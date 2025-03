L'AI non sta solo semplificando la codifica: la rende più divertente.

Secondo un sondaggio di KPMG, metà dei programmatori intervistati ritiene che AI e automazione abbiano avuto un impatto positivo sulla loro carriera, migliorando la produttività e aprendo nuove opportunità. In modo simile, un sondaggio condotto da OpenAI ChatGPT ha rivelato che il 50% degli sviluppatori ha riportato un miglioramento della produttività utilizzando l'AI, mentre il 23% ha ottenuto guadagni significativi.

Secondo un sondaggio condotto da GitHub, questi guadagni di produttività offrono maggiori efficienze al workflow esistente di un programmatore. Gli sviluppatori che utilizzano strumenti di codifica AI segnalano una maggiore soddisfazione, grazie alla loro capacità di automatizzare attività ripetitive o noiose per concentrarsi sulla progettazione della soluzione piuttosto che sul codice standard. Gli assistenti per la stesura del codice aiutano a ridurre la tensione mentale e possono potenzialmente prevenire il burnout. Aiutano gli sviluppatori a soddisfare gli standard delle prestazioni più facilmente, con conseguente miglioramento della qualità del codice, output più rapidi e riduzione degli incidenti.

L'impatto dell'AI generativa sulla soddisfazione lavorativa deriva in gran parte dalla sua capacità di fornire insight e semplificare i workflow più noiosi nel campo della programmazione. Ad esempio, strumenti di sviluppo basati su AI, come watsonx Code Assistant (WCA), GitHub Copilot e SWE-Agent, hanno dimostrato la potenza della generazione, del debug e dell'ottimizzazione di codice in tempo reale. Questo tipo di efficienza non solo riduce la frustrazione, ma consente anche agli sviluppatori, in particolare agli sviluppatori junior, di concentrarsi sulla risoluzione di problemi più complessi e gratificanti. Automatizzando le attività di routine, gli strumenti basati su AI migliorano la funzionalità, consentendo agli sviluppatori di concentrarsi sull'innovazione piuttosto che sulla codifica ripetitiva.

Secondo GitHub, il 57% degli sviluppatori intervistati afferma che l'utilizzo di strumenti di codifica AI li aiuta a sviluppare le proprie competenze nel linguaggio di codifica e considerano questo il principale beneficio dell'utilizzo di queste applicazioni (il secondo beneficio è la maggiore produttività). Questo suggerisce che gli sviluppatori considerano l'uso degli strumenti di codifica AI come un modo per migliorare le competenze mentre lavorano, invece di aggiungere un'altra attività di apprendimento e sviluppo alla loro giornata lavorativa.

Per gli sviluppatori junior, l'AI generativa accelera l'upskilling e il reskilling, fornendo esempi in tempo reale e indicazioni contestuali, aiutandoli ad acquisire velocemente nuove competenze e a contribuire più rapidamente ai loro team. Con WCA, i team di sviluppo che lavorano in ambienti di sviluppo aziendale complessi, come la modernizzazione del mainframe o la migrazione Java, possono automatizzare le trasformazioni del codice ricevendo insight sulle best practice basate sull'AI. Ciò significa che gli sviluppatori junior possono portare avanti le proprie attività senza doversi fermare per consultare uno sviluppatore senior con la stessa frequenza, il che consente loro di acquisire più velocemente autonomia e sicurezza nelle proprie capacità.

L'AI sta anche trasformando il modo in cui gli sviluppatori affrontano la prototipazione e l'innovazione. I lavori che una volta richiedevano ore di codifica manuale ora possono essere completati in una frazione del tempo. Ad esempio, uno sviluppatore che progetta una nuova funzionalità potrebbe utilizzare l'AI generativa per creare una bozza di implementazione, iterarla rapidamente e integrarla in un progetto più ampio. Queste tempistiche più rapide favoriscono maggiore sperimentazione e creatività, due aspetti spesso più soddisfacenti nello sviluppo di software.

Automatizzando le attività di routine, gli sviluppatori possono adattarsi più facilmente ad ambienti di lavoro remoti o asincroni. Gli strumenti di AI consentono anche una migliore collaborazione, poiché generano suggerimenti e spiegazioni facili da consultare e comprendere da parte dei componenti del team. Questi miglioramenti contribuiscono a un'esperienza positiva per gli sviluppatori, rendendo lo sviluppo del software non solo più produttivo ma anche più adattabile alle diverse esigenze della forza lavoro moderna e migliorando la soddisfazione sul lavoro e l'equilibrio tra lavoro e vita privata.

Gli strumenti di AI generativa aiutano gli sviluppatori anche a perfezionare le proprie competenze, fornendo metriche che consentono loro di monitorare e migliorare la propria produttività. Allo stesso modo, forniscono agli sviluppatori e all'organizzazione le conoscenze necessarie per adottare nuove tecnologie in modo efficace e per valutare il pieno impatto dell'integrazione dell'AI. Questo, a sua volta, alimenta una cultura dell'apprendimento continuo e dell'innovazione tra i programmatori.