Che cos'è il refactoring del codice tramite AI?

Alcuni esempi popolari di LLM di codice utilizzabili per il refactoring includono CodeGemma di Google, Code Llama di Meta e Codestral di Mistral. I modelli di codice open-source includono DeepSeek Coder e Qwen3-Coder. Altri LLM che non sono pensati esclusivamente per la programmazione, ma sono stati addestrati e ottimizzati per la codifica includono le ultime versioni di Claude Sonnet e Opus di Anthropic, Gemini di Google e GPT di OpenAI.

I team di sviluppo potrebbero considerare di ottimizzare questi LLM sulle proprie codebase, permettendo ai modelli di generare suggerimenti di refactoring personalizzati. Tuttavia, i team devono anche verificare con i fornitori di modelli per assicurarsi che qualsiasi dato sensibile o codice proprietario rimanga privato e sicuro.