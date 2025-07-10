Che cos'è l'automazione IT?

Consente alle aziende di creare e implementare workflow di automazione che riducono il tempo impiegato dai lavoratori umani per completare le attività manuali. L'automazione IT è una componente integrante della moderna strategia IT e delle iniziative di trasformazione digitale.

La gestione e il coordinamento di data center geograficamente dispersi e delle architetture hybrid cloud è un carico di lavoro monumentale. Questi ambienti spesso includono reti virtualizzate, applicazioni di microservizi, requisiti di sicurezza in continua evoluzione, cicli continui di distribuzione di software e altri componenti caratteristici delle moderne reti informatiche. Inoltre, le aspettative dei clienti sono altrettanto eccezionali, poiché al giorno d'oggi la norma sono connessioni veloci e tempi di inattività ridotti al'osso. L'automazione dell'IT aiuta le aziende a gestire queste sfide.

Il software di automazione offre alle aziende l'agilità e la flessibilità necessarie per scalare e allocare le risorse in base alla domanda in tempo reale, una parte importante del raggiungimento degli obiettivi di costi e prestazioni. Ad esempio, gli sviluppatori possono utilizzare gli script di automazione per fornire automaticamente risorse, configurare e gestire reti e servizi cloud, applicare la sicurezza e accelerare il processo e la fornitura di servizi DevOps.

Con soluzioni di automazione IT moderne, i team possono utilizzare un'unica piattaforma per supervisionare e semplificare i workflow, i lavori e i processi in batch (come la configurazione di rete, il provisioning degli utenti e la gestione delle patch).

Queste soluzioni consentono al personale IT senior di dedicare le proprie competenze a progetti più strategici, anziché perdere tempo a testare script per workflow di routine. Le aziende possono persino utilizzare l'automazione IT, e la maggiore larghezza di banda che essa offre ai professionisti IT, per esplorare l'impatto delle nuove tecnologie, come l'AI generativa e il quantum computing.

In molte applicazioni diverse, l'automazione IT può aiutare le aziende a scalare più rapidamente, con meno errori, e a fornire servizi con maggiore velocità e sicurezza.