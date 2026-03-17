I programmatori devono utilizzare algoritmi attuali e robusti per criptare i dati in transito e quelli inattivi. L'AES è considerato il gold standard per la crittografia simmetrica, con modalità autenticate e una chiave a 256 bit che forniscono un elevato livello di sicurezza. Per la crittografia asimmetrica, un ECC con una curva sicura o un RSA con padding casuale abilitato e almeno una chiave a 2048 bit offrono una sicurezza robusta.

Per proteggere le password, è necessario applicare algoritmi di hashing e aggiungere una salt (una stringa distinta generata in modo casuale) alla password come parte integrante del processo di hashing. Un algoritmo di hashing è una funzione matematica unidirezionale che converte i dati in un valore univoco, più breve e a lunghezza fissa, che non può essere decodificato o invertito. Gli algoritmi di hashing moderni includono Argon2id e scrypt.

Invece di crearne una propria, gli sviluppatori devono adottare implementazioni affidabili, supportate e mantenute di librerie crittografiche come Bouncy Castle, Libsodium, OpenSSL e Tink.