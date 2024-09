IBM Engineering Integration Hub collega le funzionalità IBM ELM a strumenti di terze parti. Queste connessioni sono scalabili e basate su standard aperti, ti aiutano a ottenere più valore dal tuo ambiente di distribuzione del software unificandolo attraverso una serie diversificata di strumenti per il ciclo di vita. Utilizza una dashboard ELM per raccogliere metriche semplici (come la copertura dei requisiti di test e il tempo medio per risolvere i difetti) mentre lavora con ambienti di strumenti ELM eterogenei.