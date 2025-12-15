6 modi per migliorare la produttività degli sviluppatori con l'AI e non solo

Tuttavia, la produttività dell'ingegneria del software non si limita alla velocità e all'efficienza. Include anche l'efficacia, la qualità del codice e l'esperienza dello sviluppatore. In alcune di queste aree, l'AI può essere un ostacolo più che un aiuto.

Uno studio condotto dall'organizzazione di ricerca METR ha rilevato che gli strumenti di AI potrebbero in alcuni casi rallentare gli sviluppatori. Gli intervistati hanno riportato alcuni fattori che potrebbero spiegare la riduzione della velocità, tra cui strumenti di AI che hanno prestazioni peggiori in ambienti di sviluppo grandi e complessi e la mancanza di contesto o conoscenze tacite fondamentali da parte degli strumenti stessi.

Il sondaggio sugli sviluppatori 2025 di Stack Overflow ha rivelato risultati simili. Gli intervistati hanno citato il fatto di avere a che fare con soluzioni "quasi giuste ma non del tutto" come la loro principale frustrazione quando si tratta di strumenti di AI, seguita dal lungo processo di debug delle righe di codice generate dall'AI. Gli sviluppatori intervistati hanno anche detto che si rivolgerebbero comunque a un'altra persona per ricevere aiuto quando non si fidano delle risposte dell'AI, hanno preoccupazioni etiche o di sicurezza riguardo al codice, vogliono imparare best practice o quando sono bloccati e non riescono a spiegare il problema.

Questo rende il tocco umano ancora più prezioso per formare sviluppatori altamente performanti e produttivi. L'AI sta diventando uno strumento indispensabile per lo sviluppo software, ma non è una bacchetta magica. Per essere efficace, lo sviluppo software richiede ancora l'input degli esseri umani. Ecco sei modi per aumentare la produttività degli sviluppatori software con l'AI e non solo.