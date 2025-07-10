Che cos'è l'automazione IT?

L'automazione dell'IT consiste nell'uso di software per completare attività e processi ripetibili, con un intervento umano minimo o nullo.
Consente alle aziende di creare e implementare workflow di automazione che riducono il tempo impiegato dai lavoratori umani per completare le attività manuali. L'automazione IT è una componente integrante della moderna strategia IT e delle iniziative di trasformazione digitale.
La gestione e il coordinamento di data center geograficamente dispersi e delle architetture hybrid cloud è un carico di lavoro monumentale. Questi ambienti spesso includono reti virtualizzate, applicazioni di microservizi, requisiti di sicurezza in continua evoluzione, cicli continui di distribuzione di software e altri componenti caratteristici delle moderne reti informatiche. Inoltre, le aspettative dei clienti sono altrettanto eccezionali, poiché al giorno d'oggi la norma sono connessioni veloci e tempi di inattività ridotti al'osso. L'automazione dell'IT aiuta le aziende a gestire queste sfide.
Il software di automazione offre alle aziende l'agilità e la flessibilità necessarie per scalare e allocare le risorse in base alla domanda in tempo reale, una parte importante del raggiungimento degli obiettivi di costi e prestazioni. Ad esempio, gli sviluppatori possono utilizzare gli script di automazione per fornire automaticamente risorse, configurare e gestire reti e servizi cloud, applicare la sicurezza e accelerare il processo e la fornitura di servizi DevOps.
Con soluzioni di automazione IT moderne, i team possono utilizzare un'unica piattaforma per supervisionare e semplificare i workflow, i lavori e i processi in batch (come la configurazione di rete, il provisioning degli utenti e la gestione delle patch).
Queste soluzioni consentono al personale IT senior di dedicare le proprie competenze a progetti più strategici, anziché perdere tempo a testare script per workflow di routine. Le aziende possono persino utilizzare l'automazione IT, e la maggiore larghezza di banda che essa offre ai professionisti IT, per esplorare l'impatto delle nuove tecnologie, come l'AI generativa e il quantum computing.
In molte applicazioni diverse, l'automazione IT può aiutare le aziende a scalare più rapidamente, con meno errori, e a fornire servizi con maggiore velocità e sicurezza.
Fondamentalmente, l'automazione IT prevede l'esecuzione di script che definiscono ed eseguono una sequenza di azioni specifiche. Queste azioni possono essere attivate manualmente, in base a una pianificazione prestabilita o da eventi specifici (aggiornamento di un database in base a un determinato evento, ad esempio). Se un processo è complesso, i team IT possono combinare più script in una serie per creare un workflow di automazione più complesso.
Gli strumenti di automazione IT di livello aziendale possono automatizzare una serie di attività, dal provisioning del cloud e dalla distribuzione delle applicazioni all'automazione del workflow e alla gestione dei progetti.
Ipotizziamo che un'azienda assuma un nuovo dipendente. Quando i dati del nuovo dipendente vengono inserite nel database dell'azienda, le caratteristiche di provisioning automatico possono configurare gli account utente, concedere l'accesso alle piattaforme, alle applicazioni e ai dati SaaS appropriati e avviare i meccanismi di inserimento in azienda.
L'automazione è ancora più avanzata se potenziata con intelligenza artificiale (AI) e il machine learning (ML), come nel caso di AIOps. Le caratteristiche di AI e ML consentono un'automazione intelligente, in cui gli algoritmi analizzano dati strutturati e non strutturati per aiutare gli strumenti di automazione a valutare, apprendere e ottimizzare i workflow.
Ad esempio, i modelli AI possono analizzare il comportamento degli utenti e i modelli di traffico di rete per identificare potenziali minacce informatiche. Se il modello rileva una minaccia, la piattaforma di automazione avvia i protocolli di sicurezza necessari, tra cui isolamento delle minacce, data backup e processi di avviso.
L'automazione IT comprende in genere quattro fasi chiave:
Qualsiasi attività IT ripetibile è una valida candidata per l'automazione parziale o totale. L'automazione di queste attività consente alle aziende di mantenere le operazioni più rapide, coerenti ed efficienti in tutti i casi d'uso, tecnologie e ambienti (inclusi container, ambienti cloud e di edge computing, pipeline DevOps e pratiche di sicurezza).
Le applicazioni comuni dell'automazione dell'IT includono:
La gestione della configurazione è un processo di ingegneria dei sistemi che aiuta le aziende a mantenere la qualità delle prestazioni e la funzionalità di un prodotto, sistema o altro asset IT durante il suo intero ciclo di vita. Le pratiche di gestione della configurazione consentono agli amministratori di sistema di tenere traccia dello stato degli asset (come i sistemi informatici, i server e le applicazioni) in modo che i team possano identificare rapidamente i problemi, gestire efficacemente il controllo delle modifiche e prevenire la deriva della configurazione e i tempi di inattività non necessari.
Le aziende utilizzano strumenti di gestione della configurazione per stabilire e mantenere le impostazioni in ambienti informatici, dispositivi, workflow e altro ancora. L'automazione dei processi di configurazione consente ai team IT di distribuire, aggiornare e ritirare rapidamente i componenti dell'infrastruttura e migliorare la sicurezza e le prestazioni del sistema.
Per "provisioning" si intende il processo di configurazione dell'infrastruttura IT, comprendente hardware, reti, macchine virtuali e altre risorse, e la messa a disposizione di risorse e dati a sistemi e utenti. Il provisioning delle risorse è invece più specifico e si riferisce all'allocazione e alla configurazione delle risorse (come CPU e storage) di cui un'applicazione o un servizio hanno bisogno per funzionare.
Sia i processi di provisioning dell'infrastruttura che delle risorse possono essere migliorati attraverso l'automazione. Con il provisioning automatizzato, le organizzazioni possono codificare le configurazioni dell'infrastruttura e delle risorse e stabilire workflow ripetibili, rendendo il processo di provisioning più veloce, accurato e flessibile.
Infrastructure as Code (IaC) è un ottimo esempio di provisioning automatico. Esso utilizza un linguaggio di codifica descrittiva di alto livello per automatizzare il provisioning dell'infrastruttura IT, in modo che gli sviluppatori non debbano procurarsi e gestire manualmente i componenti dell'infrastruttura ogni volta che desiderano sviluppare, testare o implementare un'applicazione.
L'automazione di rete è un processo che automatizza la configurazione, la gestione, i collaudi, la distribuzione e il funzionamento di reti e dispositivi di rete fisici e virtuali. Riduce la quantità di risorse che gli sviluppatori impiegano per gestire e approvvigionare le reti informatiche.
Gli strumenti di automazione possono eseguire processi quali la configurazione della rete e i collaudi, il provisioning delle risorse, il bilanciamento del carico e la distribuzione, che aiutano i team IT a mantenere un servizio omogeneo e a implementare aggiornamenti e distribuzioni più rapidamente.
Molte aziende utilizzano architetture cloud ibride, che includono data center locali e ambienti cloud pubblici e privati. Il cloud computing è in grado di offrire un livello maggiore di gestione, orchestrazione e portabilità delle applicazioni, ma per massimizzare il suo valore spesso sono necessari strumenti di automazione capaci di scegliere l'ambiente ottimale per ciascun carico di lavoro.
Oggi, il 77% delle aziende utilizza architetture IT ibride e ha bisogno di strumenti di orchestrazione che funzionino in ogni ambiente.2 I servizi di automazione cloud aiutano i team a spostare e orchestrare workload tra gli ambienti in modo rapido (in alcuni casi in tempo reale) e con precisione.
Orchestrazione consente la gestione coordinata di più processi di automazione, aggregandoli in workflow end-to-end. L'automazione dell'orchestrazione aiuta a garantire che ogni attività inneschi correttamente quella successiva, riducendo la necessità di interventi manuali e consentendo operazioni completamente automatizzate.
Sia che le aziende utilizzino pipeline di integrazione e distribuzione continua (CI/CD) o approcci più tradizionali, lo sviluppo moderno del software dipende da un'automazione affidabile. L'automazione della distribuzione consente agli sviluppatori di integrare, testare e implementare automaticamente modifiche al codice, creando cicli di feedback rapidi e velocizzando le release.
I processi di implementazione automatizzati sono particolarmente importanti durante le fasi di test e lancio del prodotto. Tuttavia, i test automatici del codice e delle prestazioni durante tutto il ciclo di vita dello sviluppo possono aiutare i team DevOps a migliorare in modo proattivo la qualità del codice e a identificare tempestivamente i problemi.
La migrazione IT, che include la migrazione al cloud, la migrazione dei dati, la migrazione delle applicazioni, la migrazione del sistema operativo e la migrazione delle macchine virtuali (VM), è il processo di spostamento di dati e software tra diversi sistemi.
I progetti di migrazione possono essere complicati, perché i piani di migrazione sono in genere personalizzati in base a specifiche esigenze organizzative. L'automazione dei processi di migrazione può aiutare a semplificare e accelerare questi progetti.
La sincronizzazione automatica dei dati, il processo di aggiornamento automatico e continuo dei record di dati per garantire l'uniformità tra i sistemi e i dispositivi di rete, aiuta le organizzazioni a mantenere storage dei dati accurati e aggiornati.
Senza strumenti di sincronizzazione dei dati, gli specialisti dovrebbero fare affidamento su noiose immissioni manuali dei dati per propagare le modifiche ai record in tutto l'ambiente IT. Con gli strumenti di syncing, possono invece automatizzare i processi di gestione dati, che aiuta le aziende a ridurre al minimo le perdite di dati, a semplificarne la gestione e a sfruttare sincronizzazioni ultra rapide.
La sicurezza informatica si concentra sull'implementazione di misure per proteggere gli ambienti IT da minacce informatiche, violazioni e altre forme di accesso non autorizzato. La protezione dei sistemi IT era una considerazione successiva allo sviluppo, ma molte aziende ora danno priorità alla sicurezza durante tutto il ciclo di vita del prodotto.
L'automazione della sicurezza utilizza il software per rilevare, prevenire, analizzare e correggere automaticamente le vulnerabilità della cybersecurity. Ad esempio, le aziende possono utilizzare l'automazione della sicurezza per configurare l'accesso degli utenti ad applicazioni e servizi tramite la gestione delle identità e degli accessi (IAM). La sicurezza automatizzata non solo riduce i tempi di risposta agli incidenti , ma riduce anche gli errori di configurazione, i rischi di conformità e il tempo medio di riparazione (MTTR).
Gli sviluppatori possono scegliere di adottare vari tipi di automazione IT, tra cui:
La BPA è una strategia che utilizza il software per automatizzare processi aziendali complessi e ripetitivi. Questi processi includono attività di gestione ordinaria come l'inserimento dei neoassunti, l'acquisizione di nuovi clienti, l'elaborazione degli ordini e la gestione del magazzino. La BPA si differenzia dagli altri tipi di automazione per la sua complessità e l'interconnessione con più sistemi IT aziendali.
Poiché il BPA è in genere personalizzato in base alle esigenze specifiche di un'organizzazione, è uno strumento efficace per semplificare le operazioni quotidiane che consentono alle aziende di funzionare senza intoppi.
La fornitura continua aiuta i team di sviluppo ad automatizzare il processo che sposta il software attraverso il ciclo di vita dello sviluppo del software e fornisce applicazioni. Consente agli sviluppatori di fornire automaticamente il codice dell'applicazione (ad esempio aggiornamenti, correzioni e nuove caratteristiche) all'ambiente infrastrutturale appropriato e aiuta i team a migliorare la sicurezza e la velocità di distribuzione del software.
I container Kubernetes, o K8, sono componenti applicativi leggeri ed eseguibili che uniscono il codice sorgente a tutte le librerie e le dipendenze del sistema operativo necessarie per eseguire il codice in qualsiasi ambiente.
L'automazione di Kubernetes semplifica il processo di configurazione, implementazione e manutenzione dei container Kubernetes, che sono alla base di molte delle applicazioni aziendali odierne.
L'automazione del workflow è il processo di automazione del flusso di documenti, dati e attività tra le attività legate al lavoro. Utilizzando un software di gestione delle attività, i team IT possono indirizzare automaticamente le attività e i processi aziendali a team, reparti e workflow in tutta l'azienda.
I workflow automatizzati sottraggono la gestione delle attività e dei processi ai lavoratori umani, consentono alle aziende di semplificare i workflow, massimizzare la produttività dei lavoratori e aumentare l'efficienza complessiva delle aziende.
L'automazione intelligente, talvolta chiamata automazione cognitiva, è l'uso di AI, elaborazione del linguaggio naturale (NLP) e robotic process automation (RPA) per semplificare e scalare il processo decisionale tra le organizzazioni. Ad esempio, un fornitore di assicurazioni può utilizzare l'automazione intelligente per calcolare i pagamenti, stimare le tariffe e soddisfare le esigenze di conformità.
Poiché l'intelligenza artificiale è basata su modelli AI pre-addestrati, algoritmi di apprendimento automatico e tool di analisi dati, richiede meno informazioni, e ancora meno intervento umano, per identificare i trend dei dati e ottimizzare il workflow di automazione.
L'automazione dei processi robotici (RPA)—anche nota come robotica del software—utilizza interfacce di programmazione delle applicazioni (API), script e tecnologie di automazione intelligente per completare attività ripetitive tra applicazioni aziendali e di produttività.
Utilizzando un software basato su regole, l'RPA può completare lavori ed eseguire processi in modo autonomo (come l'estrazione di dati, la compilazione di moduli e lo spostamento di file) senza risorse umane.
L'automazione del front-end si focalizza sulla semplificazione dei processi di configurazione e manutenzione a supporto di un'interfaccia utente (un sito web, ad esempio). Essa consente ai team di completare rapidamente delle attività - come il monitoraggio degli utenti, il test dei siti web e l'inserimento e l'estrazione dei dati - e di creare esperienze utente senza attriti.
L'automazione del backend, anche nota come automazione del carico di lavoro o automazione API, utilizza la natura connettiva delle API per automatizzare sistemi e processi di backend ad alta capacità. Essa comprende l'automazione dell'elaborazione e della migrazione dei database, del trasferimento dei file, della service discovery (che consente ai servizi e ai microservizi di scoprire e interagire tra loro attraverso una rete) e dei test per le funzioni di backend.
L'automazione del backend consente alle aziende di valutare e ottimizzare le funzioni di backend in modo che le applicazioni rimangano veloci, affidabili e scalabili.
Un'automazione IT di successo richiede che le aziende scelgano quali processi e lavori manuali automatizzare. In genere devono mappare e analizzare completamente i processi; standardizzare tali processi e valutarne l'impatto, la complessità e la criticità della missione; oltre a monitorare continuamente i workflow di automazione per individuare opportunità di ottimizzazione.
Tuttavia, il successo dell'automazione dipende anche dal modo in cui gli sviluppatori scelgono di implementarla. Le aziende possono scegliere tra una serie di strategie, tra cui:
Alcune organizzazioni si affidano ancora a quello che può essere descritto come un metodo di automazione elementare, che affronta problemi individuali con soluzioni isolate. In genere, ciò significa identificare un problema specifico (un amministratore che deve automatizzare i backup del database, ad esempio) e risolverlo con uno strumento o uno script autonomo.
Questo approccio può dare risultati rapidi, ma concentrandosi su esigenze isolate, può anche creare silos di automazione che rendono difficile l'integrazione delle operazioni aziendali e IT, soprattutto quando i processi sono interdipendenti. Gli ambienti IT dinamici di oggi richiedono soluzioni di automazione che colleghino sistemi e processi eterogenei e un approccio architettonico può fornire queste soluzioni.
Le strategie architettoniche consentono ai team IT di unificare e semplificare vari processi di automazione all'interno di un unico framework centralizzato, facilitando la perfetta orchestrazione delle attività in ambienti diversi e complessi. Utilizzando piattaforme di automazione a uso limitato di codice, i team possono gestire e coordinare più strumenti di automazione in modo che i dati e le dipendenze siano integrate nei workflow a livello aziendale.
Tuttavia, il passaggio a una strategia architetturale non vuol dire che gli sviluppatori debbano ristrutturare tutto in una sola volta. Alcune organizzazioni preferiscono il consolidamento completo dei loro strumenti di automazione, mentre molte altre, invece, scelgono un approccio graduale, dove un reparto o un processo si spostano verso l'automazione unificata e i team DevOps estendono gradualmente la copertura alle altre funzioni.
L'automazione IT bimodale comporta l'esecuzione di due modalità di automazione distinte, ma parallele, all'interno dei reparti IT.
La modalità 1 si concentra sulla semplificazione e l'ottimizzazione di processi operativi IT prevedibili e consolidati. Essa si fonda su un'infrastruttura legacy per contribuire a garantire la stabilità operativa e soddisfare gli accordi sui livelli di servizio (SLA).
la Mode 2 è orientata allo sviluppo e adotta un approccio innovativo e Agile per affrontare problemi nuovi e sconosciuti. Adotta strumenti e tecnologie emergenti per promuovere l'innovazione e sostenere la creazione di nuovi processi, prodotti e servizi IT.
L'esecuzione simultanea di entrambe le modalità consente ai team IT di creare flussi di lavoro di automazione agili e scalabili, proteggendo al contempo i sistemi principali da rischi e interruzioni di servizio. Tuttavia, la comunicazione e l'integrazione efficaci tra le due modalità sono essenziali.
I reparti IT devono gestire dati, informazioni e dipendenze in entrambi gli ambienti. Con una piattaforma di automazione unificata, gli sviluppatori possono ottimizzare l'automazione della modalità tradizionale, supportando al contempo le esigenze di sviluppo rapido della modalità innovativa, colmando efficacemente il divario tra le due.
L'adozione di un approccio bimodale all'automazione IT può rivelarsi un'impresa complessa e laboriosa, ma aiuta anche le aziende ad aumentare la flessibilità e la scalabilità dei loro stack tecnologici.
L'ottimizzazione del workflow comporta la riprogettazione dei processi per utilizzare al meglio le soluzioni di automazione, creando workflow più efficienti e integrati che migliorino l'aderenza agli SLA. Questo approccio si applica sia ai workflow esistenti, reinventandoli attraverso la lente dell'automazione, sia ai nuovi workflow, incorporando l'automazione nelle prime fasi del ciclo di sviluppo.
Dato il ritmo fulmineo del DevOps moderno, non è pratico eseguire manualmente lo script di ogni attività o processo ripetitivo. E con il numero crescente di applicazioni e dipendenze di sistema nelle architetture IT, la manutenzione e l'aggiornamento degli script sono diventati sempre più impegnativi.
L'integrazione dell'automazione fin dall'inizio aiuta i team IT ad aumentare l'efficienza e la flessibilità del workflow, consentendo loro di affrontare i problemi in tutti gli ambienti e rispondere più rapidamente ai cambiamenti.
I termini automazione IT e orchestrazione IT vengono spesso usati in modo intercambiabile. E sebbene entrambi siano strumenti preziosi per la gestione degli ambienti IT, si differenziano per gli obiettivi e lo scopo.
L'automazione informatica utilizza la tecnologia per gestire automaticamente le singole attività e processi, come l'esecuzione di backup, l'applicazione di aggiornamenti software e i sistemi di monitoraggio. L'automazione di queste attività di routine consente di far risparmiare tempo e risorse preziose ai team IT.
L'orchestrazione è il processo di coordinamento e gestione di diverse attività automatizzate, o di interi workflow, in modo unificato. L'obiettivo principale dell'orchestrazione è quello di migliorare l'efficienza operativa complessiva, riducendo i costi e aumentando la scalabilità.
In breve, l'automazione gestisce i singoli lavori, mentre l'orchestrazione coordina svariate attività automatizzate per gestire processi più ampi e complessi.
Le aziende che cercano di distribuire strumenti di automazione IT innovativi non hanno carenza di opzioni.
Ad esempio, mediante gli strumenti di automazione basati sull'apprendimento automatico, gli sviluppatori possono elaborare set di dati di grandi dimensioni, identificare schemi ricorrenti nei dati sulle prestazioni, assegnare dinamicamente le risorse e scalare gli ambienti IT in tempo reale.3 Essi aiutano anche a semplificare DevSecOps, una prassi shift-left che incorpora la sicurezza all'inizio del processo di sviluppo, in modo che gli sviluppatori possano fornire prodotti più sicuri.
Inoltre, gli agenti AI sono destinati a trasformare le operazioni specifiche dei settori, soprattutto in ingegneria e finanza, dove possono offrire insight e soluzioni di automazione.4 L'agentic AI si riferisce a sistemi autonomi, basati sull'AI che operano indipendentemente in vari ambienti, senza input umani. I team IT possono, ad esempio, utilizzare gli agenti AI per monitorare i dati degli utenti e rilevare e indagare sugli episodi di frode.
Il crescente utilizzo di Agente AI sottolinea il valore degli strumenti personalizzabili basati su AI per le aziende che desiderano affrontare sfide uniche, perfezionare e automatizzare i propri processi e migliorare la personalizzazione.
L'iperautomazione è di tendenza anche per le aziende che desiderano ottimizzare la gestione IT aziendale.5 L'iperautomazione utilizza AI, ML e RPA per creare un unico ambiente interconnesso che automatizza completamente i processi aziendali dall'inizio alla fine. A differenza dell'automazione tradizionale, che si rivolge ad attività isolate, l'iperautomazione collega e automatizza più funzioni correlate in un'organizzazione, creando un sistema automatizzato più veloce, coeso ed efficiente.
L'automazione self-service sta diventando sempre più popolare man mano che gli sviluppatori cercano di potenziare diversi reparti con funzionalità di automazione.4 Oggi, il 63% delle aziende ha più di 200 automatismi per i cittadini.2
Le piattaforme a uso limitato di codice e no-code stanno rendendo l'automazione accessibile agli utenti con poca preparazione tecnica, aiutandoli a progettare e gestire workflow utilizzando tool drag-and-drop intuitivi. Queste piattaforme self-service accelerano l'automazione e consentono agli utenti di implementare soluzioni senza un ampio supporto IT.
E con l'aiuto di automation fabric (un approccio che integra varie tecnologie e strumenti di automazione), gli sviluppatori possono intrecciare elementi frammentati in una struttura di automazione unificata e ottimizzata, allineando alla perfezione le applicazioni, i workflow e i dati esistenti.
L'automazione affronta i problemi associati a sistemi disconnessi, dati isolati e processi frammentati. Gli approcci di automazione possono ancora avere successo se applicati ad app che eccellono nelle singole funzioni, ma non si adattano bene in ambienti IT ampi e dinamici in cui gli elementi devono funzionare bene insieme.
L'automazione del fabric aiuta le aziende a creare un "sistema nervoso centrale" per le loro architetture IT, contribuendo a garantire una comunicazione chiara e operazioni fluide in tutta l'azienda.
L'automazione IT offre alle aziende di tutte le dimensioni diversi benefici significativi, tra cui:
L'automazione IT può aiutare a semplificare una serie di attività di gestione IT di routine, consentendo al personale dell'IT di dedicare le proprie competenze ad attività più importanti.
Gli strumenti di automazione aiutano gli sviluppatori a estrarre informazioni più utili dall'intero stack, inclusi servizi cloud, server edge e endpoint.
Gli strumenti di automazione eliminano i silos DevOps, colmando il divario tra reparti IT e carichi di lavoro.
Gli strumenti di automazione aiutano a ridurre o eliminare gli errori umani che spesso introducono in un sistema bug, errori o altri punti deboli.
L'automazione consente una risoluzione più rapida degli incidenti e servizi IT più resilienti. Aiuta i team a risolvere i problemi prima che abbiano un impatto sugli utenti o sui profitti dell'azienda.
Sebbene possa richiedere ingenti investimenti iniziali, l'automazione aiuta le aziende a ridurre i costi associati al completamento di attività noiose e ripetitive e a investire i risparmi sui costi su lavori di maggior valore.
Scopi come i CEO possono utilizzare l'AI generativa per automatizzare l'IT e migliorare le prestazioni aziendali.
Automatizzando le operazioni, i team possono garantire in modo efficace e continuo prestazioni ottimali delle applicazioni a costi contenuti.
Scopri come riposizionare i tuoi team IT e integrare l'AI e l'automazione IT nella tua organizzazione per promuovere il successo aziendale.
Scala automaticamente l'infrastruttura IT esistente per prestazioni più elevate a costi inferiori.
Scopri come l'AI per le operazioni IT fornisce gli insight necessari per favorire eccezionali prestazioni di business.
Vai oltre la semplice automazione delle attività per gestire processi di alto profilo, rivolti ai clienti e in grado di generare entrate con adozione e scalabilità integrate.
Scopri come l'AI per le operazioni IT fornisce gli insight necessari per ottenere prestazioni aziendali eccezionali.
1 How to balance automation and human touch in software projects, TechBullion, 5 maggio 2025.
2 Rapporto Stonebranch 2025 sullo stato dell'automazione del'IT a livello globale, Stonebranch, 2025.
3 AI for automation in IT Operations: Reducing downtime and optimizing uptime, AIthority, 16 aprile 2025.
4 Top five automation and tech trends for 2025, Forbes, 2 gennaio 2025.
5 IT automation trends inspiring forward-thinking leaders, ActiveBatch, 18 novembre 2024.