Che cos'è la gestione dei segreti?

Le organizzazioni di oggi automatizzano molti processi aziendali e flussi di lavoro chiave utilizzando strumenti come Robotic Process Automation (RPA) e, più di recente, agenti e assistenti AI. Proprio come gli utenti umani, queste entità non umane hanno bisogno di credenziali, spesso chiamate "segreti", per accedere alle risorse organizzative.

Gli utenti non umani spesso richiedono privilegi elevati per completare le loro attività. Un processo di backup automatico, ad esempio, potrebbe avere accesso a file riservati e impostazioni di sistema.

Questi account privilegiati non umani sono bersagli di alto valore per gli hacker, che possono abusare dei loro diritti di accesso per rubare dati e danneggiare sistemi critici eludendo il rilevamento. In effetti, l'hijacking di account validi è oggi il vettore di attacco informatico più comune, secondo l'IBM X-Force Threat Intelligence Index. Questi attacchi rappresentano il 30% di tutti gli incidenti a cui X-Force ha risposto di recente.

I sistemi e i processi di gestione dei segreti consentono alle organizzazioni di creare, controllare e proteggere i segreti utilizzati dalle entità non umane per accedere alle risorse IT. Utilizzando strumenti di gestione dei segreti per gestire e proteggere le credenziali non umane durante l'intero ciclo di vita end-to-end, le organizzazioni possono semplificare i workflow automatizzati prevenendo violazioni dei dati, manomissioni, furti e altri accessi non autorizzati.