La piattaforma di sicurezza del codice GitGuardian analizza i repository Git, le pipeline CI/CD, le immagini Docker e i sistemi di collaborazione come Confluence, Jira e Slack. Gli sviluppatori possono impostare hook pre-commit e integrare la scansione negli IDE oppure utilizzare l'interfaccia a riga di comando di GitGuardian.

Il motore di rilevamento dei segreti di GitGuardian è costituito da due tipi di rilevatori di pattern-matching: rilevatori specifici dedicati alla ricerca di particolari tipi di segreti, che portano a un richiamo e una precisione elevati, e rilevatori generici invece di rilevatori specifici. Vari modelli di machine learning aggiungono anche funzionalità preziose, come filtrare i segreti che probabilmente sono falsi positivi e valutare il contesto attorno a un segreto generico per assegnargli una categoria e un provider appropriati.

Altre caratteristiche basate sul machine learning includono un raggruppamento di incidenti simile che raggruppa i segreti condividendo somiglianze contestuali e punteggi di rischio che utilizza XGBoost (eXtreme Gradient Boosting), un insieme di alberi decisionali che apprendono dagli errori reciproci, per classificare i segreti in base a più segnali di rischio.