzazione dell'app durata un mese in un progetto di tre giorni. Questo processo ha ridotto 127 chiamate API e ha permesso a questa consulenza IT di costruire un'applicazione aggiornata e notevolmente semplificata. Successivamente, l'applicazione è stata distribuita a oltre 30.000 utenti in tempi record.
Nota del redattore: IBM Bob è ora disponibile a livello generale. Questo post è il primo di una breve serie di storie di clienti che approfondiscono il modo in cui l'assistente allo sviluppo AI di IBM ha contribuito a modernizzare le basi di codice legacy, creare nuova documentazione, garantire la conformità e suggerire aggiornamenti di sicurezza critici.
Per molti sviluppatori, l'idea di modernizzare un'applicazione Java 11 rivolta ai client in Java 21 li riempie di un senso di timore. Con altre sfide come API obsolete, dipendenze superate con vulnerabilità di sicurezza note e codice non testato, la prospettiva di modernizzare diventa scoraggiante.
Per Blue Pearl, una società di consulenza IT sudafricana e partner IBM, questo lavoro è rimasto nel backlog di sviluppo per anni. Blue App è la piattaforma di punta di Blue Pearl per la ricerca dei talenti, che mette in contatto circa 26.000 consulenti e freelance con clienti enterprise che includono grandi istituzioni finanziarie, aziende di tecnologia globali e società di consulenza leader.
Un approccio tradizionale alla modernizzazione dell'applicazione avrebbe richiesto più di 30 giorni di impegno dedicato da parte degli sviluppatori e avrebbe introdotto un significativo rischio di regressione. Questi fattori erano inaccettabili date le tempistiche dei clienti e la capacità di sprint del team Blue Pearl. L'azienda si è rivolta a IBM Bob, l'ambiente di sviluppo integrato (IDE) di IBM, con l'obiettivo di accelerare la modernizzazione.
I risultati sono stati impressionanti: la piattaforma è stata modernizzata in tre giorni. Bob ha contribuito a risolvere 127 chiamate API obsolete (all'interno del codice e verso fornitori esterni) e a stabilire una copertura di test del 92% (da zero test). Bob ha inoltre contribuito a rilasciare la piattaforma modernizzata in produzione senza problemi di implementazione.
Il compito era semplice ma complesso allo stesso tempo: modernizzare una piattaforma Java ampiamente utilizzata senza interrompere i workflow da cui dipendono clienti e candidati. La vera sfida è derivata dal sistema legacy del 2020, che nel tempo ha accumulato debito tecnico in ogni componente dello stack.
Questo debito includeva chiamate API obsolete, più di 50 dipendenze obsolete, diverse Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) e nessuna copertura formale dei test automatizzati. Ancora più importante, includeva un design infrastrutturale che non corrispondeva più ai requisiti di scala e affidabilità della piattaforma. Il codice era caotico.
Il valore fornito da IBM Bob non si limitava alla generazione di codice. Ha fornito a Blue Pearl un modo per comprimere le fasi di scoperta, pianificazione e trasformazione dello sviluppo in un unico workflow governato.
Il vecchio codice era disordinato e inutilmente complesso, con un eccesso di chiamate API e livelli di sicurezza ormai superati. Bob ha rapidamente smascherato quei problemi, poi ha abbinato quell'analisi a linee guida di modernizzazione che hanno fatto sentire l'applicazione risultante meno una vecchia web app e più una piattaforma più fluida e moderna.
Il team di Blue Pearl ha impiegato circa tre ore per creare un prompt dettagliato. Ha fornito diagrammi dell'architettura a Bob, informazioni sui workflow AWS, definizioni degli endpoint, dipendenze tra servizi, mappe dei flussi di dati e descrizioni dettagliate di come clienti e consulenti utilizzavano l'applicazione. Questa impostazione contestuale iniziale includeva gli input di clienti e freelance su ciò che volevano dalla piattaforma. Questo assetto disciplinato ha avuto un ruolo significativo nella qualità della produzione.
Da lì, Bob ha prodotto una mappa di dipendenza attraverso il codice Java, ha fatto emergere chiamate API obsolete, ha evidenziato librerie altrettanto obsolete e ha messo in luce punti di integrazione mai formalmente documentati. Il team Blue Pearl ha accettato le raccomandazioni di Bob e ha dato il via libera per modernizzare sia il codice che l'architettura:
La piattaforma è stata inoltre riprogettata in servizi disaccoppiati con interfacce più definite, migliorando la testabilità e riducendo l'impatto delle modifiche future
Sicurezza e architettura operativa facevano parte della stessa trasformazione. Blue Pearl ha rafforzato la logica di autenticazione e autorizzazione, ha standardizzato la convalida e la sanificazione degli input, ha mappato i flussi di dati sensibili e ha introdotto la registrazione strutturata, gli hook di tracciamento distribuiti e gli endpoint di controllo dello stato di salute.
Bob ha anche segnalato inoltre la mancanza di observability come un rischio architettonico. Ha consigliato una registrazione JSON strutturata oltre i boundary con Logstash Logback Encoder. Bob ha consigliato inoltre il tracciamento distribuito con il tracciamento micrometrico e il ponte OpenTelemetry ai punti di ingresso e uscita HTTP, chiamate di servizio in uscita e livello database. Sono stati aggiunti intervalli manuali nella logica di business laddove necessario.
La modernizzazione ha introdotto la registrazione strutturata e il tracciamento distribuito end-to-end su tutti i servizi, sostituendo le ricerche manuali dei log con la visibilità completa delle tracce in pochi secondi. Questa soluzione ha inoltre migliorato la risoluzione dei bug, la fiducia nella distribuzione e la base della piattaforma per i futuri workload AI e cloud-native.
La base di codice modernizzata ha superato la scansione di Semgrep, Snyk e SonarQube al primo tentativo. Dal lato della consegna, uno sviluppatore senior ha esaminato ogni raccomandazione generata da Bob prima dell'implementazione, quindi l'ha validata tramite l'integration testing Jest e gli UAT interni. L'applicazione è stata distribuita su AWS e ha superato il relativo processo di implementazione senza alcun problema. Le raccomandazioni di Bob hanno influenzato anche i miglioramenti relativi all'hosting e al CI/CD.
Il risultato principale è la velocità: tre giorni invece di oltre 30 giorni per sviluppatori o una consegna più veloce di circa il 90%, per raggiungere una versione Java aggiornata. Ma il risultato più importante è che la Blue App è emersa con una solida base tecnica per il prodotto di punta.
Blue Pearl riporta:
L'ottimizzazione delle macchine virtuali (JVM) ha inoltre portato a un guadagno stimato del 15% delle prestazioni.
Questa combinazione cambia la storia del TCO. Una consegna più rapida è utile, ma una consegna più rapida con architettura documentata, test formali, boundary più chiari e una migliore observability riduce i costi di gestione a lungo termine.
La mappatura delle dipendenze, da sola, sembra aver fatto crollare in poche ore ciò che altrimenti avrebbe richiesto diversi sprint di sviluppo. La baseline di test automatizzata consente di convalidare continuamente le correzioni e le caratteristiche future, anziché affidarsi alla verifica manuale. Il livello di observability offre ai team operativi una visibilità che prima non avevano.
In termini pratici, lo sforzo ingegneristico può passare dall'archeologia del codice e dall'ansia di regressione verso un lavoro a livello di prodotto che gli utenti notano.
L'impatto sul cliente finale è anch'esso concreto. Blue App viene utilizzata per aiutare le organizzazioni a trovare talenti filtrando competenze, certificazioni ed esperienze, quindi facendo emergere le migliori corrispondenze dal database dei consulenti. Successivamente all'implementazione, non ci sono state lamentele da parte dei clienti né problemi, mentre il lavoro attuale si è già concentrato sui miglioramenti dell'interfaccia utente e sulle funzionalità aggiunte piuttosto che sulla pulizia del backend.
Nel progetto di Blue Pearl, IBM Bob non ha sostituito il giudizio ingegneristico. Il modello di successo è stato il contesto per primo, Bob per secondo e la convalida dello sviluppatore senior per terzo. Questo modello è utile per i manager tecnici di prodotto e i leader ingegneristici perché considera l'assistenza alla codifica AI come un fattore di accelerazione per l'analisi dell'architettura, la pianificazione della modernizzazione, la trasformazione del codice e la generazione dei test. Inoltre, questo processo garantisce la responsabilità degli ingegneri esperti.
Blue Pearl ritiene che la modernizzazione di Java sia la prima di una serie crescente di opportunità guidate da Bob.
E soprattutto, Blue App è ora più facile da scalare. I servizi sono meno strettamente accoppiati, l'albero delle dipendenze è modernizzato, la suite fornisce una rete di sicurezza per la regressione e lo strato di observability offre ai team di produzione un insight nel comportamento di tempo di esecuzione. L'eliminazione del debito tecnico consente agli sviluppatori di ampliare il prodotto senza preoccuparsi di rompere qualcosa nel processo.
Utilizzando IBM Bob sia come acceleratore di modernizzazione sia come partner di programmazione affidabile, Blue Pearl ha trasformato un rischioso aggiornamento Java di un mese in una distribuzione di produzione di tre giorni su una piattaforma su cui quasi 30.000 clienti già contavano. Il risultato è stato un'applicazione più sicura, più testabile e più scalabile per gli ingegneri che la mantengono. Inoltre, ha portato a un'esperienza più affidabile per i clienti e gli utenti finali che vi fanno affidamento ogni giorno.
Per ulteriori informazioni su IBM Bob, leggi il blog di annuncio ed esplora la versione di prova gratuita per scoprire come gli sviluppatori possono iniziare a creare codice di qualità più velocemente.