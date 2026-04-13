La maggior parte dei repository Git non è progettata per supportare un workflow a stack, ma alcuni strumenti astraggono la complessità della sincronizzazione delle pull request in stack e della gestione dei conflitti di merge. Questi strumenti includono la piattaforma Graphite, che ha una CLI e un'estensione per VS Code di Microsoft per le PR in stack e un'interfaccia web per gestirle; il sistema di gestione del codice sorgente Sapling di Meta; e la CLI open source ghstack per l'invio di differenze impilate a GitHub come pull request separate.